Η βαριά απώλεια του ΠΑΟΚ: Δύο εξαρθρώσεις και τα νέα δεδομένα για τον Λίσι

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα βαρύ τίμημα μετά την πρόσφατη αναμέτρηση στο Αγρίνιο, παρά τη σημαντική νίκη που κατάφερε να αποσπάσει. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα στερηθεί τις υπηρεσίες δύο βασικών ποδοσφαιριστών, του Τάχα Άλι και του Γίρι Παβλένκα, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αμφότεροι υπέστησαν εξαρθρώσεις ώμου, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα για τον προπονητή Αλέσιο Λίσι.

Οι διπλές εξαρθρώσεις και η αναγκαστική απουσία

Οι δύο εξαρθρώσεις ώμου, μία για τον Τάχα Άλι και μία για τον Γίρι Παβλένκα, αποτελούν ένα σημαντικό πλήγμα για τον ΠΑΟΚ. Οι ποδοσφαιριστές αναμένεται να μείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις μήνες, καθώς οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση των τραυματισμών τους έχουν ήδη ληφθεί.

Συγκεκριμένα, και οι δύο παίκτες θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Μετά τις επεμβάσεις, θα ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο θα τους κρατήσει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους για το μεγαλύτερο μέρος του επόμενου τριμήνου. Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει τον ΠΑΟΚ να αναζητήσει άμεσες λύσεις για την κάλυψη των κενών σε δύο εντελώς διαφορετικές θέσεις.

Το ιστορικό του τραυματισμού του Τάχα Άλι

Για τον Σουηδό εξτρέμ, Τάχα Άλι, ο τραυματισμός που υπέστη στο Αγρίνιο δεν ήταν κάτι εντελώς καινούργιο. Ο ποδοσφαιριστής κουβαλούσε ήδη ένα πρόβλημα στον ώμο, το οποίο προέκυψε από προηγούμενο τραυματισμό του σε αναμέτρηση απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου.

Την προηγούμενη φορά, είχε αποφασιστεί να ακολουθήσει συντηρητική αγωγή. Ο ίδιος ο Άλι είχε εκφράσει την επιθυμία να αποφύγει μια χειρουργική επέμβαση, η οποία θα τον κρατούσε για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης. Στόχος του ήταν να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στους αγωνιστικούς χώρους, προκειμένου να αγωνιστεί με τη νέα του ομάδα.

Παρά την επιστροφή του, ήταν εμφανές σε ορισμένες στιγμές των αγώνων ότι ο ώμος συνέχιζε να τον απασχολεί. Η δεύτερη εξάρθρωση ήρθε τελικά στο Αγρίνιο, με έναν τρόπο που μεγάλωσε ακόμα περισσότερο την ατυχία του. Ο Άλι είχε μόλις πετύχει το γκολ που έδωσε το προβάδισμα 0-1 στην ομάδα του και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών έπεσε άτσαλα στο χορτάρι.

Προσπάθησε να συνεχίσει τον αγώνα και μάλιστα βγήκε στον αγωνιστικό χώρο και για το δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο, ένα νέο πέσιμο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έβαλε οριστικό τέλος στην παρουσία του στην αναμέτρηση και, όπως αποδείχθηκε, στην αγωνιστική του δράση για τους επόμενους μήνες.

Οι επιλογές του Λίσι για την κάλυψη του κενού

Η απώλεια του Τάχα Άλι περιορίζει σημαντικά τις επιλογές του προπονητή Αλέσιο Λίσι σε μία θέση όπου ο ΠΑΟΚ είχε αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού μεταγραφικού παζαριού. Η αριστερή πλευρά της επίθεσης αποτελεί πλέον πεδίο αναζήτησης λύσεων για τον τεχνικό της ομάδας.

Σε πρώτο πλάνο για το αριστερό άκρο της επίθεσης περνά ο Τάισον, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο. Παράλληλα, περισσότερες ευκαιρίες αναμένεται να πάρει και ο Σόλα Σορετίρε. Ο Σορετίρε ήταν μάλιστα εκείνος που αντικατέστησε τον Άλι στην αναμέτρηση του Αγρινίου και κατάφερε να πετύχει το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις του αγώνα, δείχνοντας την ετοιμότητά του.

Υπάρχει επίσης η επιλογή του Δημήτρη Πέλκα για την κάλυψη της θέσης στα αριστερά. Ωστόσο, η χρησιμοποίηση του Πέλκα σε αυτή τη θέση αφαιρεί μια σημαντική λύση από τον άξονα της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου μέχρι σήμερα αποτελεί την πρώτη επιλογή του Λίσι για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, δημιουργώντας ένα δίλημμα για τον προπονητή.

Η ατυχία του Γίρι Παβλένκα

Για τον Τσέχο γκολκίπερ, Γίρι Παβλένκα, η κατάσταση έχει μια επιπλέον διάσταση, καθώς η πορεία του στον ΠΑΟΚ χαρακτηρίζεται από μια σειρά ατυχών στιγμών. Ο Παβλένκα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα άτυχος από τη στιγμή που εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο τραυματισμός που υπέστη στο Αγρίνιο αποτελεί τον τέταρτο σοβαρό τραυματισμό του μέσα σε ένα διάστημα λίγο μεγαλύτερο από έναν χρόνο παρουσίας του στον ΠΑΟΚ. Αυτή η αλλεπάλληλη σειρά τραυματισμών έχει επηρεάσει την αγωνιστική του συνέχεια και δημιουργεί προβληματισμό για την πλήρη αποκατάστασή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta