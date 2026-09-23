Η πρεμιέρα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Euroleague και οι περσινές τους επιδόσεις

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζονται να ριχτούν στη μάχη της EuroLeague, καθώς αύριο, 24 Σεπτεμβρίου, ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Λίγες ώρες απομένουν πριν από το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν, με τις δύο ελληνικές ομάδες να στοχεύουν σε ένα νικηφόρο ξεκίνημα. Η επιθυμία για ένα θετικό αποτέλεσμα είναι μεγάλη, προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη ψυχολογία και να θέσουν τις βάσεις για την απαιτητική συνέχεια.

Η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού και η ιστορική αναμέτρηση

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρί στην έδρα του, σε μια αναμέτρηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο, 24 Σεπτεμβρίου, στις 21:15. Το παιχνίδι αυτό φέρει έναν ιδιαίτερο ιστορικό χαρακτήρα, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας για επίσημο αγώνα της EuroLeague, έπειτα από 14 χρόνια. Οι «πράσινοι» επιδιώκουν να ξεκινήσουν τη φετινή σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας ως στόχο τη νίκη.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να ξεκινήσει θετικά τις υποχρεώσεις του στην EuroLeague. Συγκεκριμένα, είχε επικρατήσει της Μπάγερν Μονάχου με σκορ 87-79, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο «Telekom Center Athens». Σε εκείνη την αναμέτρηση, ο Κέντρικ Ναν είχε πραγματοποιήσει μια εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 21 πόντους και μοιράζοντας 10 ασίστ. Η ομάδα θέλει να επαναλάβει ένα παρόμοιο ξεκίνημα και φέτος, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Ισπανία

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Ισπανία για την 1η αγωνιστική της EuroLeague, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια. Η φετινή πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» παρουσιάζει ομοιότητες με την περσινή αγωνιστική περίοδο, καθώς και τότε είχαν βρει απέναντί τους τους Βάσκους στην πρώτη τους αναμέτρηση. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά, με τον Ολυμπιακό να επιδιώκει ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα του.

Την περασμένη σεζόν, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε καταφέρει να πάρει τη νίκη σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. Το τελικό σκορ ήταν 102-96 υπέρ του Ολυμπιακού, σε μια αναμέτρηση όπου οι Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ είχαν πραγματοποιήσει τρομερή εμφάνιση. Η νίκη αυτή είχε δώσει σημαντική ώθηση στους Πειραιώτες για τη συνέχεια της πορείας τους στη διοργάνωση.

Οι πρωταγωνιστές της περσινής πρεμιέρας του Ολυμπιακού

Στην περσινή νικηφόρα πρεμιέρα του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπασκόνια, ο Βούλγαρος φόργουορντ, Βεζένκοβ, είχε ξεχωρίσει με την απόδοσή του. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 13 ριμπάουντ και 1 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του. Η παρουσία του ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, ειδικά σε ένα παιχνίδι που οδηγήθηκε στην παράταση, δείχνοντας την ποιότητά του.

Παράλληλα, ο Σέρβος σέντερ, Μιλουτίνοφ, είχε κυριαρχήσει στη ρακέτα, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας. Είχε συγκεντρώσει 14 ριμπάουντ, ενώ σημείωσε και 12 πόντους, συμπληρώνοντας μια διπλή εμφάνιση. Η συνεισφορά και των δύο παικτών ήταν καθοριστική για την επίτευξη της νίκης, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις σε κρίσιμες στιγμές του αγώνα.

Οι στόχοι των «αιωνίων» για τη νέα σεζόν

Και οι δύο ελληνικές ομάδες, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός, έχουν ως κοινό στόχο να ξεκινήσουν τη φετινή τους πορεία στην EuroLeague με ένα θετικό αποτέλεσμα. Η νίκη στην πρεμιέρα θεωρείται κρίσιμη για την απόκτηση καλής ψυχολογίας, η οποία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ακολουθούν.

Για τον Παναθηναϊκό, η επιθυμία για ένα δυνατό ξεκίνημα είναι μεγάλη, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας της διοργάνωσης. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός επιδιώκει να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα, όχι μόνο στην EuroLeague, αλλά και στις υποχρεώσεις του στη Stoiximan GBL, θέτοντας τις βάσεις για μια επιτυχημένη σεζόν σε όλα τα μέτωπα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta