Ο Ντομινίκ Γουίλκινς μίλησε για την πρόταση του Παναθηναϊκού και το πέρασμά του από την Ελλάδα

Ο Ντομινίκ Γουίλκινς παραχώρησε συνέντευξη στο εξωτερικό, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς στο πέρασμά του από την Ελλάδα και τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό. Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής μίλησε για την πρόταση που του είχε γίνει από τους «πράσινους», τονίζοντας πως επρόκειτο για μια προσφορά που δεν μπορούσε να αρνηθεί. Οι δηλώσεις του φώτισαν πτυχές της απόφασής του να αγωνιστεί στην Ευρώπη, παρά τις αρχικές του σκέψεις.

Η αρχική διστακτικότητα για την Ευρώπη

Ο Ντομινίκ Γουίλκινς αποκάλυψε πως, πριν δεχτεί την πρόταση του Παναθηναϊκού, είχε διαφορετικά σχέδια για το μέλλον της καριέρας του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, βρισκόταν σε μια κατάσταση με τους Μπόστον Σέλτικς, όπου έπαιζε υπό τις οδηγίες του προπονητή Κρις Φορντ. Εκείνη η χρονιά, μάλιστα, συνέπεσε με την περίοδο του lockout στο ΝΒΑ, γεγονός που επηρέασε τις εξελίξεις.

Αρχικά, η σκέψη να μετακινηθεί στην Ελλάδα δεν τον ενθουσίαζε. Ο ίδιος εξομολογήθηκε πως έλεγε «δεν θα πάω εκεί, δεν με ενδιαφέρει πόσο θα με πληρώνουν, θα τελειώσω την καριέρα μου στο NBA». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσήλωσή του στο αμερικανικό πρωτάθλημα και την πρόθεσή του να ολοκληρώσει εκεί την πορεία του στον αθλητισμό.

Η ακαταμάχητη πρόταση του Παναθηναϊκού

Παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις, η προσέγγιση του Παναθηναϊκού άλλαξε άρδην την οπτική του. Οι άνθρωποι της ελληνικής ομάδας του ζήτησαν να πάει στην Ελλάδα και του υπέβαλαν μια πρόταση που, όπως ο ίδιος δήλωσε, ήταν αδύνατο να αρνηθεί. Η διαπραγμάτευση περιγράφεται ως μια διαδικασία όπου του ζητήθηκε να ακούσει την προσφορά πριν απορρίψει την ιδέα.

Ο Γουίλκινς περιέγραψε τη στιγμή που είδε την πρόταση ως καθοριστική. «Μόλις είδα την πρόταση είπα "πότε θέλετε να έρθω"», ανέφερε, δείχνοντας την άμεση αλλαγή στάσης του. Η συγκεκριμένη προσφορά αποδείχθηκε τόσο δελεαστική που τον έκανε να αναθεωρήσει πλήρως τα αρχικά του σχέδια για το τέλος της καριέρας του στο ΝΒΑ.

Ο πιο ακριβοπληρωμένος στην Ευρώπη

Ένα από τα στοιχεία που καθιστούσαν την προσφορά του Παναθηναϊκού τόσο ξεχωριστή ήταν το οικονομικό της σκέλος. Ο Ντομινίκ Γουίλκινς αποκάλυψε πως, με τη συμφωνία αυτή, έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό το γεγονός αφορούσε όχι μόνο το μπάσκετ, αλλά και το ποδόσφαιρο, αναδεικνύοντας το μέγεθος της επένδυσης που έκανε ο Παναθηναϊκός για την απόκτησή του.

Η οικονομική διάσταση της πρότασης ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στην απόφασή του να αφήσει πίσω του το ΝΒΑ και να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως χρειάστηκαν πολλά για να πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, με την προσφορά του Παναθηναϊκού να αποτελεί το κίνητρο που τον έπεισε.

Η εμπειρία στην Ελλάδα και η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού

Πέρα από την οικονομική πτυχή, ο Ντομινίκ Γουίλκινς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αντιμετώπιση που έλαβε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα. Χαρακτήρισε την εμπειρία του ως «μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που είχα ως παίκτης». Αυτό δείχνει ότι η σχέση του με τον Παναθηναϊκό και το περιβάλλον της ομάδας ξεπέρασε τις αρχικές του προσδοκίες.

Ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής τόνισε πως οι «πράσινοι» του «έδωσαν τα πάντα», γεγονός που τον έκανε να αναρωτηθεί «πώς μπορούσα να το απορρίψω αυτό». Η θητεία του στον Παναθηναϊκό επισφραγίστηκε με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, μια πόλη που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «την πόλη μου», προσδίδοντας ένα επιπλέον συναισθηματικό βάρος στην επιτυχία αυτή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta