Ολυμπιακός και Ρόμα εξετάζουν την περίπτωση του Ραφαέλ Γκερέιρο

Ένα ιδιαίτερα «δυνατό» όνομα από την αγορά των ελεύθερων παικτών συνδέεται με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Ραφαέλ Γκερέιρο εξακολουθεί να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο 32χρονος Πορτογάλος αριστερός μπακ, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Μπάγερν Μονάχου, παραμένει χωρίς ομάδα και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συλλόγων. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Ρόμα φέρονται να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Ενδιαφέρον από Ολυμπιακό και Ρόμα

Για την περίπτωση του Ραφαέλ Γκερέιρο, ο οποίος παραμένει ελεύθερος, φέρεται πως ενδιαφέρονται ο Ολυμπιακός και η Ρόμα. Το ιταλικό δημοσίευμα του «Tuttomercatoweb», ή αλλιώς «Tuttomercato», αναφέρει πως ο 32χρονος αμυντικός έχει επιστρέψει στο προσκήνιο για την ιταλική ομάδα, η οποία καθοδηγείται από τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι. Το ίδιο ρεπορτάζ κάνει ειδική αναφορά και στον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας ότι οι «ερυθρόλευκοι» επίσης παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης του Πορτογάλου.

Το μεταγραφικό παζάρι για το καλοκαίρι μπορεί να έχει ολοκληρωθεί στην Ελλάδα, ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει τις ομάδες της Super League να εξετάζουν την αγορά των ελεύθερων παικτών. Η λίστα των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών είναι αρκετά μεγάλη και περιλαμβάνει σοβαρές παρουσίες, με τον Ραφαέλ Γκερέιρο να αποτελεί ένα από τα πιο «δυνατά» ονόματα που κυκλοφορούν χωρίς συμβόλαιο.

Το προφίλ του Πορτογάλου αμυντικού

Ο Ραφαέλ Γκερέιρο είναι ένας 32χρονος Πορτογάλος διεθνής αριστερός μπακ, ο οποίος διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τα χαρακτηριστικά του τον καθιστούν έναν ιδιαίτερα ελκυστικό στόχο για ομάδες που αναζητούν ενίσχυση στην αριστερή πλευρά.

Ο Πορτογάλος αμυντικός είναι αριστεροπόδαρος και έχει την ικανότητα να καλύψει ολόκληρη την πλευρά, προσφέροντας διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι μιας ομάδας. Αυτή η ευελιξία και η φυσική του θέση στο αριστερό άκρο τον καθιστούν μια αξιόλογη επιλογή, ειδικά για προπονητές που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν παίκτες στην κανονική τους θέση, σε αντίθεση με την πρακτική της χρήσης παικτών με ανάποδο πόδι.

Η πλούσια καριέρα του Γκερέιρο

Ο Ραφαέλ Γκερέιρο έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα, ξεκινώντας την καριέρα του στη Γαλλία με τα χρώματα των Καέν και Λοριάν. Το 2016, έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του, μεταγραφόμενος στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, όπου παρέμεινε για επτά ολόκληρα χρόνια, καθιερώνοντας το όνομά του στη Bundesliga.

Από την πορεία του στη Ντόρτμουντ, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή της Μπάγερν Μονάχου, η οποία τον απέκτησε ως ελεύθερο το 2023. Η τριετής παρουσία του στο Μόναχο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι, έχοντας καταγράψει συνολικά 95 συμμετοχές και 14 γκολ με τη φανέλα της Μπάγερν. Πλέον, ο έμπειρος διεθνής αναζητά την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη.

Οι λόγοι του ενδιαφέροντος και το πρώιμο στάδιο

Η περίπτωση του Γκερέιρο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Ρόμα, κυρίως λόγω των αγωνιστικών του χαρακτηριστικών. Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι τον θεωρεί μια ιδανική επιλογή για να ενισχύσει το αριστερό φτερό της άμυνας, καθώς ο Πορτογάλος μπορεί να προσφέρει λύσεις σε μια θέση όπου ο Ιταλός τεχνικός έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα παίκτες που αγωνίζονται με ανάποδο πόδι. Στην ίδια θέση αγωνιζόταν και ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος όμως δεν υπολογιζόταν και εντέλει δόθηκε δανεικός στον Παναθηναϊκό.

Την ίδια στιγμή, το όνομα του Ολυμπιακού έχει μπει στην ίδια συζήτηση, με τους «ερυθρόλευκους» να εξετάζουν την περίπτωσή του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφορία για επίσημη πρόταση ή προχωρημένη διαπραγμάτευση από την πλευρά του ελληνικού συλλόγου. Το ενδιαφέρον παρουσιάζεται σε επίπεδο εξέτασης, με την υπόθεση του Γκερέιρο να έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι μπορεί να αποκτηθεί άμεσα ως ελεύθερος, χωρίς κόστος μεταγραφής.

Προς το παρόν, τόσο η Ρόμα όσο και ο Ολυμπιακός εμφανίζονται να έχουν τον Ραφαέλ Γκερέιρο στη λίστα τους. Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει προκύψει κάποια οριστική κίνηση από καμία εκ των δύο ομάδων, με τον Πορτογάλο αμυντικό να παραμένει ένας από τους πιο περιζήτητους ελεύθερους παίκτες στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta