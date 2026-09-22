Ηρακλής - Μύκονος 84-73: Φιλική νίκη με έμφαση στην επίθεση

Ο Ηρακλής σημείωσε μία ακόμη φιλική νίκη, επικρατώντας της Μυκόνου με σκορ 84-73. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο των 33ων Μαυροσκούφειων, όπου ο «Γηραιός» έδειξε τις διαθέσεις του από νωρίς, θέτοντας τις βάσεις για το τελικό θετικό αποτέλεσμα. Η επίθεση του Ηρακλή ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση.

Η εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης

Η αναμέτρηση μεταξύ Ηρακλή και Μυκόνου στα 33α Μαυροσκούφεια προσέφερε ένα φιλικό παιχνίδι με έντονο επιθετικό ρυθμό. Ο Ηρακλής, με τον προπονητή Λούκιτς στο τιμόνι, κατάφερε να επιβάλλει τον ρυθμό του από το πρώτο δεκάλεπτο, δημιουργώντας ένα προβάδισμα που διατήρησε μέχρι το τέλος.

Η ομάδα της Μυκόνου, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Ζιάγκου, προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά η επιθετική παραγωγικότητα του Ηρακλή αποδείχθηκε καθοριστική. Το τελικό σκορ 84-73 αντικατοπτρίζει την υπεροχή του «Γηραιού» στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στον τομέα της επίθεσης.

Η επιθετική υπεροχή του Ηρακλή

Ο Ηρακλής παρουσίασε μια τρομερή επιθετική λειτουργία, με τέσσερις παίκτες να φτάνουν σε διψήφιο αριθμό πόντων. Πρώτος σκόρερ για τον «Γηραιό» αναδείχθηκε ο Μέλβιν, ο οποίος συνεισέφερε 17 πόντους στην ομάδα του. Η συλλογική προσπάθεια στην επίθεση ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν στην επικράτηση.

Εκτός από τον Μέλβιν, σημαντική ήταν και η συμβολή των Στάιλς και Χόρκλερ, οι οποίοι σημείωσαν από 14 πόντους ο καθένας. Ο Ντιαρά πρόσθεσε 15 πόντους, ολοκληρώνοντας την τετράδα των παικτών με διψήφιο αριθμό πόντων, υπογραμμίζοντας την πολυφωνία στην επίθεση της ομάδας.

Η απόδοση της Μυκόνου

Από την πλευρά της Μυκόνου, ο Κάναντι ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε περισσότερο, σημειώνοντας 15 πόντους. Παρά την προσπάθεια της ομάδας του, η Μύκονος δεν κατάφερε να ανατρέψει το προβάδισμα που είχε χτίσει ο Ηρακλής από την αρχή του αγώνα. Ο Κάναντι αποτέλεσε την κύρια επιθετική απειλή για την ομάδα του προπονητή Ζιάγκου.

Άλλοι παίκτες που συνέβαλαν επιθετικά για τη Μύκονο ήταν ο Χάρελ με 14 πόντους και ο Τίγκας με 12 πόντους, προσπαθώντας να κρατήσουν την ομάδα τους κοντά στο σκορ. Ο Λοβ πρόσθεσε 10 πόντους, συμπληρώνοντας τους διψήφιους σκόρερ για τη Μύκονο.

Οι σκόρερ του Ηρακλή

Αναλυτικά, οι πόντοι για τον Ηρακλή (προπονητής Λούκιτς) κατανεμήθηκαν ως εξής: Ο Λεκιού σημείωσε 6 πόντους, ο Μέλβιν ήταν ο κορυφαίος με 17 πόντους, ενώ οι Στάιλς και Χόρκλερ πρόσθεσαν από 14 πόντους ο καθένας. Ο Ντιαρά συνεισέφερε 15 πόντους στην επιθετική προσπάθεια της ομάδας.

Επίσης, ο Σλαφτσάκης σημείωσε 2 πόντους, ο Σίλας 6 πόντους, ο Αρνόκουρος 4 πόντους και ο Μαστρογιαννόπουλος 6 πόντους. Οι Μπαλοδήμος και Σταυρακόπουλος συμμετείχαν στον αγώνα χωρίς να σκοράρουν, συμβάλλοντας όμως στην ομαδική προσπάθεια για τη φιλική νίκη.

Οι σκόρερ της Μυκόνου

Για την ομάδα της Μυκόνου (προπονητής Ζιάγκος), η κατανομή των πόντων είχε ως εξής: Ο Φάντερμπερκ σημείωσε 7 πόντους, ο Άπλμπι 8 πόντους και ο Μουρ 2 πόντους. Ο Σκουλίδας πρόσθεσε 3 πόντους, ενώ ο Τίγκας ήταν ένας από τους βασικούς σκόρερ με 12 πόντους.

Ο Σιδηροηλίας συνεισέφερε 2 πόντους, ο Λοβ 10 πόντους, ο Χάρελ 14 πόντους και ο Κάναντι ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 15 πόντους. Οι Καββαδάς, Τόλιας και Ιατρίδης αγωνίστηκαν χωρίς να σημειώσουν πόντους, συμμετέχοντας στην προσπάθεια της Μυκόνου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta