Ο Νταβίντ Ροντρίγκεθ αναλαμβάνει την Κ19 του Ολυμπιακού: Το προφίλ του νέου προπονητή

Ο Ολυμπιακός εμπιστεύτηκε τα ηνία της ομάδας Κ19 στον 34χρονο Νταβίδ Ροντρίγκεθ ντε Πράδο, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Γιώργου Σίμου στον πάγκο. Η επιλογή του Ισπανού τεχνικού αποτελεί προσωπική εισήγηση του Ζοφρέ Μονκαντά, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις ακαδημίες του συλλόγου. Ο Ροντρίγκεθ φέρνει μαζί του μια ιδιαίτερη διαδρομή στους πάγκους, έχοντας ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα από πολύ νεαρή ηλικία και έχοντας περάσει από διαφορετικά ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα.

Η διαδρομή και η εμπειρία του Ισπανού τεχνικού

Η επαγγελματική πορεία του Νταβίδ Ροντρίγκεθ χαρακτηρίζεται από την παρουσία του σε διάφορες βαθμίδες του ποδοσφαίρου, τόσο σε ισπανικές ακαδημίες όσο και σε αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Μεταξύ άλλων, έχει θητεύσει σε ομάδες όπως η Μίλαν και η Μόντενα, γεγονός που του έχει προσδώσει πολύτιμη εμπειρία. Το ισπανικό και ιταλικό ρεπορτάζ τον παρουσιάζει ως έναν προπονητή με έντονη μεθοδολογική προσέγγιση και ξεκάθαρες ιδέες για τον τρόπο παιχνιδιού, στοιχεία που αναμένεται να εφαρμόσει και στην Κ19 του Ολυμπιακού.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές του βιογραφικού του είναι η συνεργασία του με τον Ινιάτσιο Αμπάτε στη Μίλαν Κ19 κατά τη σεζόν 2023-24. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ροντρίγκεθ συμμετείχε τόσο στο πρωτάθλημα Primavera όσο και στο UEFA Youth League. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον τελικό του UEFA Youth League, που διεξήχθη στη Νιόν, η ομάδα της Μίλαν ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό. Ιταλικά δημοσιεύματα τον έχουν συνδέσει άμεσα με την ανάπτυξη και διαμόρφωση νεαρών ποδοσφαιριστών, αναφέροντας ονόματα όπως ο Φραντσέσκο Καμάρντα και ο Κέβιν Ζερόλι. Η «Gazzetta di Modena», όταν ο Ροντρίγκεθ ανέλαβε τη Μόντενα, τον παρουσίασε ακριβώς μέσα από αυτή τη δουλειά, ως τον άνθρωπο που μαζί με τον Αμπάτε είχε συμβάλει στη διαμόρφωση νεαρών ταλέντων.

Η προπονητική φιλοσοφία και η «ταυτότητα»

Ο Νταβίδ Ροντρίγκεθ έχει ξεκαθαρίσει σε παλαιότερη συνέντευξή του, όταν εργαζόταν στην Αλκορκόν, ότι δεν πιστεύει σε ένα αυστηρά προκαθορισμένο στιλ παιχνιδιού που εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις εκάστοτε συνθήκες. Αντιθέτως, η δική του λέξη-κλειδί είναι η «ταυτότητα». Επιθυμεί οι ομάδες του να είναι γενναίες, να έχουν την πρωτοβουλία είτε με την μπάλα είτε χωρίς αυτήν, να διεκδικούν κάθε μονομαχία και να προσπαθούν να έχουν το βάρος του παιχνιδιού. «Δεν θέλω να κάνω υποθέσεις, θέλω να παίρνω την πρωτοβουλία», ήταν ουσιαστικά το στίγμα που έδινε τότε στη δουλειά του, τονίζοντας την προορατική προσέγγιση.

Ο ίδιος περιγράφει τη φιλοσοφία του με τη φράση «προπονώ για να ανταγωνίζομαι». Στην επίσημη ιστοσελίδα του, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προπόνηση, την οποία θεωρεί βασικό εργαλείο βελτίωσης των ποδοσφαιριστών. Επιδιώκει τη συστηματική μελέτη του χώρου και τη σύνδεση των τεχνικοτακτικών ασκήσεων με πραγματικές καταστάσεις αγώνα, ώστε οι παίκτες να προετοιμάζονται για τις συνθήκες του παιχνιδιού. Στην προσέγγισή του, ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο κέντρο της διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα δουλεύει με μεγάλη λεπτομέρεια πάνω στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Η φιλοσοφία του είναι ξεκάθαρη: να μην περιμένει τι θα κάνει ο αντίπαλος, αλλά να αναζητά συνεχώς τα σημεία στα οποία η δική του ομάδα μπορεί να επιβληθεί και να κυριαρχήσει.

Εμπειρία ως επικεφαλής προπονητής

Πέρα από τον ρόλο του βοηθού, ο Νταβίδ Ροντρίγκεθ έχει αναλάβει και την πλήρη ευθύνη μιας ομάδας ως πρώτος προπονητής. Τον Νοέμβριο του 2024, ανέλαβε την Primavera της Μόντενα, η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Primavera 2. Εκεί, είχε την ευθύνη της καθοδήγησης της ομάδας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Ροντρίγκεθ κάθισε στον πάγκο της Μόντενα σε 22 αγώνες, επιτυγχάνοντας κατά μέσο όρο 1,18 βαθμούς ανά παιχνίδι. Η «Gazzetta di Modena» είχε αναδείξει την ικανότητά του στην ανάπτυξη νεαρών ταλέντων, παρουσιάζοντάς τον ως τον άνθρωπο που, μαζί με τον Αμπάτε, είχε συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Η πορεία του Ροντρίγκεθ δείχνει μια συνεπή εστίαση στην εξέλιξη των νέων παικτών και στην εφαρμογή μιας σαφούς αγωνιστικής φιλοσοφίας. Η επόμενη σεζόν τον βρήκε να μετακινείται στο τεχνικό επιτελείο της π

Με πληροφορίες από: Gazzetta