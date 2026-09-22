Ο Ιβάν Σαββίδης: «Κανείς δεν θα προσβάλει τον ΠΑΟΚ»

Σε μία σύσκεψη της Super League που αφορούσε τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ο Ιβάν Σαββίδης, ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ, είχε έναν έντονο διάλογο με τον μεγαλομέτοχο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα τηλεοπτικά θέματα των ομάδων, με τον κ. Σαββίδη να υπερασπίζεται την απόφαση δημιουργίας του PAOK TV. Ο ίδιος τόνισε με έμφαση ότι κανείς δεν θα επιτρέψει να προσβληθεί ο ΠΑΟΚ και η αξιοπρέπειά του.

Ο έντονος διάλογος με τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Ιβάν Σαββίδης και ο Βαγγέλης Μαρινάκης αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων. Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ υποστήριξε ότι το εγχείρημα του PAOK TV είχε επιτυχία, μία άποψη με την οποία ο κ. Μαρινάκης διαφώνησε. Ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού, μάλιστα, έφερε στη συζήτηση και το όνομα του Τέλη Μυστακίδη, προσθέτοντας νέα διάσταση στον διάλογο.

Απαντώντας στον κ. Μαρινάκη, ο Ιβάν Σαββίδης υπενθύμισε ότι πριν από δύο χρόνια είχε στηρίξει τον ίδιο τον μεγαλομέτοχο του Ολυμπιακού, όταν αυτός ήταν αντίπαλος του προέδρου του Παναθηναϊκού, κ. Αλαφούζου. Ο κ. Σαββίδης χαρακτήρισε αυτή την στάση ως κάτι υγιές, υπογραμμίζοντας την προσέγγισή του σε θέματα υποστήριξης εντός του ποδοσφαιρικού χώρου.

Η απόφαση για τη δημιουργία του PAOK TV

Ο Ιβάν Σαββίδης εξήγησε λεπτομερώς τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να δημιουργήσει το PAOK TV. Όπως ανέφερε, η κίνηση αυτή έγινε επειδή ο ΠΑΟΚ δεν θα δεχόταν να παίρνει τα «αποφάγια» των υπολοίπων ομάδων. Ο μεγαλομέτοχος του συλλόγου της Θεσσαλονίκης τόνισε ότι η δημιουργία του ιδιόκτητου καναλιού ήταν μία αναγκαία επιλογή, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπρέπεια του Δικεφάλου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σαββίδης δήλωσε: «Δεν είχα άλλη επιλογή. Όταν πήγα και μίλησα με τηλεοπτικό πάροχο, μου είπαν πως τα λεφτά που έχουν απομείνει για εσάς είναι αυτά. Δεν επιτρέπεται για το μέγεθος και την ιστορία του ΠΑΟΚ να παίρνει τα… αποφάγια των άλλων. Για τον λόγο αυτό αποφάσισα να κάνω το PAOK TV».

Η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας του ΠΑΟΚ

Ο Ιβάν Σαββίδης ήταν κατηγορηματικός στην τοποθέτησή του σχετικά με την αξιοπρέπεια του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να προσβάλει τον σύλλογο και την ιστορία του. Η δήλωσή του αυτή υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει στην εικόνα και το κύρος του ΠΑΟΚ στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Δεν επιτρέπω σε κανέναν να προσβάλει τον ΠΑΟΚ και την αξιοπρέπειά του και η απόφαση να κάνουμε το PAOK TV έδειξε ότι κάποια πράγματα είναι πάνω απ' όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαββίδης. Με αυτή τη δήλωση, ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ έστειλε ένα σαφές μήνυμα σχετικά με τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία του συλλόγου υπό την ηγεσία του.

Το μέγεθος και η ιστορία του συλλόγου

Ο Ιβάν Σαββίδης επανέλαβε ότι το μέγεθος και η ιστορία του ΠΑΟΚ δεν επιτρέπουν στον σύλλογο να αποδέχεται οικονομικούς όρους που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική του αξία. Η απόφαση για τη δημιουργία του PAOK TV ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, μία κίνηση που αντικατοπτρίζει αυτή την πεποίθηση και την ανάγκη για αυτονομία και σεβασμό.

Η στάση του κ. Σαββίδη αναδεικνύει τη φιλοσοφία του να προστατεύει τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ και να διασφαλίζει ότι ο σύλλογος θα αντιμετωπίζεται με τον δέοντα σεβασμό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών παρόχων. Η δημιουργία του PAOK TV αποτέλεσε έτσι μία έμπρακτη απόδειξη αυτής της δέσμευσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta