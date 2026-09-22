Το κλειστό «Σιδέρης Καραδήμας» έτοιμο για τον αγώνα Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός

Ο Βίκος Ιωαννίνων ανακοίνωσε με επίσημο τρόπο πως το κλειστό γυμναστήριο «Σιδέρης Καραδήμας» είναι πλέον έτοιμο να φιλοξενήσει την αναμέτρηση της ομάδας με τον Ολυμπιακό. Ο αγώνας, που είναι προγραμματισμένος για τις 18 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί κανονικά στη φυσική έδρα των Γιαννιωτών, στο πλαίσιο της Stoiximan GBL. Η ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών αναβάθμισης επιτρέπει στην ομάδα να υποδεχθεί τους «ερυθρόλευκους» στο δικό της γήπεδο, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης στο «Σιδέρης Καραδήμας»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα του Βίκου Ιωαννίνων, οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο «Σιδέρης Καραδήμας» έχουν πλέον ολοκληρωθεί πλήρως. Αυτό το γεγονός καθιστά το γήπεδο πλήρως λειτουργικό και έτοιμο να υποδεχθεί αγώνες υψηλού επιπέδου, όπως αυτόν της Stoiximan GBL. Οι Γιαννιώτες θα υποδεχθούν τον Ολυμπιακό στην έδρα τους, επιβεβαιώνοντας τη διεξαγωγή του αγώνα στις 18 Οκτωβρίου.

Η δυνατότητα διεξαγωγής της αναμέτρησης στην φυσική έδρα της ομάδας αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον σύλλογο και τους φιλάθλους. Οι Vikos Falcons, όπως είναι γνωστή η ομάδα, θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν μπροστά στο κοινό τους, σε ένα αναβαθμισμένο γήπεδο που πληροί πλέον όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για αγώνες της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ.

Η πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Ηπείρου

Η διοίκηση του Βίκου Ιωαννίνων εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, κύριο Αλέξανδρο Καχριμάνη. Ο κύριος Καχριμάνης ανέλαβε την πρωτοβουλία για την αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων «Σιδέρης Καραδήμας», μια παρέμβαση που κρίθηκε απαραίτητη και καθοριστική για την ομάδα, ειδικά μετά την πρόσφατη άνοδό της.

Η συγκεκριμένη αναβάθμιση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, όπως τονίζεται από την ομάδα, μετά την ιστορική άνοδο του Βίκου Ιωαννίνων στην Greek Basketball League. Χάρη σε αυτή την παρέμβαση, η ομάδα θα μπορεί πλέον να αγωνίζεται στην έδρα της, κάτι που αποτελούσε βασικό στόχο για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Η συμβολή του Περιφερειάρχη ήταν καθοριστική για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Το «Σιδέρης Καραδήμας» ως «πραγματικό στολίδι» για την πόλη

Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα των Ιωαννίνων υπογράμμισε ότι το «Σιδέρης Καραδήμας» θα αποτελέσει ένα πραγματικό στολίδι για την πόλη. Αυτό το αναβαθμισμένο αθλητικό κέντρο δεν θα φιλοξενεί μόνο τους αγώνες των Vikos Falcons, αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες μπάσκετ των Ιωαννίνων, προσφέροντας έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο για την ανάπτυξη του αθλήματος στην ευρύτερη περιοχή.

Η δυνατότητα να αγωνίζεται η ομάδα στην έδρα της, αποτελεί εγγύηση για την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος και την επαφή των αθλητών με το φίλαθλο κοινό. Η βεβαιότητα ότι ο πρώτος αγώνας με τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί μπροστά στους φιλάθλους στις 18 Οκτωβρίου, γεμίζει με προσμονή την τοπική κοινωνία και τους λάτρεις του μπάσκετ, οι οποίοι ανυπομονούν να δουν την ομάδα τους στην κορυφαία κατηγορία.

Το όραμα για το μπάσκετ στα Γιάννενα

Ο Βίκος Ιωαννίνων εξέπρασε επίσης τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι εργάστηκαν εντατικά για την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου. Η συλλογική αυτή προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα την έγκαιρη παράδοση ενός σύγχρονου γηπέδου, ικανού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Stoiximan GBL και να φιλοξενήσει σημαντικές αναμετρήσεις.

Η ομάδα υπογράμμισε με έμφαση ότι τα Γιάννενα αξίζουν και μπορούν να φιλοξενήσουν μπάσκετ υψηλού επιπέδου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του αθλήματος στην περιοχή. Με το σύνθημα «Τα Γεράκια πετάνε ψηλά», οι Vikos Falcons είναι πλέον πλήρως έτοιμοι για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου και τις προκλήσεις που αυτή επιφυλάσσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta