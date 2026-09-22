Ο Κίμι Αντονέλι πλησιάζει τον τίτλο στη Formula 1: Πότε μπορεί να στεφθεί πρωταθλητής

Ο Κίμι Αντονέλι εισέρχεται στην τελική ευθεία της αγωνιστικής σεζόν με σημαντικό προβάδισμα 81 βαθμών έναντι του Τζορτζ Ράσελ. Η βαθμολογία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2026 δείχνει ότι ο Ιταλός οδηγός βρίσκεται κοντά σε ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα του, αν και η σεζόν έχει ακόμα αρκετό δρόμο.

Η τρέχουσα βαθμολογία και το προβάδισμα

Μετά το Grand Prix της Ισπανίας, ο Κίμι Αντονέλι έχει συγκεντρώσει 292 βαθμούς, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ ακολουθεί με 211. Η διαφορά των 81 βαθμών θεωρείται σημαντική, ωστόσο η συνέχεια του πρωταθλήματος απαιτεί προσοχή και δεν αφήνει περιθώρια για πρόωρους πανηγυρισμούς.

Μπροστά μας βρίσκονται τα Grand Prix σε Μπακού και Σεπάνγκ, πριν ακολουθήσει η Σιγκαπούρη. Αυτοί οι αγώνες είναι καθοριστικοί για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας και την εξέλιξη της μάχης για τον τίτλο.

Η κρίσιμη στάση της Σιγκαπούρης

Το Grand Prix της Σιγκαπούρης φέτος περιλαμβάνει και αγώνα Sprint, γεγονός που αυξάνει τους διαθέσιμους βαθμούς. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια αυτού του τριημέρου, οι οδηγοί μπορούν να διεκδικήσουν έως και 33 βαθμούς, σε αντίθεση με τους συνηθισμένους 25 που προσφέρει ένας απλός αγώνας.

Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας, η Σιγκαπούρη κατέχει ξεχωριστή θέση στο αγωνιστικό ημερολόγιο, καθώς αποτελεί την πρώτη στάση όπου ο τίτλος μπορεί να κριθεί μαθηματικά. Ο Αντονέλι δεν είναι δυνατόν να στεφθεί πρωταθλητής πριν από τον αγώνα της Σιγκαπούρης, ακόμα και αν κερδίσει τους αγώνες σε Μπακού και Σεπάνγκ, ενώ ο Ράσελ δεν βαθμολογηθεί καθόλου σε αυτούς.

Σενάρια για την κατάκτηση του τίτλου

Σε ένα ακραίο σενάριο, όπου ο Αντονέλι θα κέρδιζε σε Μπακού και Σεπάνγκ και ο Ράσελ θα έμενε χωρίς βαθμό και στα δύο Grand Prix, το προβάδισμα του Ιταλού θα έφτανε τους 131 βαθμούς. Παρόλα αυτά, μετά τη Σεπάνγκ, θα απέμεναν ακόμα οι 8 βαθμοί του Sprint της Σιγκαπούρης και έξι επιπλέον Grand Prix, κάτι που θα κρατούσε τον Ράσελ ζωντανό στη μάχη για τον τίτλο, βάσει των μαθηματικών υπολογισμών.

Η κατάσταση, ωστόσο, αλλάζει σημαντικά στο τέλος του Σαββατοκύριακου της Σιγκαπούρης. Εάν ο Αντονέλι καταφέρει να πάρει νίκες σε Μπακού, Σεπάνγκ και Σιγκαπούρη, συμπεριλαμβανομένου του Sprint αγώνα, και ο Ράσελ παραμείνει χωρίς βαθμό, η διαφορά μεταξύ τους θα εκτοξευόταν στους 164 βαθμούς. Με έξι αγώνες να απομένουν, ο Ράσελ θα μπορούσε να κερδίσει το πολύ 150 βαθμούς, γεγονός που θα έθετε τέλος στη μαθηματική συζήτηση για τον τίτλο.

Επιπτώσεις από ακυρώσεις αγώνων

Η Σιγκαπούρη παραμένει η πρώτη πιθανή ημερομηνία στέψης, ακόμα και στην περίπτωση που ακυρωθεί το Grand Prix του Κατάρ. Ένας αγώνας λιγότερος θα περιόριζε τους διαθέσιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα, αλλά δεν θα έφερνε την κατάκτηση του τίτλου νωρίτερα από τις 11 Οκτωβρίου.

Τα Grand Prix του Κατάρ και του Άμπου Ντάμπι εξακολουθούν να βρίσκονται στο πρόγραμμα, ωστόσο η διεξαγωγή τους παραμένει υπό αξιολόγηση λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Σε περίπτωση που το Άμπου Ντάμπι δεν μπορέσει να φιλοξενήσει τον τελευταίο αγώνα της σεζόν, η πιο πιθανή εκδοχή είναι το φινάλε του πρωταθλήματος να μεταφερθεί στην Ίμολα.

Το πιο ακραίο σενάριο και οι πιθανότητες

Υπάρχει ένα ακόμα πιο ακραίο σενάριο, το οποίο θα επηρέαζε ελάχιστα το χρονοδιάγραμμα της κατάκτησης του τίτλου. Αν δεν διεξαχθούν ούτε το Grand Prix του Κατάρ ούτε αυτό του Άμπου Ντάμπι, και ταυτόχρονα δεν βρεθεί αντικαταστάτης για τον τελευταίο αγώνα, ο Αντονέλι θα μπορούσε να στεφθεί πρωταθλητής ήδη μετά το Sprint της Σιγκαπούρης. Για να συμβεί αυτό, θα έπρεπε να κερδίσει τους αγώνες σε Μπακού και Σεπάνγκ, να πάρει τη νίκη και στο Sprint της Σιγκαπούρης, ενώ ο Ράσελ να μη βαθμολογηθεί καθόλου.

Για τον Κίμι Αντονέλι, η ουσία είναι απλή: η Σιγκαπούρη αποτελεί την πρώτη θεωρητική ευκαιρία για την κατάκτηση του τίτλου. Στην πράξη, για να φτάσει σε αυτό το σημείο, απαιτείται μια σχεδόν αψεγάδιαστη σειρά αποτελεσμάτων από την πλευρά του και ένα πολύ αρνητικό σερί για τον Ράσελ. Το πιθανότερο είναι ότι η μάχη για τον τίτλο θα παραμείνει ανοιχτή και μετά το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta