Ο Τάντιτς αποθέωσε την εθνική Ελλάδας ενόψει Nations League

Ο Ντούσαν Τάντιτς, ο πολύπειρος Σέρβος ποδοσφαιριστής, προχώρησε σε κολακευτικά σχόλια για την εθνική Ελλάδας, ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης των δύο ομάδων στο Nations League. Η Σερβία αποτελεί τον πρώτο αντίπαλο της γαλανόλευκης στη διοργάνωση, με τον αγώνα να διεξάγεται στο γήπεδο «Ράικο Μίτιτς». Ο Τάντιτς, ο οποίος αγωνίζεται στην Ναϊμέγκεν, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ελληνική ομάδα.

Η επιστροφή του Τάντιτς στην εθνική Σερβίας

Ο Ντούσαν Τάντιτς κλήθηκε ξανά στους «αετούς» από τον Βέλικο Παούνοβιτς, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην εθνική ομάδα της Σερβίας. Ο έμπειρος άσος είχε δηλώσει «αντίο» στην εθνική πριν από περίπου 2,5 χρόνια, ωστόσο πλέον φοράει ξανά τη φανέλα με τον αριθμό 10. Η επιστροφή του έρχεται μετά τη συμμετοχή του σε δύο αγώνες των προκριματικών του Champions League με την ομάδα του.

Ο Βέλικο Παούνοβιτς χαρακτήρισε την επιστροφή του Τάντιτς ως «σύμβολο της ανάκαμψης της εθνικής ομάδας». Ο ίδιος ο Τάντιτς εξέλαβε αυτά τα λόγια ως ένα «ωραίο κομπλιμέντο». Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής έχει μακρά και επιτυχημένη πορεία με την εθνική του ομάδα, έχοντας φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού για μία δεκαετία.

Ρεκόρ και φιλοσοφία ενότητας

Ο Ντούσαν Τάντιτς κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών για το εθνικό ποδόσφαιρο της Σερβίας, μετρώντας 111 αγώνες. Στην πλούσια καριέρα του με την εθνική, έχει σημειώσει 23 γκολ και έχει μοιράσει 40 ασίστ. Έχει επίσης συμμετάσχει σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα και ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, προσφέροντας σημαντικά στην ομάδα του.

Σε συνέντευξή του στην επίσημη ιστοσελίδα της σερβικής ομοσπονδίας, ο Τάντιτς αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της ενότητας. «Πάντα μιλούσα για ενότητα, ακόμα και όταν δεν βρισκόμασταν σε καλές καταστάσεις. Νομίζω ότι μας λείπει αυτό ως λαός. Όταν είμαστε ενωμένοι είμαστε εξαιρετικά δυνατοί», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι «πάντα προσπαθούσα να μείνουμε ενωμένοι, να είναι η ομάδα πάνω απ' όλα, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να διατηρούμε τη θετική ενέργεια. Ελπίζω να ενωθούμε ξανά και να είμαστε μαζί».

Οι στόχοι της Σερβίας

Ο Σέρβος άσος έθεσε τους στόχους για την εθνική ομάδα της χώρας του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή παρουσία στις μεγάλες διοργανώσεις. «Τώρα πρέπει να κάνουμε τη Σερβία να συμμετέχει ξανά σε κάθε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε για επιπλέον πρόοδο», τόνισε ο Τάντιτς, δείχνοντας την επιθυμία για περαιτέρω βελτίωση και επιτυχίες.

Κολακευτικά σχόλια για την εθνική Ελλάδας

Σχετικά με την εθνική Ελλάδας, ο Ντούσαν Τάντιτς εξέπρασε την εκτίμησή του, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «πολύ καλή ομάδα». Επισήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει πολλούς ποιοτικούς παίκτες, δηλώνοντας μάλιστα ότι «δεν νομίζω ότι είχαν καλύτερη ομάδα τα τελευταία χρόνια». Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε ονομαστικά σε παίκτες όπως ο Παυλίδης και ο Δουβίκας, καθώς και σε «πολλούς άλλους παίκτες που παίζουν σημαντικούς ρόλους στα ισχυρότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα».

Παρά τα κολακευτικά σχόλια για την ελληνική ομάδα, ο Τάντιτς τόνισε την ανάγκη η Σερβία να επικεντρωθεί στις δικές της δυνάμεις. «Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, να σκεφτούμε τους εαυτούς μας. Παίζουμε εντός έδρας και πρέπει να πάμε για τη νίκη», κατέληξε, υπογραμμίζοντας τη σημασία του εντός έδρας πλεονεκτήματος και την αποφασιστικότητα για τη νίκη στην πρεμιέρα του Nations League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta