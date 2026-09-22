Η Super League τρέχει άμεσα τις διαδικασίες με την Deloitte για τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ως πρόεδρος της Super League, είχε ως βασικό στόχο την εφαρμογή της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Φαίνεται πως αυτό το πλάνο αρχίζει να παίρνει συγκεκριμένη πορεία, μετά από μια πρόσφατη τηλεδιάσκεψη. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ομάδων εξέφρασαν ικανοποίηση από τη συζήτηση σχετικά με την κεντρική διαχείριση και τους όρους εφαρμογής της.

Η τηλεδιάσκεψη και οι προτάσεις

Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, υπήρξαν διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με την έκβαση των προτάσεων. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, αναφέρθηκε η αποδοχή της πρότασης του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ταυτόχρονα, έγινε λόγος για την απόρριψη της πρότασης του Γιάννη Αλαφούζου, η οποία αφορούσε το «διά 14».

Ο Γιάννης Αλαφούζος, παρότι η πρότασή του απορρίφθηκε, παρουσιάστηκε επίσης ικανοποιημένος, κυρίως από το γεγονός ότι κατάφερε κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας να βάλει όλους τους ιδιοκτήτες στο «ίδιο τραπέζι» για αυτό το πράγματι πολύ σημαντικό ζήτημα. Σχετικά με το «διά 14» που απορρίφθηκε, όπως προέκυπτε και από το ρεπορτάζ των προηγούμενων εβδομάδων, ο ίδιος γνώριζε ότι δεν πρόκειται να «περάσει». Σκοπός του, μέσω αυτής της ριζοσπαστικής πρότασης, ήταν να «σοκάρει» τους ομολόγους του.

Μάλιστα, από την ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους την 21η Αυγούστου, είχε πει ακριβώς ότι «για μένα θα ήταν αποδεκτό και το διά 14 και θα το προτείνω, αλλά δεν πρόκειται να περάσει».

Η δέσμευση για την Deloitte

Ένα σημείο που βρήκε ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από τον Γιάννη Αλαφούζο ήταν η αναφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στην εταιρεία Deloitte, και κυρίως το σκέλος της δέσμευσης. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού είχε θέσει το ερώτημα: «Δεσμευόμαστε ότι αν μας κάνει μια πρόταση για την κεντρική διαχείριση η Deloitte βασισμένη σε επιτυχημένα ευρωπαϊκά μοντέλα να δεχτούμε όλοι την κεντρική διαχείριση;».

Η απάντηση ήταν θετική, με τον Ολυμπιακό να δηλώνει «Ναι». Αυτή η εξέλιξη αποτέλεσε έναν σημαντικό λόγο για την ικανοποίηση του Γιάννη Αλαφούζου, καθώς εξασφαλίστηκε μια κοινή δέσμευση για την επόμενη φάση του σχεδιασμού.

Άμεσες κινήσεις για την υλοποίηση

Με την τηλεδιάσκεψη να περνά πλέον σε δεύτερη μοίρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις άμεσες διαδικασίες για την υλοποίηση της επόμενης μέρας. Αυτή περιλαμβάνει τη συζήτηση με την Deloitte, η οποία θα αναλάβει τη μελέτη και την υποβολή της πρότασής της για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Οι κινήσεις αναμένονται να είναι ταχύτατες, δείγμα του πόσο θέλει ο νυν πρόεδρος της Λίγκας, Γιάννης Αλαφούζος, να κλείσει το θέμα της κεντρικής διαχείρισης εντός της δικής του θητείας. Η θητεία του έχει συμφωνηθεί να ολοκληρωθεί στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, οπότε και θα αναλάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Η πρόθεση της Super League είναι τα διαδικαστικά ζητήματα με την Deloitte, όπως η συμφωνία και η αμοιβή της εταιρείας, να έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών, η Deloitte θα ξεκινήσει το έργο της.

Η ομάδα εργασίας

Για την επίβλεψη και τον συντονισμό όλων των κινήσεων που αφορούν την κεντρική διαχείριση, έχει συμφωνηθεί η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας. Αυτή η ομάδα θα είναι επιφορτισμένη με το συγκεκριμένο ζήτημα και θα αποτελείται από εκπροσώπους των «Big 4» ομάδων.

Επιπλέον, στην ομάδα εργασίας θα συμμετέχουν και οι «παλιοί» της Λίγκας, δηλαδή ο Αστέρας Τρίπολης (Asteras Aktor) και ο Ατρόμητος. Η συμμετοχή οποιασδήποτε άλλης ομάδας στην ομάδα εργασίας είναι ευπρόσδεκτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta