Ο ΠΑΟΚ σταθερά υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, ζητά λύσεις και όχι εντυπώσεις

Στην τηλεδιάσκεψη της Stoiximan Super League, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (22/09), ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, εξέφρασε τη σταθερή θέση του συλλόγου υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ο «Δικέφαλος» υποστηρίζει αυτή τη θέση εδώ και χρόνια, με στόχο την ενίσχυση του ελληνικού ποδοσφαίρου και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος.

Η πάγια θέση του ΠΑΟΚ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Ο Ιβάν Σαββίδης επανέλαβε με σαφήνεια στην τηλεδιάσκεψη της Stoiximan Super League τη σταθερή θέση του ΠΑΟΚ, η οποία είναι υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί πάγια αρχή για τον «Δικέφαλο» εδώ και αρκετά χρόνια, όπως τονίστηκε από τον μεγαλομέτοχο.

Ο βασικός στόχος αυτής της θέσης είναι η αύξηση της συνολικής αξίας του τηλεοπτικού προϊόντος του πρωταθλήματος. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η κεντρική διαχείριση θα συμβάλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση των ομάδων που έχουν μικρότερη δυναμική, οδηγώντας σε ένα πιο ανταγωνιστικό και ενδιαφέρον πρωτάθλημα για όλους.

Προτάσεις για τον τρόπο λειτουργίας

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπογράμμισε την κρισιμότητα να συμφωνηθούν λεπτομερώς τα κριτήρια και ο τρόπος λειτουργίας της κεντρικής διαχείρισης. Για τον λόγο αυτό, τάχθηκε υπέρ της πρότασης να απευθυνθεί η λίγκα σε μια εξειδικευμένη εταιρεία, όπως η Deloitte.

Η συνεργασία με μια τέτοια εταιρεία θα διασφαλίσει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πρότασης. Αυτή η πρόταση θα περιγράφει με ακρίβεια το πώς θα λειτουργήσει αποτελεσματικά η κεντρική διαχείριση, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή απόδοση και διαφάνεια για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Συμφωνία για αύξηση εσόδων από το στοίχημα

Ο Ιβάν Σαββίδης έλαβε τον λόγο μετά την εισήγηση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου. Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ συμφώνησε με την πρόταση του κ. Αλαφούζου, η οποία αφορά την υποβολή αιτήματος στην Κυβέρνηση για την αύξηση των εσόδων που λαμβάνουν οι ΠΑΕ από το Στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Σαββίδης δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει τη θέση του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «όποιος διαφωνεί και θέλει λιγότερα έσοδα για τις ομάδες, να το πει». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την επιθυμία για ενιαία στάση και τη σημασία της οικονομικής ενίσχυσης των συλλόγων.

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ: λύσεις και όχι εντυπώσεις

Μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης της λίγκας, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ένα σαφές μήνυμα, το οποίο συνοψίζει τη φιλοσοφία και την προσέγγισή της. Το μήνυμα ανέφερε ότι ο σύλλογος επιδιώκει πάντα έναν γόνιμο διάλογο, ο οποίος διεξάγεται μακριά από φωνές, εντάσεις και προσωπικά παράπονα.

Τονίστηκε επίσης η προσήλωση σε δημιουργικές προτάσεις, με τη χαρακτηριστική φράση: «Κι αυτή τη στάση ακολουθήσαμε και σήμερα. Εμείς θέλουμε λύσεις και όχι εντυπώσεις». Αυτό το μήνυμα υπογραμμίζει την εποικοδομητική στάση του ΠΑΟΚ στις συζητήσεις για το μέλλον και την ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Athletiko