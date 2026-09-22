Η Μπασκόνια σκέφτεται την αποδέσμευση του Άλεξ Λεν λόγω τραυματισμού

Η Μπασκόνια βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση όσον αφορά την ενίσχυση της frontline της για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Η περίπτωση του Άλεξ Λεν, ο οποίος ανακοινώθηκε πρόσφατα ως μια σημαντική μεταγραφική κίνηση, φαίνεται να εξελίσσεται σε ένα πιθανό φιάσκο για την ισπανική ομάδα. Ο Ουκρανός σέντερ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Βάσκους στις 14 Σεπτεμβρίου, συνεχίζει να ταλαιπωρείται από έναν επίμονο τραυματισμό στο πόδι, γεγονός που έχει οδηγήσει την Μπασκόνια να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο διακοπής της συνεργασίας τους, ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες.

Η αναζήτηση ενίσχυσης και η υπογραφή του Λεν

Η Μπασκόνια είχε ξεκινήσει την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν με σαφή στόχο την ενίσχυση της frontline της, αναζητώντας μια λύση που θα προσέθετε ποιότητα και βάθος στο ρόστερ της. Η λύση αυτή βρέθηκε στο πρόσωπο του 33χρονου Άλεξ Λεν, ο οποίος θεωρήθηκε ιδανική επιλογή για τις ανάγκες της ομάδας.

Ο Ουκρανός σέντερ, προερχόμενος από τη Μαδρίτη και τη Ρεάλ, είχε την επιθυμία να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του. Έπειτα από μια δύσκολη χρονιά που σημαδεύτηκε από τραυματισμούς, ο Λεν έψαχνε το δικό του «restart» στη Βιτόρια. Η υπογραφή του διετούς συμβολαίου του με την Μπασκόνια ανακοινώθηκε επίσημα στις 14 Σεπτεμβρίου, δημιουργώντας προσδοκίες για μια σημαντική αναβάθμιση της ομάδας.

Επίμονος τραυματισμός και αδυναμία προσαρμογής

Παρά την επίσημη ανακοίνωση και τις αρχικές προσδοκίες, ο Άλεξ Λεν είναι πιθανό να μην μακροημερεύσει στην ισπανική ομάδα. Ο παίκτης συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα από έναν τραυματισμό στο πόδι, τον οποίο είχε αποκομίσει τον περασμένο Μάιο. Αυτό το πρόβλημα υγείας έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επίμονο και έχει επηρεάσει σημαντικά την ενσωμάτωσή του και την προσαρμογή του στην ομάδα.

Λόγω της κατάστασης της υγείας του, ο Λεν δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την αποστολή της Μπασκόνια στο ισπανικό Super Cup, γεγονός που αποτέλεσε ένα πρώτο σημάδι των δυσκολιών. Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, ο Ουκρανός σέντερ δεν έχει καταφέρει να βγάλει ούτε μία ολόκληρη προπόνηση με την ομάδα από την ημέρα που εντάχθηκε σε αυτήν. Αυτή η αδυναμία πλήρους συμμετοχής έχει προκαλέσει ανησυχίες στους Βάσκους.

Αρχικές ιατρικές εξετάσεις και οι τωρινές σκέψεις

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Άλεξ Λεν δεν είχαν δείξει κάποιο πρόβλημα που να εμπόδιζε την υπογραφή του συμβολαίου. Αυτός ήταν και ο λόγος που η μεταγραφή προχώρησε κανονικά, με την ομάδα να θεωρεί ότι είχε βρει την επιθυμητή λύση για την frontline της.

Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση του παίκτη, με τις συνεχείς ενοχλήσεις και την αδυναμία του να προπονηθεί κανονικά, έχει αλλάξει άρδην τα δεδομένα. Οι συνθήκες αυτές έχουν φέρει την ισπανική ομάδα σε ένα σημείο όπου σκέφτεται σοβαρά τη διακοπή της συνεργασίας της μαζί του. Το ενδεχόμενο ο Λεν να μείνει ξανά χωρίς ομάδα είναι πλέον πολύ πιθανό, ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες, κάτι που θα συνιστούσε ένα σημαντικό πλήγμα για τον ίδιο και την ομάδα.

Επίδραση στην αγωνιστική εικόνα της Μπασκόνια

Η αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση του Άλεξ Λεν έχει άμεση και σημαντική επίδραση στην αγωνιστική προετοιμασία και τις επιλογές της Μπασκόνια. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση με τον τραυματία σέντερ, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για τους επόμενους αγώνες της. Συγκεκριμένα, η Μπασκόνια θα παραταχθεί στον αγώνα της κόντρα στον Ολυμπιακό έχοντας ως μόνο υγιή σέντερ τον Κένεθ Φαρίντ.

Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η ομάδα στην πιο κρίσιμη θέση της frontline της. Η αρχική λύση που βρέθηκε στο πρόσωπο του Λεν, η οποία θα την άλλαζε επίπεδο, φαίνεται να μην αποδίδει τα αναμενόμενα λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων τραυματισμού του παίκτη, αναγκάζοντας την Μπασκόνια να αναζητήσει εκ νέου λύσεις για την ενίσχυσή της.

Με πληροφορίες από: Athletiko