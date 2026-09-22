Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος για την Ντουμπάι BC, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, βοηθός προπονητή της Ντουμπάι BC, μίλησε πρόσφατα στο «EOK WebRadio» για διάφορα θέματα που αφορούν την ομάδα του και τη EuroLeague. Αναφέρθηκε στους στόχους της Ντουμπάι BC για τη νέα σεζόν, ενώ έκανε ειδική μνεία στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, χαρακτηρίζοντάς τους ως φαβορί για το Final Four.

Οι φιλοδοξίες της Ντουμπάι BC στη Euroleague

Η Ντουμπάι BC, παρά το γεγονός ότι κατέκτησε την τέταρτη θέση στο Σούπερ Καπ της EuroLeague, έχει θέσει υψηλούς στόχους για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, ο οποίος συνεργάζεται με τον Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο, έχοντας προηγούμενη συνεργασία στη Ζενίτ, τόνισε τις φιλοδοξίες του συλλόγου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα έχει προχωρήσει σε εξαιρετικές κινήσεις, κάτι που αντικατοπτρίζει την πρόθεση να πρωταγωνιστήσει στη διοργάνωση. Η προσπάθεια για την επίτευξη αυτών των στόχων βρίσκεται σε εξέλιξη, με το προπονητικό επιτελείο να εργάζεται εντατικά.

Προκλήσεις στον προγραμματισμό και την προετοιμασία

Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε προπονητής αυτή την περίοδο, ειδικά όταν οι συνθήκες προετοιμασίας είναι περιορισμένες. Εξήγησε ότι οι συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης, σε συνδυασμό με τα ματς των Εθνικών ομάδων, μειώνουν τον διαθέσιμο προπονητικό χρόνο.

Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο για μια καινούργια ομάδα, όπως η Ντουμπάι BC, και δυσχεραίνει το επίπεδο προετοιμασίας. Ο ίδιος δήλωσε ότι, βάσει προγραμματισμού, δεν είναι πλήρως ευχαριστημένοι, ωστόσο είναι ικανοποιημένοι με κάποια πράγματα που έχουν επιτευχθεί και πιστεύουν ότι βαδίζουν σε μια καλή κατεύθυνση.

Η ταυτότητα της ομάδας και η σημασία της άμυνας

Σχετικά με τη φετινή «έκδοση» της Ντουμπάι BC και τη σύγκρισή της με την περσινή, ο βοηθός προπονητή υπογράμμισε ότι κάθε χρονιά είναι διαφορετική και δεν μπορούν να γίνουν άμεσες συγκρίσεις. Η ομάδα αντιμετώπισε ατυχίες με τραυματισμούς και απουσίες παικτών.

Η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να περάσουν την «ταυτότητα» μιας ομάδας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία θα ξεκινούν από την άμυνα. Ο κ. Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε την άμυνα ως πολύ σημαντικό στοιχείο που, σε συνδυασμό με το ταλέντο των παικτών, μπορεί να οδηγήσει στην κατάκτηση των στόχων. Η ένταξη όλων των κομματιών απαιτεί χρόνο, αλλά η EuroLeague δεν προσφέρει αυτή την πολυτέλεια, απαιτώντας γρήγορη προσαρμογή ή νίκες.

Οργανωτική δομή και ετοιμότητα

Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο λειτουργίας και την οργάνωση της Ντουμπάι BC. Χαρακτήρισε την ομάδα ως πολύ οργανωμένη, γεγονός που συντελεί στην αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι υπήρχαν πολλά διαφορετικά πλάνα και εναλλακτικές λύσεις, όπως στην περίπτωση του Τόμας Ουόκαπ. Το προπονητικό επιτελείο και οι άνθρωποι που «τρέχουν» την ομάδα ήταν πάντα έτοιμοι να ακολουθήσουν οποιοδήποτε σενάριο, κινούμενοι με τη λογική της ύπαρξης ενός plan b για κάθε ενδεχόμενο.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ως φαβορί

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του στο «EOK WebRadio», ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος εξέφρασε την άποψή του σχετικά με τις ομάδες που θεωρεί ισχυρότερες για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague.

Συγκεκριμένα, ο βοηθός προπονητή της Ντουμπάι BC χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ως τα φαβορί για την τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta