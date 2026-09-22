Νίκολιτς: Ο Γιόβιτς νιώθει εμπιστοσύνη και αγάπη στην ΑΕΚ και το ανταποδίδει

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μίλησε πρόσφατα σε ποδοσφαιρικό φόρουμ που διοργανώθηκε στο Βελιγράδι της Σερβίας, αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα που αφορούν την ΑΕΚ. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, ο Σέρβος προπονητής κλήθηκε να απαντήσει και στο πώς ο Λούκα Γιόβιτς κατάφερε να αναγεννηθεί αγωνιστικά με τη φανέλα της ελληνικής ομάδας. Ο Νίκολιτς τόνισε ότι η επιτυχία του παίκτη είναι δικό του επίτευγμα, καθώς βρήκε στην ΑΕΚ ένα περιβάλλον αγάπης και εμπιστοσύνης, το οποίο ανταποδίδει με τις εμφανίσεις του στο γήπεδο.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη Σερβία

Ο Μάρκο Νίκολιτς συμμετείχε ενεργά στο ποδοσφαιρικό φόρουμ που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι. Εκεί, μοιράστηκε τις σκέψεις του αναφορικά με την ΑΕΚ, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη νοοτροπία νικητή που ο ίδιος πρεσβεύει και επιδιώκει να μεταδώσει στους ποδοσφαιριστές του συλλόγου.

Στο πλαίσιο των ομιλιών του, ο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Ντομαγκόι Βίντα. Εξήγησε πώς κατάφερε να μεταμορφώσει τον Κροάτη αμυντικό, αναδεικνύοντάς τον σε έναν ηγέτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά εντός της ομάδας. Οι τοποθετήσεις του προπονητή προσέφεραν μια ενδιαφέρουσα οπτική γωνία για τη διαχείριση των παικτών και την ανάπτυξη της ομάδας.

Η εντυπωσιακή αγωνιστική άνοδος του Λούκα Γιόβιτς

Ένα από τα κεντρικά σημεία της συζήτησης στο φόρουμ ήταν η αγωνιστική πορεία του Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός έχει παρουσιάσει μια αξιοσημείωτη βελτίωση στην απόδοσή του από τότε που εντάχθηκε στην ΑΕΚ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Γιόβιτς κατάφερε να σημειώσει συνολικά 21 γκολ, ενώ και στη νέα σεζόν έχει ήδη φτάσει τα έξι τέρματα, δείχνοντας τη συνέχεια της καλής του φόρμας.

Όταν ρωτήθηκε για το πώς επετεύχθη αυτή η «αναγέννηση» του Γιόβιτς, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν σαφής. Τόνισε ότι το επίτευγμα ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. «Δεν έκανα εγώ κάτι, είναι δικό του επίτευγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής, αποδίδοντας τα εύσημα στον παίκτη για την προσπάθεια και την απόδοσή του.

Το περιβάλλον εμπιστοσύνης και αγάπης στην ΑΕΚ

Ο Νίκολιτς εξήγησε ότι ο Λούκα Γιόβιτς βρήκε στην ΑΕΚ ένα περιβάλλον όπου του προσφέρθηκε αγάπη και εμπιστοσύνη, και ο ίδιος ανταποδίδει αυτή την υποστήριξη με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις και την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Περιέγραψε τον Γιόβιτς ως έναν ποδοσφαιριστή με εξαιρετικές ικανότητες και έναν υπέροχο άνθρωπο, ο οποίος απλώς είχε ανάγκη από ένα περιβάλλον που θα του έδειχνε την απαιτούμενη εμπιστοσύνη για να αναδειχθεί.

«Αν κάτι πήρε από εμάς, αυτό ήταν η εμπιστοσύνη, και την ανταποδίδει με τον τρόπο που βλέπουμε», ανέφερε ο Σέρβος προπονητής. Υπογράμμισε επίσης το παρελθόν του Γιόβιτς σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μίλαν, τονίζοντας ότι η παρουσία του σε τέτοιες ομάδες αποτελεί από μόνη της μια ξεκάθαρη ένδειξη της υψηλής ποιότητάς του ως ποδοσφαιριστή.

Η στήριξη από τον σύλλογο και τον κόσμο της ομάδας

Ο Μάρκο Νίκολιτς επανέλαβε ότι ο Λούκα Γιόβιτς χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα ένιωθε άνετα και καλά, προκειμένου να αποδώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Αυτό το αίσθημα της εμπιστοσύνης και της αγάπης, σύμφωνα με τον προπονητή, το νιώθει ο παίκτης από όλα τα μέλη του συλλόγου της ΑΕΚ, αλλά και από τον θερμό κόσμο της ομάδας. Ο Σέρβος επιθετικός φαίνεται να απολαμβάνει πλήρως αυτή την κατάσταση, κάτι που αντικατοπτρίζεται άμεσα στην αγωνιστική του εικόνα και την αποτελεσματικότητά του.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο προπονητής εξέφρασε την ελπίδα του ο Γιόβιτς να συνεχίσει με τον ίδιο εντυπωσιακό ρυθμό και να καταφέρει να πετύχει φέτος περισσότερα γκολ από όσα σημείωσε την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Ο Νίκολιτς ανέφερε ότι αυτό είναι ένα θέμα που συζητούν τακτικά μεταξύ τους, με τον χρόνο να αποτελεί τον τελικό κριτή για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta