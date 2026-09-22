Ρεκόρ χρηματικών επάθλων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου 2028 στη Σιλεσία

Η European Athletics προχώρησε σε μία σημαντική ανακοίνωση σχετικά με το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του 2028, το οποίο θα φιλοξενηθεί στη Σιλεσία της Πολωνίας. Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε τη διάθεση συνολικών χρηματικών επάθλων ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τους αθλητές που θα διακριθούν στη διοργάνωση. Το ποσό αυτό αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού, καθώς είναι η πρώτη φορά που θα απονεμηθούν χρηματικά έπαθλα.

Ρεκόρ χρηματικών επάθλων στη Σιλεσία

Για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2028, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην περιοχή της Σιλεσίας στην Πολωνία, η European Athletics ανακοίνωσε ένα πρωτοφανές χρηματικό έπαθλο. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους αθλητές ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που καταγράφεται ως ρεκόρ για τη διοργάνωση.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τον ευρωπαϊκό στίβο, καθώς είναι η πρώτη φορά που θα απονεμηθούν χρηματικά έπαθλα στους διακριθέντες της διοργάνωσης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να προσδώσει επιπλέον κίνητρο στους κορυφαίους αθλητές της ηπείρου να συμμετάσχουν και να διακριθούν.

Ισότιμη αναγνώριση για τους κορυφαίους αθλητές

Η δομή των χρηματικών επάθλων, όπως ανακοινώθηκε από την European Athletics, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ισότιμη αντιμετώπιση κάθε αγωνίσματος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αγώνισμα θα λάβει τη δέουσα αναγνώριση, χωρίς διακρίσεις.

Η αναγνώριση δεν θα περιοριστεί αποκλειστικά στους κατόχους μεταλλίων, δηλαδή στους τρεις πρώτους κάθε αγωνίσματος. Αντιθέτως, τα χρηματικά έπαθλα θα απονεμηθούν σε όλους τους αθλητές που θα καταφέρουν να τερματίσουν στις οκτώ πρώτες θέσεις σε κάθε αγώνισμα. Αυτή η διευρυμένη προσέγγιση στοχεύει στην επιβράβευση ενός μεγαλύτερου αριθμού αθλητών για την προσπάθειά τους.

Ημερομηνίες και τόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος

Το επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου θα φιλοξενηθεί στην πόλη Χορζόφ της Σιλεσίας, στην Πολωνία. Οι αγώνες της διοργάνωσης έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου του 2028, προσφέροντας ένα εξαήμερο γεμάτο αθλητική δράση.

Η επιλογή της Πολωνίας ως διοργανώτριας χώρας για τα κορυφαία πρωταθλήματα της European Athletics αποτελεί επίσης μια ξεχωριστή περίσταση, καθώς είναι η πρώτη φορά που η χώρα φιλοξενεί μια τέτοια διοργάνωση. Αυτό προσδίδει επιπλέον κύρος και σημασία στην επερχόμενη αθλητική εκδήλωση.

Το πρωτάθλημα σε ολυμπιακή χρονιά

Η διοργάνωση του 2028 θα διεξαχθεί σε μια ιδιαίτερη αθλητική χρονιά, καθώς τα φώτα της παγκόσμιας αθλητικής κοινότητας θα είναι στραμμένα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 θα διεξαχθούν στο Λος Άντζελες, μόλις έναν μήνα μετά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.

Τα χρηματικά έπαθλα που θα απονεμηθούν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αποτελούν ένα μεγάλο δέλεαρ για τα μεγάλα αστέρια του ευρωπαϊκού στίβου. Οι αθλητές αυτοί θα βρίσκονται σε περίοδο εντατικής προετοιμασίας για την κορυφαία αθλητική διοργάνωση στον κόσμο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και η συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα τους προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για αγωνιστική ετοιμότητα και επιβράβευση.

Η διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου σε ολυμπιακή χρονιά, όταν τα μάτια όλου του κόσμου είναι και πάλι στραμμένα στον στίβο, θα δώσει στους αθλητές μια ακόμη σημαντική στιγμή στο προσκήνιο. Παράλληλα, θα τους προσφέρει μια επιπλέον ευκαιρία να εμπνεύσουν εκατομμύρια οπαδούς σε όλη την Ευρώπη, αλλά και πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Οι δηλώσεις του Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ

Ο Βούλγαρος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου, Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ, προέβη σε σχετικές δηλώσεις αναφορικά με την ανακοίνωση των χρηματικών επάθλων. Ο κ. Καραμαρίνοφ δήλωσε ότι η 28η έκδοση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου θα είναι ήδη μια πολύ ξεχωριστή περίσταση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Πολωνία φιλοξενεί τα κορυφαία πρωταθλήματα της ομοσπονδίας για πρώτη φορά. Πρόσθεσε επίσης ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση των χρηματικών επάθλων ανεβάζει το πρωτάθλημα της Σιλείας το 2028 σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο, τονίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta