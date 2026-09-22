Ο Μάρκο Νίκολιτς για τις προσδοκίες στην ΑΕΚ και τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκε σε ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην ΑΕΚ, τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί μετά την κατάκτηση του τίτλου, καθώς και στον επερχόμενο αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League. Ο προπονητής μίλησε επίσης για τη δική του φιλοσοφία σχετικά με την προπονητική και τη σημασία της νοοτροπίας νικητή.

Οι αυξημένες προσδοκίες στην ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως δεν είναι η πρώτη φορά που οι οπαδοί έχουν υψηλές προσδοκίες από την ομάδα. Όπως εξήγησε, όσο μια ομάδα προχωρά και πετυχαίνει καλά αποτελέσματα, οι προσδοκίες αυξάνονται, τόσο των οπαδών και των μέσων ενημέρωσης, όσο και οι δικές του.

Ο προπονητής αναφέρθηκε επίσης στο μπάτζετ της ΑΕΚ, σημειώνοντας ότι η ομάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην τέταρτη θέση στην Ελλάδα όσον αφορά το μπάτζετ, την αξία της ομάδας και την επένδυση στη μεταγραφική περίοδο. Υπό αυτό το πρίσμα, ο τίτλος που κατακτήθηκε ήρθε πολύ νωρίς, αν και συχνά η πραγματικότητα δεν λαμβάνεται υπόψη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στο επικείμενο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League. Όπως είπε, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια ομάδα πολύ πιο ακριβή από την ΑΕΚ.

Παρόλα αυτά, ο προπονητής ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του θα βγει στο γήπεδο για να αντιμετωπίσει τους Ισπανούς και θα προσπαθήσει να κερδίσει, επιδεικνύοντας τη νοοτροπία νικητή που επιδιώκει να εμφυσήσει στους παίκτες του.

Η προπονητική φιλοσοφία και η νοοτροπία νικητή

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για την προπονητική, υπογραμμίζοντας ότι όποιος έχει περάσει από τη σχολή του Ράνκο Στόγιτς στη Ραντ, μπορεί να διαχειριστεί ομάδες στο υψηλότερο επίπεδο. Εξέφρασε την άποψη ότι δεν είναι υποστηρικτής των προπονητών που προσαρμόζονται στα πάντα, ούτε μπορεί να συγχωρέσει εκείνους που δηλώνουν ότι δεν τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο καθένας πρέπει πάντα να προσπαθεί να κερδίζει, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά ακόμα και όταν παίζει χαρτιά. Η κύρια δουλειά ενός προπονητή, όπως ανέφερε, θα πρέπει να είναι να παίρνει το καλύτερο δυνατό από κάθε παίκτη. Επίσης, σημείωσε ότι δεν είναι όλα τόσο απλά, ειδικά όταν πρόκειται για την ένταξη σε μια ομάδα που φέρνει αποτελέσματα.

Η προσωπική διαδρομή και η σχέση με τους παίκτες

Ο Νίκολιτς μοιράστηκε στοιχεία από την προσωπική του διαδρομή, αναφέροντας ότι η αφετηρία του, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, δεν ήταν το μηδέν, αλλά το -100. Με τη βοήθεια διαφόρων ανθρώπων, όπως ο Ράνκο Στόγιτς και ο Ράντομιρ Άντιτς, έφτασε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτό δεν είναι το τελικό σημείο, αλλά ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για βελτίωση. Επιπλέον, ο προπονητής αναφέρθηκε στην ιστορία με τον Ντομαγκόι Βίντα και πώς συμφώνησαν να αλλάξει τον ρόλο του στην ΑΕΚ. Τέλος, έκανε λόγο για τη σχέση που έχει με τους παίκτες του και τις συζητήσεις που κάνει μαζί τους.

Η ομορφιά στο ποδόσφαιρο

Σχετικά με την ομορφιά στο ποδόσφαιρο, ο Μάρκο Νίκολιτς σχολίασε ότι οι άνθρωποι συχνά μιλούν για αυτήν, αλλά η ομορφιά είναι υποκειμενική. Αυτό που είναι όμορφο για τον έναν δεν είναι απαραίτητα όμορφο για κάποιον άλλον.

Συχνά, όπως είπε, αρχίζουμε να υπερβάλλουμε σε αυτό το θέμα, και η απάντηση σε αυτή την υπερβολή είναι η ισορροπία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta