Σέρβοι διεθνείς της Super League και πρώην «πράσινος» σε κοινή φωτογραφία

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εθνικής ομάδας της Σερβίας για την επικείμενη αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας, τρεις Σέρβοι διεθνείς ποδοσφαιριστές με ισχυρούς δεσμούς με το ελληνικό ποδόσφαιρο βρέθηκαν μαζί και φωτογραφήθηκαν. Πρόκειται για τον Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ, τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ και τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα σε μια εκδήλωση της σερβικής ομοσπονδίας, όπου οι δύο πρώτοι, παρά την αντιπαλότητα που τους χωρίζει στο εγχώριο πρωτάθλημα, έδειξαν την στενή τους φιλία.

Οι «κολλητοί» της Super League

Δύο από τους πλέον κομβικούς ποδοσφαιριστές για την εθνική ομάδα της Σερβίας, γνωστή και ως «αετοί», είναι ο Λούκα Γιόβιτς και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Αμφότεροι πρωταγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα της Super League, αποτελώντας βασικά στελέχη των ομάδων τους. Ο Λούκα Γιόβιτς αγωνίζεται ως φορ για την ΑΕΚ, ενώ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι εξτρέμ του ΠΑΟΚ.

Παρόλο που στο εγχώριο πρωτάθλημα οι δύο συμπατριώτες βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα, καθώς οι ομάδες τους διεκδικούν τους ίδιους στόχους, στην εθνική τους ομάδα η σχέση τους είναι διαφορετική. Ο Γιόβιτς και ο Ζίβκοβιτς είναι κολλητοί φίλοι, κάτι που επιβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συγκέντρωσης της Σερβίας.

Η εκδήλωση της σερβικής ομοσπονδίας και η βράβευση

Η κοινή τους εμφάνιση και φωτογράφιση έγινε στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που διοργάνωσε η σερβική ομοσπονδία ποδοσφαίρου. Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί θεσμό για την ομοσπονδία και είχε ως κεντρικό γεγονός τη βράβευση του πολύπειρου ποδοσφαιριστή Νεμάνια Γκούντελι. Ο Γκούντελι τιμήθηκε για την προσφορά του στο σερβικό ποδόσφαιρο και την εθνική ομάδα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, ο Λούκα Γιόβιτς και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλο, επιδεικνύοντας τη στενή τους σχέση. Η στιγμή αυτή απαθανατίστηκε σε κοινή φωτογραφία, στην οποία οι δύο ποδοσφαιριστές εμφανίζονται παρέα, ενισχύοντας την εικόνα της καλής χημείας εντός της εθνικής ομάδας.

Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς και το «πράσινο» παρελθόν

Την τριάδα των Σέρβων διεθνών που φωτογραφήθηκαν μαζί συμπλήρωσε ένας ακόμα ποδοσφαιριστής με ελληνικό παρελθόν, ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς. Ο Μαξίμοβιτς είναι επίσης Σέρβος διεθνής και είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Η παρουσία του στην κοινή φωτογραφία με τους Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς προσέθεσε ένα ακόμα στοιχείο ενδιαφέροντος για τους Έλληνες φιλάθλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς παραχωρήθηκε από τον Παναθηναϊκό το προηγούμενο καλοκαίρι. Ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν η ομάδα της Σαμπάμπ Αλ Αχλί, που εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η προετοιμασία της Σερβίας για την Ελλάδα

Η συνάντηση των τριών ποδοσφαιριστών έρχεται σε μια περίοδο όπου η εθνική ομάδα της Σερβίας βρίσκεται σε πλήρη προετοιμασία. Ο κύριος στόχος αυτής της προετοιμασίας είναι η επερχόμενη αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας. Η παρουσία κομβικών παικτών όπως ο Γιόβιτς και ο Ζίβκοβιτς, οι οποίοι έχουν ενεργό ρόλο στη Super League, υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η Σερβία στον αγώνα αυτό.

Οι «αετοί» της Σερβίας βασίζονται στους ποδοσφαιριστές τους που αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, για να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι. Η κοινή τους παρουσία, πέρα από το φιλικό κλίμα, σηματοδοτεί και την ενότητα της ομάδας ενόψει των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta