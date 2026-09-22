Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για τον Ντομαγκόι Βίντα και τον ρόλο του στην ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς, τεχνικός της ΑΕΚ, βρέθηκε αυτές τις μέρες στο Βελιγράδι, όπου συμμετείχε ως ομιλητής σε ένα ποδοσφαιρικό φόρουμ. Εκεί, εξιστόρησε μια περίπτωση διαχείρισης παίκτη, αναφερόμενος στον Ντομαγκόι Βίντα, χωρίς να τον κατονομάσει ευθέως, αλλά «φωτογραφίζοντάς» τον απόλυτα. Ο Σέρβος προπονητής αποκάλυψε πώς συμφώνησαν με τον Κροάτη αμυντικό να αναλάβει έναν διαφορετικό ρόλο στο ρόστερ της ομάδας, τονίζοντας την ηγετική του προσωπικότητα.

Το ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι

Ο Μάρκο Νίκολιτς συμμετέχει σε ένα ποδοσφαιρικό φόρουμ που διεξάγεται αυτές τις μέρες στο Βελιγράδι. Το θέμα του φόρουμ είναι η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο των ομιλιών του, ο τεχνικός της ΑΕΚ μοιράστηκε μια ιστορία που αφορούσε έναν παίκτη με ισχυρή προσωπικότητα και διεθνή εμπειρία. Αν και δεν τον κατονόμασε, οι περιγραφές του παρέπεμπαν ξεκάθαρα στον Ντομαγκόι Βίντα, καθώς και στην ομάδα του, την οποία επίσης δεν ανέφερε ονομαστικά.

Η πρόκληση με τον έμπειρο αμυντικό

Ο Νίκολιτς περιέγραψε μια κατάσταση που αντιμετώπισε όταν ανέλαβε μια νέα ομάδα, όπου υπήρχε ένας πιθανός αρχηγός. Αυτός ο παίκτης είχε τερματίσει δεύτερος και τρίτος στον κόσμο με την Εθνική του ομάδα, ενώ τον χαρακτήριζαν η νοοτροπία και η μαχητικότητά του.

Μετά το πέρας της προετοιμασίας, έγινε σαφές ότι δύο άλλοι παίκτες, νεότεροι, πιο γρήγοροι και πιο δυνατοί, ήταν σε καλύτερη κατάσταση εκείνη τη στιγμή και έπρεπε να έχουν την προτεραιότητα. Ο Νίκολιτς βρέθηκε μπροστά στην απόφαση να διαχειριστεί τον ρόλο του έμπειρου αμυντικού, ο οποίος τότε ήταν 36 ετών.

Η ειλικρινής προσέγγιση του προπονητή

Ο προπονητής, από σεβασμό προς τον συγκεκριμένο παίκτη, αποφάσισε να του ανακοινώσει την κατάσταση άμεσα και χωρίς περιστροφές. Όπως ανέφερε ο ίδιος στο φόρουμ, «Άμεσα, όπως ακριβώς μιλάω τώρα εδώ».

Ο Νίκολιτς εξήγησε ότι το συμβόλαιο του παίκτη έπρεπε να αλλάξει, καθώς θα αποτελούσε πλέον εναλλακτική λύση και όχι την πρώτη επιλογή. Του ζήτησε να γίνει «ηγέτης διαφορετικού τύπου από αυτόν που ήταν μέχρι χθες». Του έδωσε την επιλογή να αποδεχτεί ή να μην αποδεχτεί τον νέο ρόλο, δηλώνοντας ότι και οι δύο επιλογές ήταν αποδεκτές.

Η απάντηση του παίκτη και η αποδοχή του ρόλου

Η απάντηση του παίκτη, ο οποίος επαναλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Ντομαγκόι Βίντα, ήταν εξαιρετικά θετική. Ο Νίκολιτς είχε λάβει πληροφορίες για τον χαρακτήρα του παίκτη και από τον Βέντραν Τσόρλουκα, ο οποίος είχε αγωνιστεί μαζί του.

Ο Κροάτης αμυντικός απάντησε στον προπονητή του: «Αφεντικό, εκτιμώ που μου το είπες αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είχα παρόμοιο ρόλο στην Κροατία με τον Γιόσκο Γκβάρντιολ. Με χαρά θα τον αναλάβω. Σέβομαι αυτή την ειλικρινή σχέση». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε την επαγγελματική στάση και την προσαρμοστικότητα του παίκτη.

Η ανεκτίμητη προσφορά και η ανανέωση

Στο τέλος της ιστορίας του, ο Μάρκο Νίκολιτς εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να ανανεώσει το συμβόλαιο του παίκτη. Ο Ντομαγκόι Βίντα πραγματοποίησε περίπου 20 συμμετοχές ως αναπληρωματικός.

Παρόλο που δεν ήταν βασικός, «όποτε βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο, ήταν αντάξιος των περιστάσεων». Επιπλέον, σε όλους τους άλλους τομείς, εκτός αγωνιστικού χώρου, ήταν «πρώτος». Η ανεκτίμητη προσφορά του έπαιξε «τεράστιο ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου». Ο Νίκολιτς κατέληξε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος «αξίζει να πάρει νέο συμβόλαιο και να συνεχίσει στον ρόλο του, αλλά με διαφορετική μορφή την επόμενη σεζόν».

Με πληροφορίες από: Gazzetta