Η Σερβία χωρίς τον Βλάχοβιτς κόντρα στην Ελλάδα, σε πρώτο πλάνο ο Γιόβιτς

Η εθνική ομάδα της Σερβίας καλείται να αγωνιστεί χωρίς τον Ντούσαν Βλάχοβιτς στις προσεχείς αναμετρήσεις της για τον δεύτερο όμιλο της League A του Nations League. Η Σερβία θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα, την Ολλανδία και τη Γερμανία, με τον 26χρονο επιθετικό να επικαλείται πρόβλημα τραυματισμού. Ωστόσο, η απουσία του έχει προκαλέσει έντονα ερωτηματικά στα σερβικά ΜΜΕ. Παράλληλα, ο Λούκα Γιόβιτς περνά σε πρώτο πλάνο για την κορυφή της επίθεσης, καθώς ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς παραμένει επίσης εκτός δράσης.

Η απουσία του Βλάχοβιτς και τα ερωτήματα

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς δεν έδωσε το «παρών» στην πρώτη προπόνηση της εθνικής Σερβίας. Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στο αθλητικό κέντρο στη Στάρα Πάζοβα. Ο επιθετικός της Μπεσίκτας ενημέρωσε το τεχνικό επιτελείο ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Ως εκ τούτου, δεν θα είναι διαθέσιμος για τις τρεις προσεχείς αναμετρήσεις της ομάδας, συμπεριλαμβανομένης αυτής με την Ελλάδα, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου.

Παρόλα αυτά, η απουσία του έχει προκαλέσει ερωτήματα στα σερβικά ΜΜΕ. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Βλάχοβιτς είχε αγωνιστεί και στα 90 λεπτά με την Μπεσίκτας. Στην αναμέτρηση αυτή, μάλιστα, είχε πετύχει γκολ στην ήττα με 3-2 από την πρωτοπόρο Αμέντ. Όπως επισημαίνει η «Zurnal», μετά το τέλος του αγώνα δεν υπήρξε καμία αναφορά σε τραυματισμό του Σέρβου επιθετικού.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αφήνει σαφείς αιχμές. Υποστηρίζει ότι πίσω από την απόφασή του μπορεί να βρίσκεται η απροθυμία του να ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα και όχι κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Προηγούμενα περιστατικά απουσιών

Η «Zurnal» υπενθυμίζει ότι ανάλογη συζήτηση είχε προκύψει και πριν από δύο χρόνια. Και τότε, η απουσία του Βλάχοβιτς είχε σημειωθεί στο πλαίσιο του Nations League. Ως ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους εκείνη την περίοδο, ο Βλάχοβιτς είχε απουσιάσει από αρκετές υποχρεώσεις της Σερβίας. Τότε, είχε επικαλεστεί προσωπικούς λόγους για την απουσία του. Είχε αγωνιστεί μόνο στα δύο τελευταία παιχνίδια της διοργάνωσης, έχοντας χάσει τα τέσσερα προηγούμενα.

Το δημοσίευμα κάνει επίσης παραλληλισμό με όσα είχαν συμβεί στο παράθυρο Μαΐου-Ιουνίου. Εκείνη την περίοδο, αρκετοί διεθνείς είχαν μείνει εκτός των αγώνων με το Μεξικό και το Πράσινο Ακρωτήρι. Τα μεγάλα και κουραστικά ταξίδια είχαν προβληθεί τότε ως η αιτία των απουσιών τους από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.

Η σχέση με τον ομοσπονδιακό τεχνικό

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η κατάσταση είναι διαφορετική. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού Βέλικο Παούνοβιτς ανταποκρίθηκαν στην κλήση του. Η μοναδική εξαίρεση ήταν ο Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ημέρα που ο Παούνοβιτς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σερβίας, ο Βλάχοβιτς έχει αγωνιστεί μόλις μία φορά με το εθνόσημο. Αυτή η μοναδική εμφάνιση ήταν στην εκτός έδρας ήττα με 2-0 από την Αγγλία, στο πλαίσιο των προκριματικών. Αντίθετα, έμεινε εκτός από τις αναμετρήσεις απέναντι σε Λετονία, Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Πράσινο Ακρωτήρι και Μεξικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τραυματισμοί ή κόπωση αναφέρονταν ως η αιτία της απουσίας του.

Οι επιλογές του Παούνοβιτς στην επίθεση

Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν επιπλέον πονοκέφαλο στον Βέλικο Παούνοβιτς. Εκτός μάχης βρίσκεται ήδη και ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς. Ο έμπειρος επιθετικός αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και παραμένει χωρίς αγωνιστική δράση εδώ και μήνες, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές του προπονητή.

Κάπως έτσι, ο Λούκα Γιόβιτς περνά πλέον σε πρώτο πλάνο για την κορυφή της επίθεσης της Σερβίας. Η καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται με τη φανέλα της ΑΕΚ αποτελεί σημαντικό «όπλο» για τον Παούνοβιτς. Η συνεισφορά του Γιόβιτς αναμένεται να είναι καθοριστική ενόψει των κρίσιμων αγώνων με Ελλάδα, Ολλανδία και Γερμανία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta