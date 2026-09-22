Η Μπαρτσελόνα θα εγκαταλείψει ξανά το Καμπ Νου – Νέο δάνειο 510 εκατ. ευρώ ενέκριναν τα μέλη

Η Μπαρτσελόνα, η οποία επέστρεψε στο Καμπ Νου τον περασμένο Νοέμβριο μετά από απουσία σχεδόν 2,5 ετών, θα χρειαστεί να εγκαταλείψει ξανά το ιστορικό της γήπεδο. Η νέα προσωρινή μετακόμιση είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής και αποτελούσε εξ αρχής μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έγκριση ενός νέου δανείου ύψους 510 εκατομμυρίων ευρώ από τα μέλη του συλλόγου, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το τεράστιο οικονομικό βάρος του έργου.

Η νέα προσωρινή μετακόμιση

Οι Καταλανοί σκοπεύουν να ολοκληρώσουν τη σεζόν 2026-27 στο Καμπ Νου, όμως στη συνέχεια θα χρειαστεί να αποχωρήσουν από την ιστορική τους έδρα. Η αποχώρηση αναμένεται να γίνει μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, τον Μάιο του 2027, και η ομάδα προβλέπεται να επιστρέψει τον Ιανουάριο του 2028. Αυτό σημαίνει ότι η Μπαρτσελόνα θα αγωνιστεί στο Μονζουίκ για περίπου το μισό της αγωνιστικής περιόδου 2027/28.

Η νέα προσωρινή μετακόμιση καθίσταται αναγκαία διότι θα πρέπει να εγκατασταθεί η οροφή και να ολοκληρωθεί πλήρως το έργο, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί με τους μπλαουγκράνα να αγωνίζονται στο γήπεδο. Το Μονζουίκ, το στάδιο που φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στη Βαρκελώνη, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από το Καμπ Νου και θα αποτελέσει ξανά την προσωρινή έδρα της ομάδας.

Το ιστορικό των μετακομίσεων και οι καθυστερήσεις

Η Μπαρτσελόνα εγκατέλειψε για πρώτη φορά το Καμπ Νου τον Μάιο του 2023 για την έναρξη των έργων ανακατασκευής. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε επιστροφή τον Νοέμβριο του 2024, όμως διαδοχικές καθυστερήσεις παρέτειναν την απουσία της ομάδας μέχρι τον Νοέμβριο του 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Καταλανοί πέρασαν ολόκληρες τις σεζόν 2023-24 και 2024-25 αγωνιζόμενοι στο Μονζουίκ, το οποίο απέχει περίπου 5,5 χιλιόμετρα από το Καμπ Νου.

Οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν και την επόμενη περίοδο, με αποτέλεσμα η Μπαρτσελόνα να αναγκαστεί να δώσει ακόμη και δύο εντός έδρας παιχνίδια της La Liga στο μικρό Estadi Johan Cruyff, χωρητικότητας μόλις 6.000 θεατών, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο προπονητικό της κέντρο. Ακολούθησε νέα προσωρινή επιστροφή στο Μονζουίκ, μέχρι να δοθεί τελικά το «πράσινο φως» για την επιστροφή στο Καμπ Νου, με το πρώτο επίσημο παιχνίδι μετά την επιστροφή να πραγματοποιείται στις 22 Νοεμβρίου 2025, όταν η Μπαρτσελόνα επικράτησε 4-0 της Αθλέτικ.

Το νέο δάνειο και το εκτοξευόμενο χρέος

Στη Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου, ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Φεράν Ολιβέ, ζήτησε την έγκριση ενός νέου μεγάλου δανείου ύψους 510.000.000 ευρώ. Η πρόταση εγκρίθηκε από τα μέλη, με αποτέλεσμα το χρέος των Καταλανών να ξεπερνά πλέον τα 2.000.000.000 ευρώ. Οι προβλέψεις αναφέρουν ότι, ανάλογα με τις ημερομηνίες αποπληρωμής και τους τόκους, το συνολικό χρέος μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2.600.000.000 ευρώ.

Αυτός ο πρόσθετος δανεισμός έρχεται να προστεθεί στις ήδη αυξημένες υποχρεώσεις του συλλόγου, αναδεικνύοντας τις σημαντικές οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μπαρτσελόνα για την υλοποίηση του φιλόδοξου έργου ανακατασκευής του γηπέδου της.

Το έργο «Espai Barça» και το κόστος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του «Espai Barça», του ευρύτερου σχεδίου στο οποίο εντάσσεται η ανακατασκευή του Καμπ Νου, ανέρχεται πλέον στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό είναι τριπλάσιο από τα 600 εκατομμύρια ευρώ που είχαν προβλεφθεί όταν το σχέδιο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε αρχικά το 2014.

Παρά την αύξηση του προϋπολογισμού, ο πρόεδρος Ζοάν Λαπόρτα ξεκαθάρισε ότι τα επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ που προορίζονται για το Καμπ Νου δεν περιλαμβάνουν την κατασκευή του νέου «Παλάου Μπλαουγκράνα». Το «Παλάου Μπλαουγκράνα» είναι η έδρα που προορίζεται να στεγάσει τα υπόλοιπα αθλητικά τμήματα του συλλόγου.

Η τρέχουσα κατάσταση του γηπέδου

Οι εργασίες ανακατασκευής στο Καμπ Νου δεν έχουν σταματήσει μέχρι και σήμερα, όμως δεν αποτελούν πρόβλημα για την τρέχουσα χρήση του γηπέδου. Αυτή τη στιγμή, το γήπεδο έχει χωρητικότητα 62.000 θέσεων, με το πρώτο και το δεύτερο διάζωμα να είναι απόλυτα έτοιμα.

Ο αριθμός των θέσεων αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά, καθώς το τρίτο διάζωμα θα αρχίσει να ανοίγει με το νέο έτος. Η πλήρης ολοκλήρωση, ωστόσο, απαιτεί την προσωρινή αποχώρηση της ομάδας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta