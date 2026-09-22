Ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο είναι άνεργος

Ο Φαΐκ Μπολκιάχ, ο οποίος αναγνωρίζεται ως ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, βρίσκεται αυτή την περίοδο χωρίς ομάδα. Η εκτιμώμενη περιουσία του αγγίζει τα 18,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ωστόσο ο 28χρονος επιθετικός έχει μείνει άνεργος. Αυτό συνέβη μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τη Ρατσαμπούρι FC, ομάδα που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης.

Η πορεία του Φαΐκ Μπολκιάχ στο ποδόσφαιρο

Ο Φαΐκ Μπολκιάχ είναι επιθετικός και η τελευταία του ομάδα ήταν η Ρατσαμπούρι FC στην Ταϊλάνδη. Με τη λήξη του συμβολαίου του, έμεινε ελεύθερος, χωρίς να έχει υπογράψει με κάποιον σύλλογο κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή περιλαμβάνει την αποφοίτησή του από ακαδημίες σημαντικών συλλόγων. Συγκεκριμένα, ο Μπολκιάχ πέρασε από τα τμήματα υποδομής των Τσέλσι, Σαουθάμπτον και Λέστερ Σίτι. Στη συνέχεια, μετακόμισε στην Πορτογαλία, όπου αγωνίστηκε για τη Μαρίτιμο.

Η αμύθητη περιουσία και η βασιλική καταγωγή

Ο Φαΐκ Μπολκιάχ κατέχει τον τίτλο του πλουσιότερου ποδοσφαιριστή στον κόσμο, με την καθαρή του περιουσία να εκτιμάται στα 18,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ή ακριβέστερα στα 18.698 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η τεράστια περιουσία του συνδέεται άμεσα με την καταγωγή του, καθώς είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας του Μπρουνέι. Πιο συγκεκριμένα, είναι ανιψιός του Σουλτάνου του Μπρουνέι, γεγονός που εξηγεί το οικονομικό του υπόβαθρο.

Καταγωγή και οικογενειακό περιβάλλον

Ο Φαΐκ Μπολκιάχ γεννήθηκε στις 9 Μαΐου 1998 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι γιος του πρίγκιπα Τζέφρι Μπολκιάχ. Λόγω του τόπου γέννησής του, διαθέτει τόσο την υπηκοότητα του Μπρουνέι όσο και την αμερικανική.

Στο οικογενειακό του περιβάλλον, ο Φαΐκ έχει μια δίδυμη αδερφή, την Κιάνα. Επιπλέον, από την πλευρά του πατέρα του, έχει τουλάχιστον 15 ετεροθαλείς αδελφούς και ετεροθαλείς αδελφές. Οι σπουδές του πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διεθνείς συμμετοχές και αρχηγία

Σε διεθνές επίπεδο, ο Φαΐκ Μπολκιάχ έχει εκπροσωπήσει το Μπρουνέι, καταγράφοντας έξι εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της χώρας του. Μάλιστα, έχει αναλάβει και τον ρόλο του αρχηγού της εθνικής ομάδας του Μπρουνέι, επιδεικνύοντας ηγετικές ικανότητες στο γήπεδο.

Η τρέχουσα κατάσταση στην καριέρα του

Παρά την αναγνώρισή του ως ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, ο Φαΐκ Μπολκιάχ βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση νέας ομάδας. Η λήξη του συμβολαίου του με την Ρατσαμπούρι ΦΚ τον καθιστά ελεύθερο παίκτη.

Μέχρι στιγμής, ο Μπολκιάχ δεν έχει υπογράψει με κανέναν σύλλογο κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου, παραμένοντας άνεργος στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Reader