Ο Τζόναθαν Μότλεϊ για τον Ερυθρό Αστέρα: «Θέλω να επιστρέψω στην κορυφή»

Ο Τζόναθαν Μότλεϊ, ο έμπειρος σέντερ, παραχώρησε συνέντευξη σε σερβικά ΜΜΕ, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στη νέα φάση της καριέρας του με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Στις δηλώσεις του, ο Μότλεϊ εξέφρασε τις προσωπικές του φιλοδοξίες και έκανε μια λεπτομερή σύγκριση ανάμεσα στις προπονητικές φιλοσοφίες του Δημήτρη Ιτούδη και του Ιμπόν Ναβάρο.

Ο παίκτης άφησε το Ισραήλ για να μετακομίσει στη Σερβία και συγκεκριμένα στην «κόκκινη πλευρά του Βελιγραδίου», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Η προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον και το διαφορετικό στυλ παιχνιδιού αποτελούν κεντρικά σημεία των δηλώσεών του.

Οι φιλοδοξίες του στον Ερυθρό Αστέρα

Ο Τζόναθαν Μότλεϊ τόνισε την επιθυμία του να αποκαταστήσει την ιδιότητά του ως ένας από τους κορυφαίους σέντερ στην Ευρωλίγκα. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που τον οδήγησε στην απόφαση να ενταχθεί στον Ερυθρό Αστέρα. «Σίγουρα θέλω να αποκαταστήσω την ιδιότητα ενός από τους καλύτερους σέντερ στην Ευρωλίγκα. Γι’ αυτό ήθελα να έρθω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο στόχος του είναι να αφήσει το δικό του στίγμα στο παιχνίδι όσο το δυνατόν περισσότερο και να επιστρέψει στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η μετακίνησή του από το Ισραήλ στη Σερβία σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τον ίδιο, με σαφείς προσωπικούς και ομαδικούς στόχους.

Η σύγκριση των προπονητικών στυλ: Ιτούδης και Ναβάρο

Ο έμπειρος σέντερ περιέγραψε τις διαφορές ανάμεσα στον Δημήτρη Ιτούδη, τον πρώην τεχνικό του, και τον Ιμπόν Ναβάρο, τον νυν προπονητή του, ως «γη και ουρανός». Αυτή η έκφραση υπογραμμίζει το πόσο διαφορετικός είναι ο αγωνιστικός προσανατολισμός των δύο προπονητών.

Σύμφωνα με τον Μότλεϊ, ο Δημήτρης Ιτούδης είναι ένας πιο μεθοδικός προπονητής. «Δεν θέλει να κάνεις γρήγορα σουτ. Είναι περισσότερο: “εντάξει, ας δούμε τι έχουμε, βρες έναν αντίπαλο, ας περιμένουμε”», εξήγησε. Πρόσθεσε μάλιστα ότι σε σχεδόν κάθε επίθεση, οι παίκτες γνώριζαν εκ των προτέρων ποιος θα σουτάρει, γεγονός που υποδηλώνει μια πιο δομημένη και προβλέψιμη προσέγγιση στο παιχνίδι.

Το ελεύθερο μπάσκετ του Ιμπόν Ναβάρο

Αντίθετα με τον Ιτούδη, ο Ιμπόν Ναβάρο εφαρμόζει ένα εντελώς διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Ο Μότλεϊ ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση προσαρμογής, καθώς «όλα είναι εντελώς διαφορετικά για μένα» σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα προσαρμοστεί γρήγορα, καθώς το νέο σύστημα οδηγεί σε ένα πιο ελεύθερο μπάσκετ.

«Είναι πιο διασκεδαστικό όταν μπορείς απλώς να τρέχεις, να παίζεις και δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι συνέχεια αν ένα σουτ είναι καλό ή κακό. Νομίζω ότι θα είναι διασκεδαστικό», δήλωσε ο σέντερ, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο υπό τις οδηγίες του Ναβάρο.

Ο στόχος της πρόκρισης στα playoffs

Όσον αφορά τους ομαδικούς στόχους με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Τζόναθαν Μότλεϊ είναι επιφυλακτικός ως προς τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις. «Από την εμπειρία μου, ειλικρινά, δεν μπορείς καν να το σκεφτείς αυτό», σημείωσε. Ωστόσο, έθεσε ως προσωπικό του στόχο την πρόκριση στα playoffs της Ευρωλίγκας, καθώς, όπως δήλωσε, δεν έχει χάσει ποτέ την πρόκριση σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.

Ο Μότλεϊ τόνισε τη σημασία του να προσεγγίζουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, χωρίς να σκέφτονται το τελικό αποτέλεσμα. «Δεν μπορείς να σκέφτεσαι πώς θα τελειώσουν όλα, γιατί ο Νοέμβριος και ο Μάρτιος μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικοί. Γι’ αυτό δεν σκέφτομαι πολύ το πού θα καταλήξουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί», κατέληξε, υπογραμμίζοντας την απρόβλεπτη φύση της αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta