Η ΚΑΕ Ηρακλής παρουσίασε την τρίτη φανέλα για την αγωνιστική περίοδο 2026/27

Η ΚΑΕ Ηρακλής προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση της τρίτης φανέλας της ομάδας, η οποία θα φορεθεί κατά την αγωνιστική περίοδο 2026/27. Η αποκάλυψη έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού του συλλόγου στο X, όπου δημοσιεύτηκαν οι πρώτες φωτογραφίες της νέας εμφάνισης. Η φανέλα φέρει έντονα στοιχεία που παραπέμπουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρθηκε από τον οργανισμό, τονίζοντας τη σύνδεση του «Γηραιού» με τη συμπρωτεύουσα.

Η επίσημη αποκάλυψη της νέας εμφάνισης

Ο «Γηραιός» δημοσίευσε τις φωτογραφίες της τρίτης εμφάνισης ενόψει της επερχόμενης αγωνιστικής σεζόν 2026/27. Η κίνηση αυτή ακολουθεί την προηγούμενη παρουσίαση των φανελών εντός και εκτός έδρας, ολοκληρώνοντας έτσι το σετ των εμφανίσεων για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Η δημοσίευση στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X προσέλκυσε άμεσα το ενδιαφέρον των φιλάθλων και των υποστηρικτών του συλλόγου.

Η παρουσίαση της τρίτης φανέλας αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την ΚΑΕ Ηρακλής, καθώς σηματοδοτεί την πλήρη ετοιμότητα της ομάδας σε επίπεδο αγωνιστικής εμφάνισης για την περίοδο 2026/27. Ο οργανισμός της συμπρωτεύουσας επέλεψε να αποκαλύψει τη νέα φανέλα με έναν τρόπο που αναδεικνύει τη σύνδεσή της με την πόλη, προσδίδοντας στην εμφάνιση μια ιδιαίτερη «αύρα Θεσσαλονίκης».

Χαρακτηριστικά και χρωματικοί συνδυασμοί

Η τρίτη φανέλα του Ηρακλή διακρίνεται από την κυριαρχία του λευκού χρώματος, το οποίο συνδυάζεται αρμονικά με γαλάζιες αποχρώσεις. Αυτός ο χρωματικός συνδυασμός προσδίδει στην εμφάνιση μια ξεχωριστή ταυτότητα, η οποία είναι άμεσα αναγνωρίσιμη και συνδέεται με τα παραδοσιακά χρώματα του συλλόγου. Η επιλογή του λευκού ως βάση με τις γαλάζιες λεπτομέρειες δημιουργεί μια φρέσκια και δυναμική εικόνα για τους αθλητές.

Οι «Κυανόλευκοι» επέλεξαν ένα σχέδιο που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, διατηρώντας ταυτόχρονα τα χρώματα που είναι συνυφασμένα με την ιστορία του συλλόγου. Η νέα εμφάνιση αναμένεται να φορεθεί από τους παίκτες της ομάδας στους αγώνες της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, προσφέροντας μια φρέσκια εικόνα στο παρκέ και ενισχύοντας την οπτική ταυτότητα του Ηρακλή.

Το μήνυμα που συνόδευσε την παρουσίαση

Τη δημοσίευση της τρίτης φανέλας συνόδευσε ένα συγκεκριμένο μήνυμα από τον οργανισμό της συμπρωτεύουσας, το οποίο τονίζει την ιδιαίτερη σχέση της ομάδας με την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η πόλη τη φόρεσε πρώτη». Αυτή η φράση υπογραμμίζει τη στενή σχέση του συλλόγου με την πόλη και τους κατοίκους της, δημιουργώντας ένα αίσθημα ταύτισης.

Η αναφορά στην πόλη ως την πρώτη που «φόρεσε» τη φανέλα, ενισχύει τον τοπικό χαρακτήρα της νέας εμφάνισης και την αίσθηση ότι η ομάδα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των Θεσσαλονικέων. Μέσω αυτής της δήλωσης, η ΚΑΕ Ηρακλής επιδιώκει να τονίσει την ταύτιση της ομάδας με την τοπική κοινωνία και τους φιλάθλους της, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της πορείας του συλλόγου.

Διαθεσιμότητα και οι συνεργάτες του συλλόγου

Η νέα τρίτη φανέλα του Ηρακλή θα είναι διαθέσιμη για τους φιλάθλους από τον Οκτώβριο, δίνοντας τους τη δυνατότητα να την αποκτήσουν εγκαίρως για την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να την προμηθευτούν από το Ira Fan Store, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον σύλλογο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους υποστηρικτές της ομάδας να αποκτήσουν την επίσημη εμφάνιση και να δείξουν έμπρακτα την υποστήριξή τους.

Στη δημοσίευση που έγινε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X, αναφέρονται επίσης οι συνεργάτες @novibet και @macron. Αυτές οι αναφορές υποδηλώνουν τη συνέχιση των σημαντικών συνεργασιών με τους χορηγούς και τον κατασκευαστή των αθλητικών ειδών, οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια του συλλόγου για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026/27. Η παρουσία τους αναδεικνύει την υποστήριξη προς την ΚΑΕ Ηρακλής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta