Ο ΠΑΟΚ επιβράβευσε τους παίκτες του με επιπλέον ρεπό για το 3Χ3

Ο Αλέσιο Λίσι, τεχνικός του ΠΑΟΚ, αποφάσισε να επιβραβεύσει τους παίκτες του με δύο επιπλέον ημέρες άδειας, ως αναγνώριση για τις τρεις συνεχόμενες νίκες της ομάδας. Αυτή η κίνηση έρχεται πριν από την έναρξη της προετοιμασίας για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Οι ποδοσφαιριστές του «δικεφάλου του βορρά» κατάφεραν να πετύχουν έναν εσωτερικό στόχο που είχε τεθεί, εξασφαλίζοντας ένα μικρό «μπόνους» ξεκούρασης.

Το μπόνους του Αλέσιο Λίσι και ο αρχικός σχεδιασμός

Η απόφαση του Αλέσιο Λίσι να προσφέρει επιπλέον άδεια στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ βασίστηκε στις τρεις διαδοχικές νίκες που σημείωσε η ομάδα. Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη, του Ατρομήτου στο πλαίσιο του Κυπέλλου και του Παναιτωλικού, κλείνοντας έτσι το πρώτο μέρος της αγωνιστικής περιόδου με θετικό πρόσημο.

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, οι παίκτες επρόκειτο να λάβουν τέσσερις ημέρες άδειας, με την επιστροφή στις προπονήσεις να έχει οριστεί για το απόγευμα της Παρασκευής. Ωστόσο, πριν από την αναμέτρηση με τον Άρη, είχε τεθεί ένας συγκεκριμένος εσωτερικός στόχος: αν η ομάδα πετύχαινε το 3Χ3 στις αναμετρήσεις με Άρη, Ατρόμητο και Παναιτωλικό, θα κέρδιζε κάτι επιπλέον.

Η επίτευξη του στόχου και η νέα ημερομηνία επιστροφής

Ο εσωτερικός αυτός στόχος επετεύχθη μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, με αποκορύφωμα τη νίκη με 3-1 στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων και την επιτυχία του 3Χ3, το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ αποφάσισε να προσθέσει δύο ακόμη ημέρες στην άδεια των παικτών.

Έτσι, η επιστροφή στις προπονήσεις μεταφέρθηκε από την Παρασκευή για το πρωί της Κυριακής, δίνοντας στους ποδοσφαιριστές συνολικά έξι ημέρες μακριά από το προπονητικό κέντρο. Αυτή η αλλαγή στο πρόγραμμα προσέφερε στην ομάδα την ηρεμία και την ψυχολογία που αναζητούσε μετά από ένα απαιτητικό αγωνιστικό διάστημα.

Η δομή της διακοπής και η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση

Η διακοπή για τους «ασπρόμαυρους» χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο κύρια κομμάτια. Το πρώτο αφορά την απαραίτητη αποφόρτιση των παικτών μετά από μια περίοδο έντονων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Το δεύτερο κομμάτι περιλαμβάνει την επανέναρξη της δουλειάς στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, με στόχο την προετοιμασία για τις επόμενες αναμετρήσεις.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του ΠΑΟΚ έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Τότε, η ομάδα θα υποδεχθεί την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, σηματοδοτώντας την επανέναρξη των επίσημων αγώνων.

Προσωπικά προγράμματα και απουσίες διεθνών

Παρά τις έξι ημέρες μακριά από το προπονητικό κέντρο, οι ποδοσφαιριστές δεν θα βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ξεκούρασης. Το τεχνικό τιμ και οι γυμναστές του ΠΑΟΚ έχουν καταρτίσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι παίκτες έχουν δύο ημέρες πλήρους ρεπό, σήμερα και αύριο, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ατομικά προγράμματα προπόνησης, ανεξάρτητα από το πού θα βρίσκονται.

Πρόκειται για μια συνηθισμένη πρακτική σε τέτοιες περιόδους διακοπής, η οποία επιτρέπει στους αθλητές να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες, διατηρώντας ταυτόχρονα τη φυσική τους κατάσταση και τον αγωνιστικό τους ρυθμό. Οι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες θα επιστρέψουν στη Νέα Μεσημβρία το πρωί της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου, για να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο της προετοιμασίας υπό τον Ιταλό τεχνικό.

Ωστόσο, ο Αλέσιο Λίσι δεν θα έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες από την πρώτη στιγμή, καθώς αρκετοί διεθνείς απουσιάζουν λόγω υποχρεώσεων με τις εθνικές τους ομάδες. Συγκεκριμένα, στην Εθνική Ανδρών έχουν κληθεί οι Μιχαηλίδης και Ζαφείρης, ενώ στις μικρές εθνικές ομάδες βρίσκονται οι Μοναστηρλής, Μύθου, Χατσίδης και Μπέρδος. Επιπλέον, υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες έχουν μεταξύ άλλων και οι Ζίβκοβιτς, Ούγκρεσιτς, Μπάμπα, Μπανζά και Γιάκιτς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta