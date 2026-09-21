Επιδόσεις στα χρώματα της DS Automobiles SailGP Team France στο Rolex Switzerland Sail Grand Prix της Γενεύης

Από τον Ιανουάριο του 2026, η DS Automobiles έχει αναλάβει τον ρόλο του χορηγού ονόματος της DS Automobiles SailGP Team France, της γαλλικής ομάδας που συμμετέχει στο πρωτάθλημα SailGP. Το Rolex Switzerland Sail Grand Prix, το οποίο διεξήχθη στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στη λίμνη της Γενεύης, αποτέλεσε μια σημαντική παρουσία για την DS Automobiles στο πλευρό της ομάδας. Στο πλαίσιο του ελβετικού αγώνα, η εταιρεία παρουσίασε ένα μοναδικό DS N°4 με αποκλειστική εμφάνιση, αναδεικνύοντας τις κοινές αξίες με την αγωνιστική ομάδα.

Η συνεργασία της DS Automobiles με την SailGP Team France

Η DS Automobiles έχει ενταχθεί ως χορηγός ονόματος της DS Automobiles SailGP Team France από τον Ιανουάριο του 2026. Η γαλλική ομάδα συμμετέχει ενεργά στο πρωτάθλημα SailGP, το οποίο αναγνωρίζεται ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Αυτή η συνεργασία αναδεικνύει τις κοινές αξίες που μοιράζονται η γαλλική premium μάρκα και η αγωνιστική ομάδα. Οι αξίες αυτές περιλαμβάνουν τη σχεδίαση, την τεχνολογική υπεροχή, τις επιδόσεις και την αποδοτικότητα, στοιχεία κρίσιμα τόσο στον κόσμο των αυτοκινήτων όσο και στην ιστιοπλοΐα υψηλών ταχυτήτων.

Η παρουσία στη Γενεύη και το DS N°4

Το Rolex Switzerland Sail Grand Prix, που διεξήχθη στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για την DS Automobiles. Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στη λίμνη της Γενεύης, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό για τον αγώνα.

Με αφορμή τον ελβετικό αγώνα του πρωταθλήματος, η DS Automobiles παρουσίασε ένα μοναδικό DS N°4. Το συγκεκριμένο όχημα διέθετε μια αποκλειστική εμφάνιση, η οποία δημιουργεί μια συμβολική γέφυρα ανάμεσα στη στεριά και το νερό, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση μεταξύ της μάρκας και του κόσμου της ιστιοπλοΐας.

Το πρωτάθλημα SailGP και οι επόμενοι αγώνες

Το πρωτάθλημα SailGP συγκεντρώνει συνολικά δεκατρείς εθνικές ομάδες, οι οποίες διαγωνίζονται σε δεκατρείς αγώνες που πραγματοποιούνται σε μερικές από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Ο αγώνας της Γενεύης αποτέλεσε τον ενδέκατο γύρο της τρέχουσας σεζόν και ταυτόχρονα το τελευταίο ευρωπαϊκό Grand Prix για το έτος 2026.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων στη Γενεύη, η αγωνιστική δράση μεταφέρεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τις δύο τελευταίες διοργανώσεις της χρονιάς. Συγκεκριμένα, οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Ντουμπάι στις 21 και 22 Νοεμβρίου, ενώ ο τελικός της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι στις 28 και 29 Νοεμβρίου.

Οι αγώνες διεξάγονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους θεατές, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Πρωταγωνιστές είναι τα F50, ειδικά καταμαράν που «πετούν» πάνω στα foils τους και μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες που ξεπερνούν τα 100 km/h.

Ρεκόρ ταχύτητας και φιλοσοφία επιδόσεων

Η πρώτη σεζόν της DS Automobiles SailGP Team France στα χρώματα της DS Automobiles έχει ήδη να επιδείξει μία κορυφαία επίδοση. Τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια αγώνα στο Sassnitz, το γαλλικό F50 κατέγραψε απόλυτο ρεκόρ ταχύτητας στο SailGP. Έφτασε τους 58,11 κόμβους, ταχύτητα που αντιστοιχεί σε 107,63 km/h.

Οι επιδόσεις, τόσο σε ένα F50 καταμαράν όσο και σε ένα DS N°4 αυτοκίνητο, δεν περιορίζονται μόνο στην ταχύτητα. Προκύπτουν από μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της αεροδυναμικής, της αποτελεσματικής διαχείρισης ενέργειας, των ακριβών ρυθμίσεων και της συλλογικής τεχνογνωσίας των ομάδων εξέλιξης. Η συνάντηση του DS N°4 με τον θεαματικό κόσμο του SailGP στη Γενεύη δίνει απτή μορφή σε αυτό το κοινό όραμα για την αριστεία.

Η αποκλειστική εμφάνιση του DS N°4

Η αποκλειστική εμφάνιση του DS N°4 είναι εμπνευσμένη άμεσα από το F50 της DS Automobiles SailGP Team France. Αυτή η σχεδιαστική προσέγγιση επαναπροσδιορίζει τους κώδικες της ιστιοπλοΐας υψηλών επιδόσεων με έναν δυναμικό και εκλεπτυσμένο τρόπο, μεταφέροντας την αισθητική του αγώνα στο αυτοκίνητο.

Ο συνδυασμός των χρωμάτων Midnight Blue και Metallic Gold, τα οποία αποτελούν τα χαρακτηριστικά χρώματα της ομάδας, δημιουργεί έναν άμεσο οπτικό δεσμό με το καταμαράν που συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Οι χρυσαφί γραμμές που διατρέχουν το αμάξωμα παραπέμπουν στις γραμμές της άκαμπτης πτέρυγας του F50, αποτυπώνοντας γραφιστικά τη δύναμη του ανέμου, την ταχύτητα και τη ρευστότητα της κίνησης.

Τα μοτίβα που αγκαλιάζουν το αμάξωμα παραπέμπουν στις τροχιές.

Με πληροφορίες από: Topontiki