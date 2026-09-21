Η Aston Martin ατενίζει με αισιοδοξία το 2027 στην Formula 1

Η Aston Martin βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον της στην Formula 1, καθώς οι προετοιμασίες για την επόμενη χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει στις εγκαταστάσεις της στο Σίλβερστον. Η ομάδα θεωρεί πως, παρά τις δυσκολίες της φετινής σεζόν, έχει καταφέρει να αποκτήσει μια πολύ καλύτερη κατανόηση της νέας γενιάς μονοθεσίων.

Αυτή η εξέλιξη της δίνει αυτοπεποίθηση για τις μελλοντικές της κινήσεις, ειδικά ενόψει του 2027.

Η δύσκολη σεζόν του 2026

Η Aston Martin έχει κάθε λόγο να θέλει να αφήσει πίσω της το 2026. Η μετάβαση στους νέους τεχνικούς κανονισμούς δεν εξελίχθηκε όπως θα επιθυμούσε η ομάδα του Σίλβερστον.

Η συνεργασία με τη Honda αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, καθώς η μονάδα ισχύος της παρουσίασε σημαντικά προβλήματα απόδοσης. Παράλληλα, το μονοθέσιο AMR26, που σχεδιάστηκε από τον Άντριαν Νιούι, αποδείχθηκε κατώτερο των προσδοκιών και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα χειρότερα αεροδυναμικά του grid.

Σημάδια προόδου και κατανόησης

Παρόλα αυτά, η ομάδα εντόπισε ένα σημαντικό σημάδι προόδου. Αυτό δεν ήταν απλώς η ικανότητά της να κάνει το μονοθέσιο ταχύτερο, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησε η μεγάλη αναβάθμιση που παρουσιάστηκε στο Grand Prix Ουγγαρίας.

Ο Πέδρο ντε λα Ρόσα, πρεσβευτής της Aston Martin, αποκάλυψε ότι τα νέα εξαρτήματα απέδωσαν στην πίστα ακριβώς όπως είχε προβλέψει η ομάδα. Αυτή η συσχέτιση μεταξύ των δεδομένων από τα εργαλεία εξέλιξης και της πραγματικής συμπεριφοράς του μονοθεσίου θεωρείται ένα κρίσιμο βήμα για μια ομάδα που ακόμα μαθαίνει τους κανονισμούς του 2026.

Δηλώσεις Πέδρο ντε λα Ρόσα

Ο Ισπανός πρεσβευτής της Aston Martin δήλωσε: «Νομίζω ότι μάθαμε πολλά φέτος με αυτούς τους νέους κανονισμούς. Το γεγονός ότι φέραμε αυτή τη σημαντική αναβάθμιση στην Ουγγαρία και λειτούργησε ήταν θετικό».

Πρόσθεσε επίσης: «Ακόμη πιο θετικό, όμως, ήταν ότι λειτούργησε όπως ακριβώς περιμέναμε. Αυτό μας έδωσε πολύ ισχυρή κατανόηση των νέων κανονισμών και μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι ό,τι κάνουμε τώρα για το 2027 θα μεταφραστεί σε χρόνο στην πίστα».

Σημασία για την εξέλιξη της AMR27

Αυτή η λεπτομέρεια έχει ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη του μονοθεσίου AMR27. Όταν ένα πακέτο αναβαθμίσεων συμπεριφέρεται στην πίστα σύμφωνα με τις προβλέψεις των προσομοιώσεων, η ομάδα αποκτά μεγαλύτερη βεβαιότητα.

Αυτό σημαίνει ότι οι κατευθύνσεις που εξετάζει στις εγκαταστάσεις της μπορούν πράγματι να αποφέρουν την αναμενόμενη απόδοση. Η Aston Martin έχει ήδη στραμμένο σημαντικό μέρος της προσοχής της στο 2027.

Το βλέμμα στο 2027 και ο ρόλος του Άντριαν Νιούι

Ο Άντριαν Νιούι εργάζεται στο παρασκήνιο, έχοντας το βλέμμα του στραμμένο και στην επόμενη σεζόν. Οι βασικές αρχές των τεχνικών κανονισμών αναμένεται να παραμείνουν ίδιες, παρά τις επιμέρους αλλαγές που πρόκειται να εφαρμοστούν.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι γνώσεις που αποκτά η Aston Martin φέτος δεν περιορίζονται μόνο στην προσπάθεια βελτίωσης της AMR26, αλλά μπορούν να μεταφερθούν άμεσα στο επόμενο μονοθέσιο. Ο Ντε λα Ρόσα κατέληξε λέγοντας: «Είμαστε σε καλή θέση, θα έλεγα, για το 2027».

Με πληροφορίες από: Gazzetta