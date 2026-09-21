Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο κλειστό γκρουπ των αήττητων ομάδων της Ευρώπης

Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν καταφέρει να ενταχθούν σε ένα ιδιαίτερα περιορισμένο κλαμπ ομάδων που διατηρούν το αήττητο ρεκόρ τους τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η νέα αγωνιστική περίοδος έχει ξεκινήσει δυναμικά, με τις ομάδες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να αγωνίζονται για τους στόχους τους.

Ενώ αρκετοί σύλλογοι είχαν διατηρήσει το αήττητο τους μέχρι την περασμένη εβδομάδα, το πρόσφατο σαββατοκύριακο οδήγησε σε ήττες για πολλούς, διακόπτοντας τα θετικά τους σερί. Πλέον, μόλις 17 σύλλογοι από τα 15 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης παραμένουν αήττητοι.

Το ευρωπαϊκό αήττητο ρεκόρ

Στην κορυφή της σχετικής λίστας των αήττητων ομάδων βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει δώσει 13 επίσημους αγώνες. Το «τριφύλλι» διατηρεί το μεγαλύτερο αήττητο ρεκόρ σε ολόκληρη την Ευρώπη, με συνολικό απολογισμό 8 νίκες και 5 ισοπαλίες.

Όλες οι ισοπαλίες του Παναθηναϊκού σημειώθηκαν στα προκριματικά του Europa Conference League. Επιπλέον, η ομάδα μετράει 5 νίκες στο πρωτάθλημα και 2 στο Κύπελλο Ελλάδας. Στην ίδια κορυφή συγκατοικεί και η Γάνδη, η οποία έχει επίσης δώσει έξι ευρωπαϊκά προκριματικά παιχνίδια, με ρεκόρ 2 νίκες και 4 ισοπαλίες. Στο εγχώριο πρωτάθλημα, η Γάνδη έχει φτάσει τις έξι νίκες και μία ισοπαλία.

Η πορεία του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έχει επιδείξει μια εντυπωσιακή σταθερότητα από την αρχή της σεζόν, καταγράφοντας 13 επίσημους αγώνες χωρίς ήττα. Αυτή η επίδοση τον καθιστά τον σύλλογο με το μεγαλύτερο αήττητο σερί στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Οι 8 νίκες και οι 5 ισοπαλίες του μαρτυρούν την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της ομάδας.

Οι πέντε ισοπαλίες του «τριφυλλιού» προήλθαν αποκλειστικά από τους αγώνες των προκριματικών του Europa Conference League, δείχνοντας την αντοχή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός έχει σημειώσει 5 νίκες, ενώ έχει προσθέσει 2 νίκες και στο Κύπελλο Ελλάδας, διατηρώντας ένα ισχυρό ξεκίνημα σε όλες τις διοργανώσεις.

Η παρουσία της ΑΕΚ

Στη λίστα των αήττητων ομάδδων βρίσκεται και η ΑΕΚ, η οποία έχει φτάσει τα 11 επίσημα ματς χωρίς ήττα. Μετά και την πρόσφατη νίκη της με 2-1 κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο, η Ένωση έχει συγκεντρώσει 7 νίκες και 4 ισοπαλίες.

Ωστόσο, μία από τις ισοπαλίες της ΑΕΚ προήλθε στο Σούπερ Καπ, όπου η ομάδα ηττήθηκε εν τέλει στη διαδικασία των πέναλτι από τον ΟΦΗ. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την ανταγωνιστική της πορεία, παρά την έκβαση του συγκεκριμένου αγώνα.

Αήττητοι σύλλογοι σε άλλες ευρωπαϊκές λίγκες

Εκτός Ελλάδας, αρκετές ομάδες σε διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα διατηρούν επίσης το αήττητο ρεκόρ τους. Στην Αγγλία, μετά την 5η αγωνιστική της Premier League, οι Λίβερπουλ, Μπρέντφορντ και Έβερτον παραμένουν αήττητες στις εγχώριες διοργανώσεις τους. Επιπλέον, το σύνολο του Άντονι Ιραόλα έχει καταγράψει και μία νίκη στο Champions League.

Στην Ιταλία, η Ρόμα μετράει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες, μετά και το χθεσινό της παιχνίδι που έληξε 2-2 απέναντι στην Ίντερ. Στην Πορτογαλία, οι Σπόρτινγκ και Σάντα Κλάρα δεν έχουν γνωρίσει ακόμη την ήττα, ενώ στην Τουρκία, η Κασίμπασα διατηρεί επίσης το αήττητο της.

Τέλος, στη Γαλλία, δύο σύλλογοι συνεχίζουν χωρίς ήττα: η Μονακό του Φελίπε Λουίζ και η Παρί FC του Λίαμ Ροσενίορ, οι οποίες έχουν ξεκινήσει τη σεζόν τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην Κύπρο, η Ομόνοια και ο Ολυμπιακός Λευκωσίας παραμένουν αήττητοι μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta