Πλήγμα για την Ολλανδία ενόψει Ελλάδας, εκτός ο Ντόνιελ Μάλεν

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά την προετοιμασία της για τις προσεχείς αναμετρήσεις του Nations League, με τους ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να συγκεντρώνονται το πρωί της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου, σε γνωστό ξενοδοχείο. Παράλληλα, ένα σημαντικό πλήγμα προέκυψε για την αντίπαλο Ολλανδία, καθώς ο επιθετικός Ντόνιελ Μάλεν θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με την Ελλάδα, λόγω τραυματισμού που υπέστη στο πρόσφατο ντέρμπι της Ρόμα με την Ίντερ. Η «γαλανόλευκη» έχει μπροστά της τέσσερα δύσκολα παιχνίδια στη League A, ξεκινώντας με τον εκτός έδρας αγώνα κόντρα στη Σερβία.

Το πλήγμα για τους «Οράνιε»

Οι «Οράνιε» θα στερηθούν τις υπηρεσίες ενός βασικού τους επιθετικού, του Ντόνιελ Μάλεν, στην αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας. Ο στράικερ της Ρόμα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ντέρμπι της ομάδας του με την Ίντερ, το οποίο έληξε ισόπαλο με σκορ 2-2. Ο τραυματισμός αυτός τον θέτει εκτός πλάνων για τα προσεχή παιχνίδια της Ολλανδίας στο Nations League.

Την απουσία του Μάλεν επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Τσάβι, ο οποίος ωστόσο ξεκαθάρισε πως ο τραυματισμός δεν είναι πολύ σοβαρός. Παρόλα αυτά, η απώλεια του 27χρονου επιθετικού αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την Ολλανδία, καθώς χάνει έναν παίκτη με αποδεδειγμένη συμβολή στο σκοράρισμα.

Η πορεία του Ντόνιελ Μάλεν με το εθνόσημο

Ο Ντόνιελ Μάλεν έχει μια αξιοσημείωτη πορεία με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας από το ντεμπούτο του. Ο 27χρονος επιθετικός φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα με το εθνόσημο τον Σεπτέμβριο του 2019, σηματοδοτώντας την είσοδό του στην ανδρική ομάδα.

Από τότε, έχει καταγράψει συνολικά 56 συμμετοχές με τους «Οράνιε», αποτελώντας σταθερό μέλος της αποστολής. Σε αυτές τις εμφανίσεις, ο Μάλεν έχει σημειώσει 13 γκολ, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα και να συμβάλλει επιθετικά. Η απουσία του από τα προσεχή παιχνίδια, λόγω του πρόσφατου τραυματισμού του, στερεί από την Ολλανδία έναν έμπειρο και παραγωγικό παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η έναρξη της προετοιμασίας για την Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική Ελλάδας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της ενόψει των απαιτητικών αναμετρήσεων του Nations League. Οι ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν από τον προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς συγκεντρώθηκαν το πρωί της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σε ένα γνωστό ξενοδοχείο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του κύκλου προπονήσεων και της τακτικής προετοιμασίας. Η «γαλανόλευκη» καλείται να αντιμετωπίσει τέσσερις δύσκολους αγώνες στη League A, γεγονός που καθιστά την προσεκτική προετοιμασία απαραίτητη. Οι παίκτες θα δουλέψουν εντατικά για να είναι έτοιμοι για τις προκλήσεις που ακολουθούν.

Το απαιτητικό πρόγραμμα της «γαλανόλευκης» στο Nations League

Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα τεσσάρων αγώνων στο πλαίσιο της League A του Nations League. Η αρχή γίνεται με την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, στις 21:45. Αυτός ο αγώνας αποτελεί την πρώτη μεγάλη πρόκληση για την ελληνική ομάδα.

Στη συνέχεια, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου, σε μια ακόμα δύσκολη αναμέτρηση. Ο τρίτος αγώνας θα διεξαχθεί επί ελληνικού εδάφους, στην Τούμπα, όπου η Ελλάδα θα υποδεχθεί την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου. Τέλος, η ελληνική ομάδα θα αναμετρηθεί ξανά με τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου, αυτή τη φορά στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των τεσσάρων αυτών παιχνιδιών. Το πρόγραμμα είναι πυκνό και απαιτεί υψηλή ετοιμότητα από όλους τους ποδοσφαιριστές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta