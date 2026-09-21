Η αποκλειστική συνέντευξη του Μπάνε Πρέλεβιτς στο “Off the Record” του PS Blog

Ο Μπάνε Πρέλεβιτς, η εμβληματική μορφή πίσω από το Νο7, παραχώρησε μια αποκλειστική συνέντευξη στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Off the Record” του PS Blog. Με την ηρεμία και τη φιλοσοφία που τον διακρίνουν, ο Πρέλεβιτς ανατρέχει σε σημαντικές στιγμές της ζωής και της καριέρας του, μοιραζόμενος αναμνήσεις από τον ερχομό του στην Ελλάδα, τις νίκες, τις ήττες, αλλά και άγνωστες ιστορίες που έμειναν μακριά από τη δημοσιότητα.

Ο άνθρωπος πίσω από το Νο7 και οι αναμνήσεις

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο Μπάνε Πρέλεβιτς μας συστήνει τον άνθρωπο πίσω από το θρυλικό Νο7. Με τη χαρακτηριστική του γαλήνη και τη φιλοσοφική του προσέγγιση, ο παλαίμαχος αθλητής θυμάται λεπτομερώς την άφιξή του στην Ελλάδα και τις πρώτες του εντυπώσεις. Ανακαλεί στη μνήμη του τις στιγμές εκείνες που τον σημάδεψαν βαθιά, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Οι αναμνήσεις του περιλαμβάνουν τόσο τις χαρές των μεγάλων νικών όσο και τον πόνο των ηττών, οι οποίες, όπως ο ίδιος αναφέρει, τον δίδαξαν σημαντικά μαθήματα. Παράλληλα, μοιράζεται ιστορίες και περιστατικά που παρέμειναν κρυμμένα από τα φώτα της δημοσιότητας, προσφέροντας μια πιο προσωπική ματιά στην πορεία του.

Η αφύπνιση του ΠΑΟΚ και το αξέχαστο τρίποντο

Ένα από τα κεντρικά θέματα της συζήτησης είναι ο «γίγαντας ΠΑΟΚ», τον οποίο ο Μπάνε Πρέλεβιτς περιγράφει ως μια ομάδα που «κοιμόταν 30 χρόνια και ξύπνησε». Η αναφορά αυτή υπογραμμίζει την περίοδο της ανόδου και των επιτυχιών του συλλόγου, στην οποία ο ίδιος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο αξέχαστο τρίποντο που σημείωσε στην εκπνοή ενός ντέρμπι με τον Άρη. Αυτή η στιγμή παραμένει τόσο έντονη στη μνήμη των φιλάθλων, που ακόμα και σήμερα τον ρωτούν αν είχε κάνει βήματα πριν την εκτέλεση. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη διαχρονική επίδραση που είχε η συγκεκριμένη φάση στο ελληνικό μπάσκετ.

Η έκπληξη από τον Κεν Μπάρλοου και οι μεγάλες βραδιές

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μπάνε Πρέλεβιτς βιώνει μια ευχάριστη έκπληξη. Παρακολουθεί ένα βίντεο με την αφιέρωση ενός παλιού συναθλητή και φίλου του, του Κεν Μπάρλοου. Η αντίδρασή του δείχνει τη συγκίνηση και την εκτίμηση που τρέφει για τον πρώην συμπαίκτη του, αναδεικνύοντας τις δυνατές σχέσεις που αναπτύχθηκαν στα χρόνια της καριέρας του.

Λίγες μόνο λέξεις αρκούν για να μεταφέρουν τον χρόνο πίσω, στο Παλατάκι, το ιστορικό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ο Πρέλεβιτς αναπολεί τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές που έζησε εκεί, καθώς και τα έντονα ντέρμπι με τον Άρη. Αυτές οι αναμνήσεις ζωντανεύουν μια εποχή κατά την οποία ο ίδιος έγραφε τη δική του ιστορία φορώντας την ασπρόμαυρη φανέλα.

Η «δύναμη της ήττας» και η διπλή οικογένεια στη Θεσσαλονίκη

Όταν ο Μπάνε Πρέλεβιτς έφτασε στη Θεσσαλονίκη από το Βελιγράδι, σε ηλικία μόλις 21 ετών, δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί την πορεία που θα ακολουθούσε. Η ζωή του επιφύλασσε τρόπαια, διακρίσεις και πολλές μεγάλες νίκες. Ωστόσο, υπήρξαν και ήττες, εκείνες που πονάνε και αλλάζουν τον άνθρωπο.

Ο ίδιος αναφέρει πως από αυτές τις ήττες έμαθε τη «δύναμη της ήττας», μια φιλοσοφία που τον βοήθησε να εξελιχθεί. Πέρα από τις αγωνιστικές επιτυχίες, η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε για τον Πρέλεβιτς το μέρος όπου δημιούργησε οικογένεια. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, έφτιαξε δύο οικογένειες: τη δική του προσωπική και εκείνη του ΠΑΟΚ.

Η διαχρονική έμπνευση και η κληρονομιά του Μπάνε

Η μεγαλύτερη απόδειξη της κληρονομιάς που άφησε πίσω του ο Μπάνε Πρέλεβιτς βρίσκεται, ίσως, σε κάτι πολύ απλό. Στις ζωγραφιές μικρών παιδιών, τα οποία δεν είχαν την ευκαιρία να τον δουν να αγωνίζεται ζωντανά, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν να ζωγραφίζουν το όνομά του και το Νο7.

Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει ότι, παρόλο που οι εποχές αλλάζουν, οι φανέλες αποσύρονται και οι εξέδρες αδειάζουν, η έμπνευση που προσέφερε ο Μπάνε Πρέλεβιτς δεν έχει ηλικία. Η παρουσία του στο ελληνικό μπάσκετ και στον ΠΑΟΚ παραμένει ζωντανή μέσα από τις γενιές, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τους νεότερους.

Με πληροφορίες από: Topontiki