Ο Μάικ Μπατίστ για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και τη συνεργασία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Μάικ Μπατίστ, θρύλος του Παναθηναϊκού, μίλησε πρόσφατα για την επιστροφή του στην ομάδα και τη νέα του ιδιότητα ως συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οι δηλώσεις του έγιναν στο περιθώριο του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και δημοσιεύτηκαν στη Mozzart Sport. Ο Μπατίστ εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται ξανά στο «δεύτερο σπίτι» του, όπως χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό, αναφέροντας τη σημασία των σχέσεων που έχει δημιουργήσει με την πάροδο των ετών.

Η επιστροφή στο «δεύτερο σπίτι»

Ο Μάικ Μπατίστ δήλωσε ότι είναι ένα υπέροχο συναίσθημα να βρίσκεται ξανά στον Παναθηναϊκό. Τόνισε την ιστορία του με τον σύλλογο, όπου αγωνίστηκε για δέκα χρόνια και δημιούργησε φίλους που θεωρεί οικογένεια.

Ο ίδιος ανέφερε πως είναι χαρούμενος που επέστρεψε σε αυτό που αποκαλεί «δεύτερο σπίτι» του. Αν και η ιδιότητα του προπονητή είναι διαφορετική από αυτή του παίκτη, ο Μπατίστ υπογράμμισε ότι βάζει όλη του την εμπειρία στην υπηρεσία του συλλόγου, αναγνωρίζοντας ότι η σεζόν είναι απαιτητική και η ομάδα προχωράει βήμα-βήμα.

Η συνεργασία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Μπατίστ αναφέρθηκε στην πρόσκληση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον οποίο χαρακτήρισε «Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ», το καλοκαίρι. Είχε μια πολύ καλή συζήτηση με τον «Ζοτς», όπου συζήτησαν για την οικογενειακή ατμόσφαιρα που επιθυμεί να δημιουργήσει γύρω από τους παίκτες.

Ο Ομπράντοβιτς τόνισε τη σημασία της παρουσίας ανθρώπων όπως ο Μπατίστ, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Αλβέρτης, τους οποίους χαρακτήρισε πυλώνες του Παναθηναϊκού, κοντά στην ομάδα. Ο Μπατίστ σημείωσε ότι η εμπειρία του ως παίκτης στον σύλλογο λειτουργεί ως «δίκοπο μαχαίρι», καθώς οι παίκτες τον σέβονται γνωρίζοντας την πορεία του και τις επιτυχίες του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν εκφράζει μια άποψη, έχει την πλήρη προσοχή των παικτών, κάτι που δεν θεωρεί δεδομένο. Η συνεργασία τους περιλαμβάνει ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώνες, με συζητήσεις για λεπτομέρειες που χρήζουν διόρθωσης. Ο Μπατίστ δήλωσε ανοιχτόμυαλος και πρόθυμος να μαθαίνει συνεχώς νέα πράγματα, ενώ ο Ζέλικο εκτιμά τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα.

Η αποχώρηση από το Τορόντο και ο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς

Ο Μάικ Μπατίστ μίλησε και για την αποχώρησή του από το Τορόντο, όπου συνεργάστηκε με τον Ντάρκο Ραγιάκοβιτς. Ο Ραγιάκοβιτς ήταν εξαιρετικά χαρούμενος για την ευκαιρία που παρουσιάστηκε στον Μπατίστ. Αν και η απόφαση δεν ήταν εύκολη, ο Μπατίστ τη χαρακτήρισε ως τη σωστή, λαμβάνοντας απίστευτη υποστήριξη από τον Σέρβο προπονητή.

Ο Μπατίστ ανέφερε ότι μίλησαν για πολύ καιρό και οι συμβουλές και η ενθάρρυνση του Ραγιάκοβιτς του έδωσαν επιπλέον κίνητρο. Στο Τορόντο, χτίστηκε μια ξεχωριστή σχέση σε τρία χρόνια, με τον Μπατίστ να περιγράφει τη μάθηση από τον Ραγιάκοβιτς ως «σχολείο» και «άμεση εκπαίδευση από έναν από τους καλύτερους». Του είναι για πάντα ευγνώμων.

Ο Μπατίστ αποκάλυψε επίσης ότι όταν υπέγραψε για το Τορόντο και άκουσε νέα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο τελευταίος του είπε: «Πρόσεχε, εγώ και ο Ντάρκο είμαστε από την ίδια πόλη στη Σερβία!». Αυτό, σύμφωνα με τον Μπατίστ, δείχνει την αγάπη και τον σεβασμό που έχουν οι Σέρβοι προπονητές μεταξύ τους, καθώς και την ισχυρή κοινότητα προπονητών που αποτελούν. Ο Ντάρκο τον ώθησε να αποδεχτεί την ευκαιρία της επιστροφής στον Παναθηναϊκό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta