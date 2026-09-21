Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι

Έναρξη διάθεσης και προτεραιότητα

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι ξεκίνησε επίσημα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 14:00. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γνωστό ότι για τις πρώτες 24 ώρες από την έναρξη της διάθεσης, το δικαίωμα αγοράς θα έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας. Αυτή η προτεραιότητα αφορά τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026/27.

Για την ολοκλήρωση της αγοράς των εισιτηρίων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου προτεραιότητας, οι φίλαθλοι θα πρέπει να καταχωρίσουν τον κωδικό Gov Wallet του εισιτηρίου διαρκείας τους. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση και την επιβεβαίωση της ιδιότητας του κατόχου διαρκείας.

Όροι αγοράς για κατόχους διαρκείας

Κατά τη διάρκεια του 24ώρου προτεραιότητας, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν έως και δύο (2) ονομαστικά εισιτήρια ανά συναλλαγή. Ωστόσο, για να πραγματοποιηθεί αυτή η αγορά, είναι απαραίτητη η καταχώριση δύο έγκυρων κωδικών Gov Wallet. Κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε έναν κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας, διασφαλίζοντας έτσι ότι και τα δύο εισιτήρια αγοράζονται από δικαιούχους φιλάθλους.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των πιστών φιλάθλων της ομάδας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τη θέση τους στον σημαντικό εκτός έδρας αγώνα. Μετά την πάροδο αυτού του 24ώρου, οι όροι διάθεσης των εισιτηρίων θα αλλάξουν, ανοίγοντας την πώληση σε ένα ευρύτερο κοινό.

Ελεύθερη διάθεση για όλους τους φιλάθλους

Μετά την ολοκλήρωση του 24ώρου προτεραιότητας για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, η διάθεση των εισιτηρίων θα συνεχιστεί χωρίς τον παραπάνω περιορισμό. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι. Η ελεύθερη διάθεση θα ξεκινήσει αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου προτεραιότητας.

Για την έκδοση κάθε εισιτηρίου, ανεξαρτήτως της περιόδου αγοράς, είναι υποχρεωτική η καταχώριση συγκεκριμένων στοιχείων. Αυτό αποτελεί μια τυπική διαδικασία για την ασφάλεια και την οργάνωση των αγώνων, καθώς τα εισιτήρια είναι αυστηρά ονομαστικά και συνδέονται με τον κάτοχό τους.

Πληροφορίες αγώνα και παράδοσης εισιτηρίων

Ο αγώνας μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Καϊράτ Αλμάτι θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου. Η έναρξη της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 19:30, ώρα τοπική. Πρόκειται για έναν αγώνα που εντάσσεται στην 2η αγωνιστική της διοργάνωσης του Conference League, μιας σημαντικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τις ομάδες.

Τα εισιτήρια, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς και καταχώρισης των απαραίτητων στοιχείων, θα αποσταλούν σε δεύτερο χρόνο. Η αποστολή θα γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, ως e-ticket, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχει δηλωθεί από τον φίλαθλο κατά την αγορά. Η ηλεκτρονική μορφή των εισιτηρίων διευκολύνει την πρόσβαση και την αποφυγή απώλειας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta