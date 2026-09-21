Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα επισκέφθηκε το Κορωπί και την προπόνηση του Παναθηναϊκού

Μία ξεχωριστή και απρόσμενη παρουσία σημάδεψε τη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, καθώς στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης» στο Κορωπί βρέθηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα. Ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα του «τριφυλλιού» και έχει διατελέσει και τεχνικός διευθυντής, επέστρεψε για λίγες ώρες στον χώρο όπου έζησε σημαντικές στιγμές με τον σύλλογο.

Επιστροφή ενός θρύλου στο «Γ. Καλαφάτης»

Η επίσκεψη του Ζιλμπέρτο Σίλβα στο Κορωπί αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για τους πάντες στον Παναθηναϊκό. Ο Βραζιλιάνος άσος, ο οποίος διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον σύλλογο, επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο των «πράσινων» και είχε την ευκαιρία να συναντήσει ξανά αρκετούς παλιούς γνώριμους και φίλους. Η παρουσία του στο «Γ. Καλαφάτης» υπογραμμίζει τη διαρκή σχέση του με την ομάδα, στην οποία προσέφερε τόσο ως παίκτης όσο και ως στέλεχος.

Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, γνωστός για την πορεία του ως πρώην αρχηγός της εθνικής Βραζιλίας, παρακολούθησε την προπόνηση του Παναθηναϊκού και συνομίλησε με τους ανθρώπους των «πρασίνων». Η επιστροφή του, έστω και για λίγες ώρες, αναζωογόνησε τις μνήμες από την εποχή που αγωνιζόταν με τη φανέλα του «τριφυλλιού», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου.

Συναντήσεις με στελέχη και παλιούς γνώριμους

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Κορωπί, ο Ζιλμπέρτο Σίλβα είχε την ευκαιρία για σημαντικές συνομιλίες. Συγκεκριμένα, συναντήθηκε και είχε τετ α τετ με τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανο Κοτσόλη. Οι δύο άνδρες είχαν υπάρξει συμπαίκτες για λίγους μήνες, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στη συνάντησή τους.

Ο παλαίμαχος άσος συνομίλησε επίσης με τον Τάκη Φύσσα, ο οποίος κατέχει τις θέσεις του αντιπροέδρου, συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού και πρέσβη του συλλόγου. Στις συναντήσεις του περιλαμβάνεται και ο προπονητής της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις, δείχνοντας το ενδιαφέρον του για την πορεία του «τριφυλλιού».

Παρακολουθώντας την προπόνηση των «πρασίνων»

Πέρα από τις συναντήσεις με τα στελέχη, ο Ζιλμπέρτο Σίλβα δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά μέρος του προγράμματος των ποδοσφαιριστών. Η προπόνηση της ομάδας είχε συγκεκριμένη δομή, με τους παίκτες να χωρίζονται σε δύο γκρουπ, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην προηγούμενη αναμέτρηση.

Όσοι αγωνίστηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση με την Καλαμάτα ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμά τους με τελειώματα και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, υπό το βλέμμα του Βραζιλιάνου θρύλου.

Η πορεία του Ζιλμπέρτο Σίλβα στον Παναθηναϊκό

Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα έχει μια πλούσια ιστορία με τον Παναθηναϊκό, έχοντας υπηρετήσει τον σύλλογο σε δύο διαφορετικούς ρόλους. Ως ποδοσφαιριστής, φόρεσε τη φανέλα του «τριφυλλιού» για μία τριετία, από το 2008 έως το 2011, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του με την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο. Η περίοδος αυτή τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου.

Αργότερα, ο Βραζιλιάνος άσος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό αναλαμβάνοντας καθήκοντα τεχνικού διευθυντή. Η θητεία του σε αυτή τη θέση διήρκεσε επτά μήνες, από τις 16 Μαΐου έως τις 14 Δεκεμβρίου, κατά την οποία προσπάθησε να προσφέρει από ένα διαφορετικό πόστο. Η διαχρονική του σχέση με τον Παναθηναϊκό και η αγάπη του για την ομάδα παραμένουν ισχυρές, όπως φάνηκε και από τη σημερινή του επίσκεψη.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta