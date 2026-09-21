Η νίκη του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο παρά τα απρόοπτα και τις δυσκολίες

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποσπάσει ένα σημαντικό διπλό στο Αγρίνιο, επικρατώντας του Παναιτωλικού με σκορ 1-3, σε μία αναμέτρηση που, σύμφωνα με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, στράβωσε πάρα πολύ στην εξέλιξή της. Παρά τα πολλά αρνητικά σημάδια που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Δικέφαλος απέφυγε την «γκέλα» που πολλοί περίμεναν, κερδίζοντας ένα παιχνίδι που φαινόταν να οδηγείται σε διαφορετική κατάληξη.

Η εξέλιξη του αγώνα και η αρχική κυριαρχία

Στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν αυτή της απόλυτης κυριαρχίας. Η ομάδα του Λίσι έπαιζε μόνη της στο γήπεδο, χωρίς να υπάρχει υποψία αντίδρασης ή αμυντικής απειλής από πλευράς του Παναιτωλικού. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ένιωθαν μεγάλη ικανοποίηση για την απόδοση της ομάδας τους σε αυτό το διάστημα.

Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε όταν ο Παναιτωλικός κατάφερε να μειώσει το σκορ σε 1-2, μετά από ένα τρίτο κόρνερ που χαρακτηρίστηκε ως «δώρο» των ασπρόμαυρων. Από εκείνο το σημείο και μετά, όλα έδειχναν ότι ο αγώνας θα κατέληγε σε «γκέλα» για τον ΠΑΟΚ, με τα σημάδια και εν μέρει η εικόνα να ενισχύουν αυτό το συμπέρασμα.

Απουσίες και απρόοπτα πριν την έναρξη

Πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες. Πέντε σημαντικοί παίκτες απουσίαζαν από την αποστολή της ομάδας. Επιπλέον, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, οι Τάισον και Κόστα έμειναν επίσης εκτός, προσθέτοντας περαιτέρω προβλήματα στην ενδεκάδα.

Η πίεση ήταν αυξημένη και λόγω των αποτελεσμάτων των άλλων μεγάλων ομάδων, οι οποίες είχαν κερδίσει πριν τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως αναφέρεται, δημιουργείται πάντα η σκέψη ποιος θα «την πατήσει» και θα χάσει βαθμούς.

Σειρά τραυματισμών και «δώρα» στον αντίπαλο

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, σημειώθηκαν απανωτά απρόοπτα. Ο ΠΑΟΚ έδωσε τρία «κόρνερ-δώρο» στον Παναιτωλικό, με τους Κένι και Ζίβκοβιτς να βγάζουν την μπάλα μόνοι τους έξω από το γήπεδο. Αυτό θύμισε, όπως περιγράφεται, τον τελικό κυπέλλου όπου ο ΟΦΗ είχε πετύχει το τρίτο του γκολ με παρόμοιο τρόπο, παρόλο που δεν περνούσε το κέντρο από το 50ο λεπτό. Έτσι, ο ΠΑΟΚ «ζωντάνεψε» τον Παναιτωλικό και έβαλε στην εξίσωση τον κόσμο των γηπεδούχων.

Επιπλέον, ο Τάχα Άλι τραυματίστηκε δύο φορές. Αρχικά, «κατάφερε» να ταρακουνήσει τον προβληματικό ώμο του κατά την κωλοτούμπα του πανηγυρισμού του, και αργότερα σε μία άλλη πτώση. Λίγο μετά, και εντελώς απρόσμενα, τραυματίστηκαν και οι Παβλένκα και Ελουστόντο, γεγονότα που περιγράφονται ως απίστευτα, σαν να μην συμβαίνουν ούτε σε ταινίες.

Παρά την αλλαγή στην εικόνα του αγώνα, ο Παναιτωλικός δεν δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, καταγράφοντας μόνο δύο τελικές προσπάθειες. Αυτό το στοιχείο θεωρήθηκε επίσης ανησυχητικό, δεδομένης της ευκαιρίας που του δόθηκε.

Το φινάλε της αναμέτρησης και η αντίδραση του πάγκου

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, μετά το 90ό λεπτό, η ένταση κορυφώθηκε. Δύο φορές ο Σανταμαρία και μία ο Ούγκρεσιτς πούλησαν μπάλες σε κόντρα επιθέσεις του ΠΑΟΚ, οι οποίες ήταν τέσσερις με δύο και πέντε εναντίον δύο παικτών αντίστοιχα. Αυτό συνέβη σε στιγμές που οι παίκτες του Παναιτωλικού θα έπρεπε να «παγώνουν» το ματς, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ θα «την πατούσε».

Τελικά, ο Σορετίρε σημείωσε το τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3. Η αντίδραση στον πάγκο του ΠΑΟΚ μετά το γκολ ήταν χαρακτηριστική: κανείς δεν πανηγύριζε, όλοι ήταν σοκαρισμένοι. Η εικόνα αυτή περιγράφεται ως «Πόσο ΠΑΟΚ και πόσο 2026», υποδηλώνοντας την έκπληξη για τη νίκη σε ένα ματς με τόσες αντιξοότητες, κάτι που, όπως αναφέρεται, ο ΠΑΟΚ του 2026 τέτοια ματς δεν τα κέρδιζε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta