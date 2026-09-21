Η παρακάμερα του Άρη από το ντέρμπι με τον Ηρακλή στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Η ΠΑΕ Άρης προχώρησε στη δημοσίευση της παρακάμερας από την πρόσφατη ποδοσφαιρική αναμέτρηση με τον Ηρακλή, η οποία έληξε ισόπαλη χωρίς τέρματα, με το σκορ να παραμένει στο 0-0. Ο αγώνας διεξήχθη στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» και είχε ιδιαίτερη σημασία για τους φιλάθλους της Θεσσαλονίκης, καθώς αποτέλεσε το πρώτο τοπικό ντέρμπι μεταξύ των δύο ιστορικών ομάδων μετά από μία περίοδο δεκαπέντε ετών. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες, μένοντας για τρίτο συνεχόμενο ντέρμπι χωρίς να σημειώσουν γκολ και χωρίς να κατακτήσουν το τρίποντο, λίγο πριν από την προγραμματισμένη διακοπή του Πρωταθλήματος.

Η επιστροφή του τοπικού ντέρμπι

Το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή, που διεξήχθη το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ήταν μια αναμέτρηση που περίμεναν πολλοί. Η συνάντηση των δύο ομάδων στο «Κλεάνθης Βικελίδης» είχε έναν ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς σηματοδότησε την επανέναρξη μιας μακράς αντιπαλότητας στον αγωνιστικό χώρο. Το γεγονός ότι ήταν το πρώτο τοπικό ντέρμπι μετά από 15 χρόνια προσέδωσε επιπλέον ενδιαφέρον στον αγώνα, τόσο για τους οπαδούς όσο και για τους ίδιους τους συλλόγους.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με λευκή ισοπαλία, 0-0, ένα αποτέλεσμα που δεν ικανοποίησε πλήρως καμία από τις δύο πλευρές, δεδομένης της σημασίας του αγώνα. Παρά την απουσία τερμάτων, η επανεμφάνιση του ντέρμπι στο καλεντάρι του πρωταθλήματος ήταν ένα γεγονός που συζητήθηκε ευρέως, αναβιώνοντας μνήμες και προσδοκίες για το μέλλον.

Η αγωνιστική εικόνα του Άρη

Για τον Άρη, η ισοπαλία με τον Ηρακλή εντάσσεται σε ένα σερί αποτελεσμάτων που δεν είναι θετικό για την ομάδα. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τις νίκες, παραμένοντας χωρίς τρίποντο για τρίτο συνεχόμενο ντέρμπι. Αυτή η αγωνιστική αδυναμία επεκτείνεται και στον τομέα του σκοραρίσματος, καθώς η ομάδα δεν μπόρεσε να πετύχει γκολ σε καμία από αυτές τις κρίσιμες αναμετρήσεις.

Η συγκεκριμένη περίοδος αγώνων, που περιλαμβάνει και το ντέρμπι με τον Ηρακλή, προηγήθηκε της διακοπής του Πρωταθλήματος. Η αδυναμία να κερδίσει και να σκοράρει σε τρία διαδοχικά ντέρμπι αποτελεί ένα ζήτημα που θα απασχολήσει την τεχνική ηγεσία και τη διοίκηση του συλλόγου κατά τη διάρκεια της παύσης, ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η παρακάμερα της αναμέτρησης

Μετά το τέλος του αγώνα, η ΠΑΕ Άρης προχώρησε στη δημοσίευση μιας ειδικής παρακάμερας, προσφέροντας στους φιλάθλους μια εσωτερική ματιά στα γεγονότα του ντέρμπι. Το βίντεο αυτό περιλαμβάνει στιγμιότυπα που καταγράφηκαν πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια των ενενήντα λεπτών, αλλά και μετά το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Μέσα από την παρακάμερα, οι οπαδοί έχουν την ευκαιρία να δουν πτυχές του αγώνα που συνήθως δεν είναι ορατές από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Η δημοσίευση αυτής της παρακάμερας, η οποία αφορά την αναμέτρηση του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της εμπειρίας του ντέρμπι. Από την προετοιμασία των παικτών και τις αντιδράσεις των προπονητών, μέχρι τις στιγμές έντασης και χαλάρωσης, το βίντεο αυτό αποτελεί ένα αφιέρωμα στην ατμόσφαιρα και τα παρασκήνια ενός σημαντικού ποδοσφαιρικού γεγονότος στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Με πληροφορίες από: Gazzetta