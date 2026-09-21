Η Σπόρτινγκ συνεχίζει με τον Ρούι Μπόρζες στον πάγκο

Η Σπόρτινγκ αποφάσισε να διατηρήσει τον Ρούι Μπόρζες στη θέση του προπονητή, παρά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να αποχωρεί από τον πάγκο των «λιονταριών». Η θέση του Πορτογάλου τεχνικού είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση μετά από τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες της ομάδας στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, η διοίκηση του συλλόγου από τη Λισαβόνα έκρινε ότι ο Μπόρζες μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, συνεχίζοντας την πορεία του στον σύλλογο.

Η αμφισβήτηση μετά τις ισοπαλίες

Η θέση του Ρούι Μπόρζες, ως προπονητή της Σπόρτινγκ, είχε τεθεί υπό έντονη αμφισβήτηση τις τελευταίες ημέρες. Ο λόγος ήταν η αγωνιστική πορεία της ομάδας, η οποία είχε μείνει στην ισοπαλία στα τρία τελευταία παιχνίδια της για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Αυτά τα αποτελέσματα είχαν προκαλέσει ανησυχία και συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του στον πάγκο των «πρασίνων».

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος από τη Λισαβόνα δεν κατάφερε να σημειώσει νίκη στα τρία τελευταία του ματς πρωταθλήματος. Οι αναμετρήσεις αυτές ήταν απέναντι σε αντιπάλους που θεωρούνταν βατοί, όπως η Εστρέλα Αμαδόρα, η Φαμαλικάο και η Αρούκα. Η αποτυχία να κερδίσει σε αυτά τα παιχνίδια είχε βάλει τη διοίκηση των «πρασίνων» σε διαδικασία συζητήσεων για την πιθανή αντικατάσταση του 45χρονου τεχνικού.

Η απόφαση για τη συνέχιση της συνεργασίας

Παρά την αρχική αμφισβήτηση, το θέμα έληξε τελικά θετικά για τον Πορτογάλο τεχνικό. Οι άνθρωποι των «λιονταριών» τον έκριναν ικανό να αλλάξει την κατάσταση της ομάδας, αποφασίζοντας να συνεχίσουν μαζί του. Η διοίκηση πιστεύει ότι ο Μπόρζες μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της Σπόρτινγκ, δουλεύοντας εντατικότερα με τους διαθέσιμους παίκτες του.

Η ευκαιρία για αυτή την εντατικότερη δουλειά προσφέρεται στο κενό διάστημα των 20 ημερών που ακολουθεί, λόγω του διαλείμματος για τις εθνικές ομάδες. Επιπλέον, η εμπιστοσύνη προς τον Μπόρζες είχε ήδη εκφραστεί με την ανανέωση του συμβολαίου του τον περασμένο Μάιο. Το συμβόλαιο αυτό έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028, καθώς οι «πράσινοι» πίστευαν και συνεχίζουν να πιστεύουν πως ο 45χρονος τεχνικός μπορεί να τους οδηγήσει και πάλι στον θρόνο της Liga Portugal.

Θετικές εξελίξεις για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις στον πάγκο της Σπόρτινγκ είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τους δύο Έλληνες διεθνείς που αγωνίζονται στον σύλλογο, τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Γιώργο Βαγιαννίδη. Η παραμονή του Ρούι Μπόρζες σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν την αλλαγή προπονητή, κάτι που συχνά φέρνει ανακατατάξεις σε μια ομάδα.

Εφόσον δεν θα υπάρξει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, οι δύο ποδοσφαιριστές δεν θα κληθούν να προσαρμοστούν σε ένα νέο αγωνιστικό πλάνο ή σε διαφορετικά δεδομένα. Μια τέτοια αναπροσαρμογή θα μπορούσε να διαταράξει τα «νερά» της ομάδας και την προσωπική τους αγωνιστική σταθερότητα, καθώς θα έπρεπε να ενσωματωθούν στις απαιτήσεις ενός νέου προπονητή. Η διατήρηση της συνέχειας στην προπονητική καθοδήγηση θεωρείται επομένως σημαντική για την ομαλή τους πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta