Ζαν Μοντέρο: Οι επιλογές του για μπασκετικό είδωλο, θρύλο του Ολυμπιακού και αγαπημένο μέρος στην Ελλάδα

Ο Ζαν Μοντέρο, ένας από τους νέους παίκτες του Ολυμπιακού, προχώρησε σε αποκαλύψεις για τον εαυτό του, δίνοντας απαντήσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φιλάθλους. Ο Δομινικανός γκαρντ έβαλε στην... εξίσωση δύο σπουδαία ονόματα του μπάσκετ, τον Κόμπι Μπράιαντ και τον Γιώργο Πρίντεζη, ενώ μίλησε και για το αγαπημένο του μέρος στην Ελλάδα. Οι δηλώσεις του έγιναν στο κανάλι των Πειραιωτών, στον απόηχο του τελικού του Super Cup της EuroLeague.

Οι μπασκετικές του επιλογές και τα πρότυπα

Στο πλαίσιο των ερωτήσεων που δέχτηκε, ο Ζαν Μοντέρο κλήθηκε να επιλέξει τους αγαπημένους του θρύλους και τα πρότυπα που τον εμπνέουν από τον χώρο του μπάσκετ. Ο νεαρός Δομινικανός γκαρντ ανέδειξε τον Γιώργο Πρίντεζη ως τον αγαπημένο του θρύλο, όσον αφορά τους παίκτες που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τον Ολυμπιακό. Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει την αναγνώριση του Μοντέρο προς μια εμβληματική μορφή της ιστορίας των «ερυθρόλευκων».

Παράλληλα, ο Μοντέρο αποκάλυψε ποιο είναι το μπασκετικό του είδωλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Διάλεξε τον Κόμπι Μπράιαντ, έναν από τους κορυφαίους αθλητές στην ιστορία του αθλήματος, ως την προσωπικότητα που θαυμάζει και αποτελεί πηγή έμπνευσης για εκείνον στο παρκέ. Η αναφορά στον θρυλικό Αμερικανό μπασκετμπολίστα δείχνει τις υψηλές του φιλοδοξίες και την προσήλωσή του στο άθλημα.

Το αγαπημένο μέρος στην Ελλάδα

Πέρα από τις μπασκετικές του προτιμήσεις, ο Ζαν Μοντέρο μοιράστηκε και μια προσωπική του επιλογή σχετικά με την Ελλάδα, τη χώρα που τον φιλοξενεί ως αθλητή. Ο παίκτης του Ολυμπιακού δήλωσε ότι το αγαπημένο του μέρος στη χώρα είναι η Σαντορίνη.

Η επιλογή του αυτή προσφέρει μια μικρή ματιά στις προτιμήσεις του εκτός γηπέδου, αναδεικνύοντας ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή ελληνικά νησιά ως τον αγαπημένο του προορισμό. Η Σαντορίνη, με τη μοναδική της ομορφιά, φαίνεται να έχει κερδίσει τις εντυπώσεις του Δομινικανού γκαρντ.

Ο τελικός του Super Cup της Euroleague στο Αμπου Ντάμπι

Οι δηλώσεις του Ζαν Μοντέρο ήρθαν στον απόηχο ενός σημαντικού αγώνα για την ομάδα του, τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» συμμετείχαν στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, όπου αντιμετώπισαν την ισχυρή Ρεάλ Μαδρίτης. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην πόλη του Αμπου Ντάμπι, προσφέροντας ένα θέαμα υψηλού επιπέδου.

Ο αγώνας εξελίχθηκε σε ένα σπουδαίο ματς, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα. Παρόλο που ο Ολυμπιακός έδωσε σκληρή μάχη, δεν κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση της κορυφής. Η Ρεάλ Μαδρίτης άντεξε στην πίεση, βρήκε τις απαραίτητες λύσεις στα κρίσιμα σημεία του τέλους της αναμέτρησης και επικράτησε των Πειραιωτών με τελικό σκορ 93-89, στέφοντας τον εαυτό της πρωταθλήτρια.

Το μήνυμα του Μοντέρο για υπομονή

Μετά την ήττα στον τελικό του Super Cup, ο Ζαν Μοντέρο έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους φιλάθλους της ομάδας, ζητώντας υπομονή. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ο Δομινικανός γκαρντ θέλησε να επικοινωνήσει απευθείας με τον κόσμο του Ολυμπιακού, δείχνοντας την αφοσίωσή του και την προσήλωσή του στους στόχους της ομάδας παρά το αρνητικό αποτέλεσμα.

Οι απαντήσεις του στις ερωτήσεις που του τέθηκαν στο κανάλι των Πειραιωτών είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποκάλυψαν πτυχές της προσωπικότητάς του και των προτιμήσεών του, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Οι δηλώσεις αυτές δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του παίκτη, πέρα από την αγωνιστική του παρουσία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta