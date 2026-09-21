Στην Αυστρία φάνηκε ολόκληρο το φετινό MotoGP

Η Αυστρία φιλοξένησε έναν αγώνα MotoGP που αποκάλυψε πολλά για τη φετινή σεζόν, αφήνοντας ελάχιστες βεβαιότητες στους επτά αγώνες που απομένουν. Ο Πέδρο Ακόστα κατέκτησε την πρώτη του νίκη με την KTM, ενώ η Aprilia επέδειξε μια ώριμη παρουσία. Αντίθετα, η Ducati αντιμετώπισε μια δύσκολη Κυριακή, φεύγοντας χωρίς βάθρο από μια πίστα που παραδοσιακά θεωρεί δική της.

Η πρώτη νίκη του Ακόστα και η αναμονή της KTM

Η KTM πανηγύρισε στο Red Bull Ring την πολυπόθητη νίκη που περίμενε περισσότερο από κάθε άλλη. Ο Πέδρο Ακόστα, ο οποίος έχει περάσει όλη την επαγγελματική του πορεία μέσα στο σύστημα της αυστριακής εταιρείας, κέρδισε για πρώτη φορά στη MotoGP μέσα στην έδρα της. Αυτή η νίκη ήρθε 1.449 ημέρες μετά την τελευταία επιτυχία της KTM στη μεγάλη κατηγορία.

Η στιγμή της νίκης αποκτά επιπλέον συναισθηματική αξία, καθώς η συνεργασία του Ακόστα με την KTM ολοκληρώνεται στο τέλος της χρονιάς. Ο αναβάτης θα μετακινηθεί στη Ducati το 2027, αφήνοντας πίσω του ένα αποτέλεσμα που δύσκολα θα μπορούσε να είχε σχεδιαστεί καλύτερα για την αυστριακή ομάδα.

Η παρουσία της Aprilia και η δύσκολη Κυριακή της Ducati

Στον αγώνα της Αυστρίας, η Aprilia επέδειξε μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία, καταφέρνοντας να έχει τρεις μοτοσικλέτες της στις τέσσερις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Αυτό το αποτέλεσμα υπογραμμίζει την ωριμότητα και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.

Αντιθέτως, η Ducati είχε μια απροσδόκητα δύσκολη Κυριακή. Παρά το γεγονός ότι το Red Bull Ring είναι μια πίστα στην οποία η ιταλική ομάδα έχει μάθει να κυριαρχεί, αυτή τη φορά έφυγε χωρίς κανένα βάθρο, κάτι που αποτελεί μια σπάνια εξέλιξη για τα δεδομένα της.

Οι συνεχείς ανατροπές στην κορυφή της βαθμολογίας

Η φετινή σεζόν του MotoGP χαρακτηρίζεται από συνεχείς ανατροπές, καθώς η κορυφή της βαθμολογίας έχει αλλάξει χέρια έξι φορές μέχρι στιγμής. Τέσσερις διαφορετικοί αναβάτες έχουν βρεθεί στην πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας την έντονη ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος.

Ο Πέδρο Ακόστα άνοιξε τη χρονιά στην κορυφή, ακολουθούμενος από τον Μάρκο Μπετζέκι. Ο Χόρχε Μαρτίν βρέθηκε μπροστά σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή επιστροφή στο Μιζάνο, καλύπτοντας μια διαφορά που είχε φτάσει τους 102 βαθμούς. Ο αγώνας στην Αυστρία έφερε ξανά τον Μαρτίν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αρχικά με το Sprint και στη συνέχεια με τη δεύτερη θέση της Κυριακής.

Η εξέλιξη των αγώνων στην Αυστρία

Ο Πέδρο Ακόστα είχε στα χέρια του τη νίκη στο Sprint του Σαββάτου, οδηγώντας με περίπου δύο δευτερόλεπτα διαφορά. Ωστόσο, κοίταξε τις ενδείξεις στο dashboard, έχασε το σημείο φρεναρίσματος στη στροφή 2b και έπεσε. Ο ίδιος ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το λάθος του.

Η Κυριακή είχε διαφορετική ένταση. Ο Ακόστα πέρασε τον Χόρχε Μαρτίν στον 9ο από τους 28 γύρους και κατάφερε να παραμείνει μπροστά ως το τέλος του αγώνα. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Μαρτίν, δεν του επέτρεψε στιγμή χαλάρωσης, με τη διαφορά στην καρό σημαία να διαμορφώνεται στα 1,017 δευτερόλεπτα.

Η μάχη για τον τίτλο και η συνέχεια στο Μοτέγκι

Ο Χόρχε Μαρτίν φεύγει από την Αυστρία με 306 βαθμούς, έχοντας δώδεκα περισσότερους από τους 294 του Μαρκ Μάρκεθ. Ο Μάρκο Μπετζέκι ακολουθεί με 264 βαθμούς, απέχοντας 42 βαθμούς από την κορυφή. Η διαφορά του Μαρτίν έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς κερδήθηκε σε ένα Σαββατοκύριακο όπου ο άμεσος αντίπαλός του ερχόταν με πολύ μεγάλη φόρα.

Ο επόμενος αγώνας, που θα διεξαχθεί στο Μοτέγκι της Ιαπωνίας, αναμένεται να δείξει αν αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την αρχή μιας πιο σταθερής περιόδου για τον Μαρτίν ή αν πρόκειται για μία ακόμη μεταβολή σε ένα πρωτάθλημα που δεν σταματά να αλλάζει χέρια και να προσφέρει συγκινήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta