Η Δόξα Λευκάδας ανακοίνωσε την απόκτηση του Τηλέμαχου Βησσαρίου

Η Δόξα Λευκάδας προχώρησε σε σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της, ανακοινώνοντας επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τηλέμαχο Βησσαρίου. Ο 24χρονος φόργουορντ θα αγωνίζεται πλέον με τα χρώματα της ομάδας, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Η συμφωνία αφορά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ενισχύοντας έτσι το δυναμικό του συλλόγου.

Η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας

Ο Τηλέμαχος Βησσαρίου βρήκε τον επόμενο σταθμό στην μπασκετική του διαδρομή, καθώς η Δόξα Λευκάδας επιβεβαίωσε την απόκτησή του. Η ανακοίνωση από τον σύλλογο της Λευκάδας ήρθε για να επισημοποιήσει τη συμφωνία των δύο πλευρών, η οποία θα έχει ισχύ για την επερχόμενη αγωνιστική χρονιά. Ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο που τον δεσμεύει με τη Δόξα Λευκάδας για ένα έτος.

Η ομάδα της Λευκάδας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην οποία καλωσορίζει τον αθλητή. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην καριέρα του Βησσαρίου, ο οποίος θα προσφέρει τις υπηρετικές του ικανότητες στην ομάδα για την περίοδο 2026-2027.

Το προφίλ του Τηλέμαχου Βησσαρίου

Ο Τηλέμαχος Βησσαρίου είναι ένας αθλητής γεννημένος στις 28 Ιανουαρίου του 2002, με τόπο γέννησης τη Λάρισα. Έχει ύψος 1.99 μέτρα, χαρακτηριστικό που του επιτρέπει να αγωνίζεται αποτελεσματικά στη θέση του Small Forward. Σε ηλικία 24 ετών, φέρνει στην ομάδα την εμπειρία που έχει αποκτήσει από προηγούμενες συμμετοχές του σε διάφορες κατηγορίες.

Η παρουσία του στο γήπεδο αναμένεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της Δόξας Λευκάδας, προσφέροντας λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Το ύψος και η θέση του τον καθιστούν έναν πολύτιμο παίκτη για το σύστημα της ομάδας.

Η μπασκετική του διαδρομή

Η αθλητική πορεία του Τηλέμαχου Βησσαρίου ξεκίνησε από το Περιστέρι, όπου έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο του μπάσκετ. Από εκεί και πέρα, η καριέρα του περιλαμβάνει θητείες σε αρκετούς συλλόγους, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε διαδοχικά σε ομάδες όπως η Λάρισα, ο Απόλλων Πάτρας και ο Άρης, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες από τις εθνικές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.

Εκτός των ελληνικών γηπέδων, ο Βησσαρίου είχε παρουσία και στο εξωτερικό, φορώντας τη φανέλα του Κεραυνού Στροβόλου, καθώς και της Πρίστινα. Πριν την ένταξή του στη Δόξα Λευκάδας, αγωνίστηκε και στη ΝΕ Μεγαρίδας. Αυτή η πορεία του έχει προσφέρει πολύτιμη εμπειρία και γνώση του παιχνιδιού σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Το καλωσόρισμα της Δόξας Λευκάδας

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής, η διοίκηση της Δόξας Λευκάδας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλωσορίζει τον Τηλέμαχο Βησσαρίου στην οικογένεια του συλλόγου. Στην ανακοίνωση, η ομάδα εκφράζει τις ευχές της προς τον αθλητή για μια υγιή και παράλληλα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, γεμάτη διακρίσεις και καλές εμφανίσεις.

Η προσθήκη του Βησσαρίου θεωρείται σημαντική για τους στόχους της Δόξας Λευκάδας για την περίοδο 2026-2027. Το καλωσόρισμα αυτό υπογραμμίζει την αισιοδοξία που επικρατεί στην ομάδα για τη συμβολή του νέου της παίκτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta