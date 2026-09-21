Το πλάνο του ΠΑΟΚ για τη διακοπή του πρωταθλήματος

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με μια σειρά τριών συνεχόμενων νικών, γεγονός που του επιτρέπει να εισέλθει στη διακοπή του πρωταθλήματος με ενισχυμένη ψυχολογία. Ωστόσο, η ομάδα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, τα οποία έγιναν πιο έντονα μετά τα απρόοπτα που προέκυψαν στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Οι άνθρωποι του συλλόγου αναμένουν σημαντικές επιστροφές στις προπονήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Το πολυήμερο ρεπό και η επιστροφή στις προπονήσεις

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, αποφάσισε να δώσει πολυήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του, με στόχο να τους προσφέρει τις απαραίτητες ανάσες και ξεκούραση. Οι παίκτες που δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες θα παραμείνουν σε άδεια μέχρι και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου.

Μετά το πέρας του ρεπό, η ομάδα θα επιστρέψει για να ξεκινήσει την προετοιμασία της ενόψει του επόμενου αγώνα. Η αναμέτρηση με την Καλαμάτα έχει προγραμματιστεί για τις 12 Οκτωβρίου, δίνοντας έτσι επαρκή χρόνο για την ανασύνταξη και την προετοιμασία του συνόλου.

Οι διεθνείς παίκτες του «δικεφάλου»

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, αρκετοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα ενσωματωθούν στις εθνικές τους ομάδες. Από τους Έλληνες παίκτες, στην εθνική Ανδρών κλήθηκαν οι Μιχαηλίδης και Ζαφείρης. Αντίθετα, οι Γιαννούλης και Χατζηδιάκος έμειναν εκτός κλήσεων λόγω προβλημάτων τραυματισμού, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας δεν κλήθηκε.

Στις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας θα αγωνιστούν οι Μοναστηρλής, Μύθου και Χατσίδης, οι οποίοι κλήθηκαν στην Ελπίδων, καθώς και ο Μπέρδος που θα ενσωματωθεί στη Νέων. Από τους ξένους ποδοσφαιριστές, υποχρεώσεις έχουν οι δύο Σέρβοι, με τον Ζίβκοβιτς να πηγαίνει στην Ανδρών και τον Ούγκρεσιτς στην U21. Κλήσεις έλαβαν επίσης ο Μπάμπα για την εθνική Γκάνας και ο Μπάνζα για την εθνική Κονγκό. Ο Γιάκιτς παραμένει στη Θεσσαλονίκη, καθώς βρίσκεται σε stand-by λίστα της Εθνικής Κροατίας, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με την ομοσπονδία της Σουηδίας ώστε να μην ταξιδέψει ο τραυματίας Τάχα Άλι.

Το ιατρικό δελτίο και οι κρίσιμες εξετάσεις

Η λίστα των τραυματιών της ομάδας διευρύνθηκε μετά το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, καθώς τρεις ποδοσφαιριστές χρειάστηκε να γίνουν αναγκαστική αλλαγή. Ο Τάχα Άλι, ο οποίος σημείωσε το πρώτο τέρμα στο Αγρίνιο, υπέστη εξάρθρωση ώμου, όπως και ο Γίρι Παβλένκα. Και οι δύο παίκτες αναμένεται να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, ο Αρίτζ Ελουστόντο θα περάσει από εξετάσεις, καθώς αισθάνεται ενοχλήσεις στα πλευρά. Στη λίστα των τραυματιών βρίσκονταν ήδη οι Μεϊτέ, Σαρρής και Τσάλοφ, οι οποίοι θα παραμείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, τραυματίες είναι οι Ντεσπόντοφ, Γιαννούλης, Λουσέ και Χατζηδιάκος.

Αναμενόμενες επιστροφές και προληπτική απουσία

Οι εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου αναφέρουν ότι οι Χατζηδιάκος και Λουσέ θα μπορέσουν να ενταχθούν στις προπονήσεις της ομάδας κατά τη διάρκεια της διακοπής. Λίγο αργότερα αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις και ο Γιαννούλης. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους Άλι, Παβλένκα και Ελουστόντο θα είναι καθοριστικά για τον ακριβή χρόνο απουσίας τους από τους αγωνιστικούς χώρους.

Σχετικά με τον Ντιέγκο Κόστα, η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε για τις ενοχλήσεις στο γόνατο ήταν καθαρή, δείχνοντας πως δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Η απουσία του από την αναμέτρηση στο Αγρίνιο ήταν καθαρά προληπτική, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης.

Δύο εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας

Αφού οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ «γεμίσουν τις μπαταρίες τους» κατά το διάστημα του ρεπό, θα έχουν μπροστά τους δύο εβδομάδες εντατικής και καθαρής δουλειάς. Αυτή η περίοδος προετοιμασίας θα είναι αφιερωμένη στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα, η οποία σηματοδοτεί την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Μέχρι την έναρξη των προπονήσεων, αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει πλήρως η κατάσταση σχετικά με το ιατρικό δελτίο και τη διαθεσιμότητα των παικτών, επιτρέποντας στο τεχνικό επιτελείο να καταστρώσει με ακρίβεια τα πλάνα του για το επερχόμενο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta