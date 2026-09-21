Η απόδοση του Πουέρτα το πιο ευχάριστο νέο για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποσπάσει μια δύσκολη νίκη στη Λιβαδειά, επικρατώντας της τοπικής ομάδας με γκολ που σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ, με τους Πειραιώτες να ταλαιπωρούνται αφάνταστα από την ομάδα του Κομπότη. Το πιο ευχάριστο νέο για τους «ερυθρόλευκους», σε ατομικό επίπεδο, ήταν η εμφάνιση του διεθνούς άσου Πουέρτα, ο οποίος έδειξε σημάδια της ποιότητάς του.

Η δύσκολη επικράτηση στη Λιβαδειά

Ο αγώνας στη Λιβαδειά δεν αποτέλεσε έκπληξη ως προς τη δυσκολία του για τον Ολυμπιακό, καθώς και οι τέσσερις προηγούμενες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, είχαν εξελιχθεί σε ντέρμπι. Αυτές οι προηγούμενες συναντήσεις είχαν καταλήξει σε δύο οριακές νίκες για τους «ερυθρόλευκους» και δύο ισοπαλίες, υπογραμμίζοντας την παράδοση των σκληρών αγώνων.

Η ομάδα του Κομπότη, παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να προβληματίσει για μία ακόμη φορά τον Ολυμπιακό, σε έναν αγωνιστικό χώρο που είχε βραχεί υπερβολικά, προκαλώντας γλιστρήματα στους παίκτες. Το τέλος του αγώνα βρήκε τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν έξαλλα το γκολ του Σάλιακα στις καθυστερήσεις, με τη συμπαράσταση περίπου 2.500 οπαδών τους.

Η απόδοση του Λεβαδειακού

Ο Λεβαδειακός πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του, δείχνοντας ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το πρόσφατο εντός έδρας παιχνίδι του με τον Παναθηναϊκό. Σε εκείνη την αναμέτρηση, η ομάδα είχε δεχθεί αυτογκόλ μόλις στο 3ο λεπτό και είχε δει παίκτη της να αποβάλλεται στο δεύτερο ημίχρονο.

Παρά την καλή του εμφάνιση, ο Ολυμπιακός δεν ήταν σε καλή μέρα και η ισοπαλία θα ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, ενώ ο Λεβαδειακός θα μπορούσε ακόμη και να κερδίσει, αναδεικνύοντας την ανάγκη για λίγη «ρέντα» στο ποδόσφαιρο.

Η ξεχωριστή παρουσία του Πουέρτα

Σε ατομικό επίπεδο, η εικόνα του Πουέρτα ήταν το πιο ευχάριστο νέο για τον Ολυμπιακό. Ο διεθνής άσος, μετά από μια χαμηλών τόνων απόδοση στον αγώνα με τον ΟΦΗ την προηγούμενη αγωνιστική, άρχισε να δείχνει την ποιότητά του στον αγώνα της Λιβαδειάς. Η διάθεσή του να προσφέρει ήταν εμφανής, καθώς ζητούσε συνεχώς την μπάλα και συνέβαλε καθοριστικά στο παιχνίδι της ομάδας.

Αν και δεν «έβγαλε μάτια» με την απόδοσή του, ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής έδωσε μια σαφή εικόνα του τι μπορεί να προσφέρει στο μέλλον. Διαθέτει σπουδαία ικανότητα να μεταβιβάζει σωστά την μπάλα τόσο κάθετα όσο και στα πλάγια, ξεκινώντας έτσι καλές επιθέσεις. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να κάνει όμορφες προσωπικές ενέργειες και να δίνει στη συνέχεια καλές πάσες στην αντίπαλη περιοχή.

Τα χαρακτηριστικά του Κολομβιανού μέσου

Ο Πουέρτα ξεχώρισε επίσης για τις καλές του μπαλιές προς την επίθεση, την ικανότητά του να ξεκινά αντεπιθέσεις και τον δυναμισμό του στις διεκδικήσεις της μπάλας στη μεσαία γραμμή. Πραγματοποίησε σημαντικά κλεψίματα και είχε ακόμη και κάποιες καλές εκτελέσεις κόρνερ, αναδεικνύοντας ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.

Παρότι στον αγώνα της Λιβαδειάς ήταν αυτός που γυρνούσε περισσότερο από τον Φρόιλερ για να πάρει την μπάλα από τους σέντερ μπακ και να οργανώσει το παιχνίδι, έδειξε και τη διάθεση να πατήσει περιοχή σε κάποιες στιγμές, προσφέροντας έτσι και επιθετικές λύσεις.

Σημεία προς βελτίωση και προσαρμογή

Για να ολοκληρώσει την προσαρμογή του και να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την απόδοσή του, ο Πουέρτα καλείται να γίνει πιο προσεκτικός σε ορισμένες πάσες του και να αποφεύγει αχρείαστα φάουλ. Επιπλέον, θα πρέπει να μην «τσιμπάει» και να μην εμπλέκεται σε καβγάδες που μπορεί να του κοστίσουν κάρτες, καθώς είναι πιθανό να τον προκαλούν σε ορισμένα παιχνίδια.

Η θέλησή του να παίξει καλά είχε φανεί και την Τετάρτη, όταν μπήκε ως αλλαγή στο τελευταίο 18λεπτο της αναμέτρησης με τη Γιαγκελόνια, πραγματοποιώντας πιεστικά μαρκαρίσματα και καλές πάσες. Ωστόσο, στην αναμέτρηση της Λιβαδειάς, ο Κολομβιανός άσος παρουσίασε ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος του ρεπερτορίου του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta