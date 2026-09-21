Ο Λούκιτς για την κούραση: «Να παίξουμε σκάκι και όχι μπάσκετ»

Ο Ζόραν Λούκιτς, προπονητής του Ηρακλή, εξέφρασε την ικανοποίησή του μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Μπάλκαν με σκορ 84-77, στο πλαίσιο του τουρνουά «Μαυροσκούφεια». Ο Λούκιτς στάθηκε στην εμφάνιση των παικτών του, ενώ έκανε μια χαρακτηριστική δήλωση σχετικά με το ζήτημα της κούρασης. Τόνισε την ανάγκη για προσαρμογή και βελτίωση, παρά τις δυσκολίες και τις απουσίες που αντιμετωπίζει η ομάδα.

Η νίκη και η οργάνωση του παιχνιδιού

Ο προπονητής του Ηρακλή χαρακτήρισε το παιχνίδι ως «όχι κακό», αλλά «λίγο δύσκολο» όσον αφορά την οργάνωση. Όπως ανέφερε, υπήρχε ένα μεγάλο και εμφανές πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, δήλωσε πολύ χαρούμενος για τους παίκτες του, διότι κατάφεραν να προσαρμοστούν στις συνθήκες του αγώνα, χωρίς να έχουν προπονηθεί ειδικά σε αυτές τις λεπτομέρειες.

Ο Ζόραν Λούκιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του επειδή οι παίκτες του κοντρόλαραν τον ρυθμό του αγώνα. Παρόλο που έγιναν κάποια λάθη προς το τέλος, ο ίδιος σημείωσε ότι η ομάδα δεν ήταν προετοιμασμένη να παίξει με αυτόν τον τρόπο για είκοσι λεπτά. Συνολικά, ο προπονητής δήλωσε ευχαριστημένος με την προσπάθεια των αθλητών του.

Η ξεκάθαρη θέση για την κούραση

Ερωτηθείς εάν η κούραση από το χθεσινό φιλικό με τη Δόξα Λευκάδας και οι απουσίες των Χάτσον και Κουκ αποτελούν δικαιολογία για τα κακά διαστήματα της ομάδας, ο Λούκιτς ήταν κατηγορηματικός. «Αν αρχίσω να μιλάω για κούραση, τότε πιθανόν να πρέπει να πάμε να παίξουμε σκάκι και όχι μπάσκετ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο προπονητής αναγνώρισε ότι η κατάσταση δεν είναι εύκολη, αλλά υπογράμμισε ότι οι παίκτες είναι επαγγελματίες. Επισήμανε την αντίδραση των παικτών στο δεύτερο ημίχρονο, τονίζοντας ότι πρέπει να βελτιώσουν την προσαρμογή τους και να διαχειριστούν τις στιγμές που τους λείπουν παίκτες.

Η σημασία της άμυνας και η προσαρμογή εντός αγώνα

Για τον Ζόραν Λούκιτς, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το επίπεδο της άμυνας σε συγκεκριμένες στιγμές του παιχνιδιού. Δήλωσε ότι η ομάδα δεν ήταν προετοιμασμένη για το φιλικό με τη Μπάλκαν και δεν δόθηκαν καθόλου πληροφορίες στους παίκτες για τον αντίπαλο. Ως εκ τούτου, η προσαρμογή έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα, με συζητήσεις για λεπτομέρειες που χρειαζόταν να διορθωθούν και να βελτιωθούν.

Ο προπονητής εξέφρασε την ικανοποίησή του για το δεύτερο ημίχρονο, ενώ τόνισε ότι δεν του αρέσει να υπάρχει μεγάλη διαφορά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μια μεγάλη διαφορά μπορεί να προκαλέσει χαλάρωση στην ομάδα. Ο Λούκιτς δήλωσε ευχαριστημένος με κάποιες λεπτομέρειες που προετοιμάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχίσουν οι προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση.

Οι απουσίες και οι προκλήσεις των επόμενων μηνών

Ο Ζόραν Λούκιτς αναφέρθηκε και στους δύο παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, τον Χάτσον και τον Τάσο Κουκ. Δήλωσε ότι θα αναμένουν να δουν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση. Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι από την αρχή της προετοιμασίας υπήρχε η επιθυμία να ενταχθεί στην ομάδα ένας ακόμη Έλληνας γκαρντ, κάτι που ανεβάζει τις συνολικές απουσίες σε τρεις.

Ο προπονητής τόνισε τη σημασία της προσαρμογής σε αυτές τις συνθήκες αυτή τη στιγμή. Υπογράμμισε την ανάγκη να βρεθεί μια φόρμουλα για τους επόμενους μήνες, καθώς ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος προβλέπονται πολύ δύσκολοι, με πολλά παιχνίδια. Παρ’ όλα αυτά, για την παρούσα φάση, ο Λούκιτς δήλωσε χαρούμενος για τους παίκτες του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta