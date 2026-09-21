Οι τέσσερις διεκδικητές του τίτλου κέρδισαν εκτός έδρας στην πέμπτη αγωνιστική

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος, σε άρθρο του στο Gazzetta, αναλύει τα δεδομένα της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, η οποία χαρακτηρίστηκε από μια ιδιαίτερη συνθήκη. Οι τέσσερις διεκδικητές του τίτλου, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟ, κατάφεραν να αποσπάσουν όλοι νίκες, παρόλο που αγωνίζονταν εκτός έδρας. Αυτό το γεγονός, που επαναλήφθηκε για δεύτερη φορά στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, υπογραμμίζει μια σημαντική τάση στο φετινό πρωτάθλημα.

Η πέμπτη αγωνιστική και οι «μεγάλοι»

Η πρόσφατη αγωνιστική θύμισε τη γνωστή φράση του Χάρρυ Κλυνν, «εβγήκαν όλοι νικητές και 'χάσαν όλοι οι άλλοι», καθώς οι τέσσερις ομάδες που διεκδίκησαν τον τίτλο την περσινή σεζόν σημείωσαν ταυτόχρονες νίκες. Ενώ στο περσινό πρωτάθλημα χρειάστηκαν μήνες για να συμβεί κάτι τέτοιο, φέτος έχει ήδη παρατηρηθεί δύο φορές, συγκεκριμένα στην πρώτη και στην πέμπτη αγωνιστική.

Το γεγονός ότι όλες οι νίκες επιτεύχθηκαν εκτός έδρας, και μάλιστα με δυσκολία, αποτελεί μια ένδειξη. Οι δύσκολες αυτές νίκες υποδηλώνουν ότι η διαφορά δυναμικότητας, ή αλλιώς η ψαλίδα, ανάμεσα στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες και τους υπόλοιπους συλλόγους του πρωταθλήματος έχει διευρυνθεί. Αυτή η τάση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο εμφανής στο άμεσο μέλλον.

Η πορεία του ΠΑΟ και η νίκη στη Νίκαια

Ο ΠΑΟ, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, συνεχίζει την πορεία του χωρίς απώλειες. Στο παιχνίδι εναντίον της Καλαμάτας, που διεξήχθη στη Νίκαια, η ομάδα δεν ενθουσίασε με την απόδοσή της, ωστόσο κατάφερε να πάρει την πέμπτη της νίκη στο πρωτάθλημα.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε σε 0-1, ένα αποτέλεσμα που χαρακτηρίστηκε ως πολύ επαγγελματικό. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 31ο λεπτό από τον Τεττέη, με ένα καταπληκτικό τέρμα, σε ένα διάστημα του αγώνα όπου ο ΠΑΟ είχε την υπεροχή και ήταν καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο.

Οι τακτικές προσαρμογές του Νίστροπ

Ο προπονητής του ΠΑΟ, Νίστροπ, ξεκίνησε τον αγώνα με την καθιερωμένη τετράδα στην άμυνα, αποτελούμενη από τους Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν και Κυριακόπουλο. Στη μεσοεπιθετική γραμμή, χρησιμοποιήθηκαν οι Καμαρά, Κάνγκουα, Ουναΐ, Αντίνο, Γκαρσία και Τεττέη σε ένα ευμετάβλητο σύστημα 4-2-3-1.

Στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟ είχε τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης. Ωστόσο, στην επανάληψη, ο προπονητής των τυπικά γηπεδούχων, Χριστοφιλέας, προχώρησε σε αλλαγή του σχήματος, προσθέτοντας ένα χαφ. Αυτή η κίνηση δυσκόλεψε τον ΠΑΟ, ο οποίος φάνηκε να μπλέκει στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Για να διασφαλιστεί η νίκη και η αποχώρηση από τη Νίκαια με τους τρεις βαθμούς, χρειάστηκε ο τερματοφύλακας της ομάδας, Πένια, να επιδείξει ψυχραιμία όταν ο Χάμζα βρέθηκε μόνος του απέναντί του.

Η φιλοσοφία του προπονητή του ΠΑΟ

Στο 65ο λεπτό, ο Νίστροπ προχώρησε σε αλλαγές, αντικαθιστώντας τους Κάνγκουα και Ουνάι με τους Λούζα και Ντέσερς, σε μια προσπάθεια να δει τον ΠΑΟ να αγωνίζεται σε ένα σχήμα που έμοιαζε με 4-4-2. Παράλληλα, πόνταρε πολύ στον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος πραγματοποίησε, όπως φάνηκε, την καλύτερή του εμφάνιση στο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, η εικόνα της ομάδας δεν βελτιώθηκε σημαντικά, ούτε όταν ο Τσάπρας εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο για να παίξει ως δεξιός εξτρέμ. Οι αλλαγές δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Φάνηκε πως οι κινήσεις αυτές ήταν κάπως προγραμματισμένες, καθώς ο Νίστροπ επιδιώκει να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής των μεσοεπιθετικών του και να τους χρησιμοποιεί όλους, δεδομένου ότι αποκτήθηκαν για να είναι βασικοί. Αυτή η στρατηγική δημιουργεί δυσκολίες στην ανάδειξη μιας σταθερής ενδεκάδας βασικών παικτών κατά τη διάρκεια της σεζόν, επηρεάζοντας την ομοιογένεια και τους αυτοματισμούς της ομάδας. Προς το παρόν, ο ΠΑΟ βασίζεται επιθετικά στις ατομικές ενέργειες των κυνηγών του, κάτι που του αποδίδει θετικά αποτελέσματα.

Η διαφορετική προσέγγιση της ΑΕΚ

Εντελώς αντίθετη είναι η πρακτική που ακολουθεί ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς φαίνεται να έχει καταλήξει σε μια συγκεκριμένη ενδεκάδα για την ομάδα του, και η αλλαγή αυτής της σύνθεσης δημιουργεί προβλήματα στην απόδοση της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ, όπως και ο ΠΑΟ, κατάφερε να λυγίσει τον Βόλο στο τέλος του αγώνα. Ωστόσο, η νίκη αυτή ήρθε μετά από ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, το οποίο ήταν αποτέλεσμα των αλλαγών που είχαν γίνει στην ενδεκάδα της ομάδας. Η ανησυχία για το τι θα συνέβαινε με την ομάδα υπήρχε εδώ και καιρό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta