Ο Λούκα Γιόβιτς πρωταγωνιστής στη νίκη της ΑΕΚ επί του Βόλου και η αποθέωση από τα σερβικά μέσα

Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, η οποία διεξήχθη χθες, 20 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Σέρβος επιθετικός σημείωσε δύο καθοριστικά γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, οδηγώντας την Ένωση σε μία σημαντική νίκη με σκορ 2-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Αυτό το αποτέλεσμα εξασφάλισε το πρώτο "διπλό" της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα, μετά από πέντε αγωνιστικές.

Η καθοριστική συμβολή στον Βόλο

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Βόλο, που διεξήχθη χθες, 20 Σεπτεμβρίου, στο Πανθεσσαλικό στάδιο για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, βρήκε την Ένωση να πανηγυρίζει μία δύσκολη νίκη με 2-1. Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν αυτός που έσωσε την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς από μια ενδεχόμενη «γκέλα», καθώς οι «κιτρινόμαυροι» δεν έλαμψαν ιδιαίτερα στον αγωνιστικό χώρο.

Πέντε λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, και ενώ η ΑΕΚ είχε χάσει το δύσκολο προβάδισμά της, ο Γιόβιτς σκόραρε από το σημείο του πέναλτι. Λίγο αργότερα, στο 88ο λεπτό, ανέβηκε ξανά στη σκηνή, πηδώντας από τον ουρανό στη σέντρα του Ζοάο Μάριο για να πετύχει το νικητήριο γκολ. Αυτή η «ντοπιέτα» του Σέρβου επιθετικού χάρισε τη νίκη και τον μεγάλο πανηγυρισμό στην ΑΕΚ, επιτρέποντας στο «κιτρινόμαυρο» τμήμα της ελληνικής πρωτεύουσας να αναπνεύσει πιο εύκολα κατά τη διάρκεια της μεγάλης διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Η φετινή επίδοση και η συνολική παρουσία στην ΑΕΚ

Με τα δύο τέρματα που σημείωσε απέναντι στον Βόλο, ο Λούκα Γιόβιτς έφτασε τα 4 γκολ σε 5 εμφανίσεις στο φετινό πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Συνολικά, έχει πετύχει 21 γκολ σε 34 συμμετοχές του στην Super League με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Η επίδοσή του αυτή τον καθιστά έναν από τους πιο αποτελεσματικούς παίκτες της ομάδας.

Σε όλες τις διοργανώσεις, ο 28χρονος επιθετικός έχει φτάσει τα 6 γκολ σε 9 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν, έχοντας αγωνιστεί συνολικά 717 λεπτά. Αυτό μεταφράζεται σε ένα γκολ ανά 120 αγωνιστικά λεπτά, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Η παρουσία του στην ΑΕΚ, σε κάτι λιγότερο από 14 μήνες, έχει ήδη αφήσει το στίγμα της.

Καλύτερη συχνότητα σκοραρίσματος στην καριέρα του

Η περίοδος του Λούκα Γιόβιτς στην ΑΕΚ χαρακτηρίζεται από την καλύτερη συχνότητα σκοραρίσματος στο πρωτάθλημα, σε σχέση με όλες τις προηγούμενες ομάδες του. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για τον Σέρβο επιθετικό, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Συγκεκριμένα, με τον Ερυθρό Αστέρα είχε 12 γκολ σε 42 ματς του σερβικού πρωταθλήματος, ενώ με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης μέτρησε 29 τέρματα σε 72 παιχνίδια της Bundesliga. Η θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης περιλάμβανε 3 γκολ σε 36 παρουσίες στην LaLiga, ενώ με τη Φιορεντίνα σκόραρε 6 φορές σε 31 ματς και με τη Μίλαν 8 γκολ σε 38 αναμετρήσεις της Serie A.

Η αποθέωση από τα σερβικά μέσα

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Λούκα Γιόβιτς δεν πέρασαν απαρατήρητες στην πατρίδα του. Τα σερβικά μέσα ενημέρωσης αποθεώνουν τον 28χρονο διεθνή, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «προστάτη» της ΑΕΚ. Η ιστοσελίδα MozzartSport, συγκεκριμένα, στάζει «μέλι» για τον Σέρβο φορ, αναφέροντας στον τίτλο δημοσιεύματός της: «Η ΑΕΚ γιορτάζει τον Λούκα τον προστάτη».

Το ίδιο δημοσίευμα τον χαρακτηρίζει «βασιλιά των σκόρερ στην Αθήνα» και τον παίκτη που «έφερε» την ΑΕΚ στο Champions League. Μετά την εμφάνισή του στον Βόλο, ο Γιόβιτς θα μεταβεί στη συγκέντρωση της εθνικής ομάδας της Σερβίας με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του, έχοντας την ψυχολογία στα ύψη.

Κλήση στην εθνική Σερβίας και ο αγώνας με την Ελλάδα

Ο Λούκα Γιόβιτς έχει κληθεί στην εθνική ομάδα της Σερβίας για τους επερχόμενους αγώνες του Nations League. Η Σερβία θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, σε μια αναμέτρηση όπου ο Σέρβος επιθετικός αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο, δεδομένης της φόρμας του.

Τα δύο νέα γκολ στο ενεργητικό του Γιόβιτς λίγο πριν τον αγώνα με την Ελλάδα, μπορούν να ευχαριστήσουν τον προπονητή Βέλικο Παούνοβιτς, καθώς οι «αετοί» δεν διαθέτουν πλέον τόσο ευρύ επιθετικό ρεπερτόριο. Επιπλέον, η Σερβία θα παίξει τον τελευταίο αγώνα του Nations League στον Βόλο, γεγονός που σημαίνει ότι ο Λούκα Γιόβιτς θα μπορέσει να ηγηθεί της ομάδας του σε ένα γνώριμο γι' αυτόν γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit