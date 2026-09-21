Οι δηλώσεις Μουρίνιο για εύνοια της Ρεάλ ξανά στο προσκήνιο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά από ένα πρόσφατο ξέσπασμά του κατά της διαιτησίας, το οποίο ακολούθησε το ντέρμπι της Μαδρίτης μεταξύ Ατλέτικο και Ρεάλ. Οι δηλώσεις του Πορτογάλου τεχνικού, που έκανε λόγο για εύνοια προς τη Ρεάλ Μαδρίτης, έφεραν στο φως ένα βίντεο από τον περασμένο Φεβρουάριο. Σε εκείνο το βίντεο, ο Μουρίνιο, ως προπονητής της Μπενφίκα, είχε επίσης εκφράσει εμμέσως πλην σαφώς την άποψη περί διαιτητικής εύνοιας της «βασίλισσας».

Το πρόσφατο ξέσπασμα του Πορτογάλου τεχνικού

Σάλος ξέσπασε στην Ισπανία μετά το ντέρμπι της Μαδρίτης, όπου η Ατλέτικο επικράτησε της Ρεάλ με σκορ 2-1 στο Μετροπολιτάνο. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ζοσέ Μουρίνιο εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δίνοντας μια «παράσταση» που τράβηξε την προσοχή.

Ο Πορτογάλος τεχνικός παρουσιάστηκε μπροστά στους δημοσιογράφους κρατώντας μια φωτοτυπία. Αυτή η φωτοτυπία απεικόνιζε τις δύο φάσεις για τις οποίες η Ρεάλ διαμαρτύρεται έντονα προς τον διαιτητή, ζητώντας την αποβολή παικτών της Ατλέτικο. Ο «Special One» αναφέρθηκε σε αυτές τις φάσεις, τονίζοντας ότι ο ρέφερι δεν διέθετε την απαραίτητη εμπειρία για να διευθύνει ένα τέτοιο παιχνίδι.

Το βίντεο που έγινε viral

Παράλληλα με το πρόσφατο περιστατικό, τις τελευταίες ώρες έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις του έμπειρου τεχνικού. Το συγκεκριμένο βίντεο χρονολογείται από τον περασμένο Φεβρουάριο, δηλαδή πριν από επτά μήνες, και δείχνει τον Ζοσέ Μουρίνιο να εκφράζει παρόμοιες απόψεις.

Τότε, ο Πορτογάλος προπονητής βρισκόταν στον πάγκο της Μπενφίκα και είχε κάνει εμμέσως πλην σαφώς λόγο για διαιτητική εύνοια υπέρ της «βασίλισσας». Οι τοποθετήσεις του από εκείνη την περίοδο επανήλθαν στην επικαιρότητα, προσδίδοντας μια νέα διάσταση στις πρόσφατες δηλώσεις του.

Οι δηλώσεις του «Special One» ως προπονητής της Μπενφίκα

Στο βίντεο από τον Φεβρουάριο, ο Μουρίνιο είχε αναφερθεί σε ένα περιστατικό όπου, όπως υποστήριξε, ο διαιτητής μιας αναμέτρησης είχε λάβει οδηγίες να μην τιμωρήσει με κάρτες συγκεκριμένους παίκτες της Ρεάλ. Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει: «Ο διαιτητής είχε ένα χαρτί που έγραφε ότι ''οι Τσουαμενί, Καρέρας και Χάουσεν δεν μπορούσαν να δεχτούν κίτρινη κάρτα''».

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο Πορτογάλος τεχνικός είχε προσθέσει: «Κι έτσι αρνήθηκε να τιμωρήσει με κάρτα είτε τον Καρέρας είτε τον Τσουαμενί. Το επισήμανα στον διαιτητή. Επειδή έχω βρεθεί στον πάγκο σε 1.400 αγώνες και εκείνος γνώριζε πολύ καλά ποιους μπορούσε και ποιους δεν μπορούσε να τιμωρήσει».

Η γνώση του Μουρίνιο για το «σύστημα»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε υπογραμμίσει την πεποίθησή του ότι υπήρχε συγκεκριμένος λόγος για τη μη τιμωρία των παικτών, ώστε να μην χάσουν τον επαναληπτικό αγώνα. Η δήλωσή του «Ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά...» άφησε υπονοούμενα για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται ορισμένες διαιτητικές αποφάσεις.

Επιπλέον, ο Πορτογάλος προπονητής είχε προσθέσει μια φράση που ενίσχυσε τη θέση του, λέγοντας: «I coached there (Real Madrid) so I knew how things work over there». Με αυτή τη δήλωση, ο Μουρίνιο άφησε να εννοηθεί ότι η εμπειρία του ως πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης του παρείχε εσωτερική γνώση για τις λειτουργίες και τις ενδεχόμενες εύνοιες που μπορεί να απολαμβάνει ο σύλλογος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta