Η επιτροπή διαιτησίας της Ισπανίας ανέλυσε τις επίμαχες αποφάσεις του ντέρμπι της Μαδρίτης

Η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας της Ισπανίας προχώρησε σε μια λεπτομερή ανάλυση των αμφιλεγόμενων αποφάσεων που σημάδεψαν το πρόσφατο ντέρμπι της Μαδρίτης. Μετά την εξέταση των επίμαχων φάσεων, η επιτροπή εξέδωσε το πόρισμά της, δικαιώνοντας εν μέρει τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είχε εκφράσει έντονες διαμαρτυρίες για δύο περιστατικά που αφορούσαν πιθανές αποβολές παικτών της Ατλέτικο. Ο αγώνας, που διεξήχθη χθες, 21 Σεπτεμβρίου, στο γήπεδο «Μετροπολιτάνο», έληξε με νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης επί της Ρεάλ με σκορ 2-1, αλλά οι διαιτητικές αποφάσεις επισκίασαν την αθλητική πτυχή της αναμέτρησης.

Η επανεξέταση των επίμαχων φάσεων

Το ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας, μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο πάθος και ένταση, σημαδεύτηκε από πολλές αντιπαραθέσεις σχετικά με τις διαιτητικές αποφάσεις. Αυτό το κλίμα οδήγησε την Τεχνική Επιτροπή Διαιτητών της Ισπανίας (CTA) στην απόφαση να επανεξετάσει τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές της αναμέτρησης. Η διαδικασία αυτή είχε ως στόχο την αξιολόγηση των αποφάσεων που ελήφθησαν από τον διαιτητή Ορτίθ Άριας κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο οποίος διεξήχθη στην έδρα της Ατλέτικο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά της, «φωνάζοντας» για την ανάγκη αποβολής δύο παικτών των «ροχιμπλάνκος» για συγκεκριμένα μαρκαρίσματα που κρίθηκαν επικίνδυνα. Το πόρισμα της CTA, το οποίο εκδόθηκε μετά την ενδελεχή ανάλυση των φάσεων, δικαιώνει εν μέρει τις ενστάσεις της «βασίλισσας», αναγνωρίζοντας λάθη ή αμφισβητούμενα σημεία σε ορισμένες από τις επίμαχες φάσεις του αγώνα.

Η περίπτωση του Κανγκ Ιν Λι

Ένα από τα βασικά περιστατικά που τέθηκαν υπό εξέταση από την Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας αφορούσε τον παίκτη Κανγκ Ιν Λι. Σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής, ο Κανγκ Ιν Λι άξιζε να αποβληθεί από τον αγώνα. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στην αξιολόγηση ενός επικίνδυνου μαρκαρίσματος που πραγματοποίησε ο παίκτης της Ατλέτικο πάνω στον Φεντερικό Βαλβέρδε της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το συγκεκριμένο συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης. Η επιτροπή έκρινε ότι η σοβαρότητα και η επικινδυνότητα του μαρκαρίσματος δικαιολογούσαν την απευθείας κόκκινη κάρτα, μια απόφαση που δεν ελήφθη από τον διαιτητή του αγώνα εκείνη τη στιγμή.

Η αμφιλεγόμενη φάση του Κρίστιαν Ρομέρο

Ένα άλλο σημείο διαφωνίας στο ντέρμπι ήταν το περιστατικό που αφορούσε τον Αργεντινό αμυντικό Κρίστιαν Ρομέρο. Η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας έκρινε ότι η παράβαση του Ρομέρο θα μπορούσε να δικαιολογήσει την κόκκινη κάρτα, υποδεικνύοντας τη σοβαρότητα της ενέργειας. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η επιτροπή αναγνώρισε την αμφιλεγόμενη φύση της κατάστασης, χαρακτηρίζοντάς την ως «συγκεχυμένη».

Λόγω της πολυπλοκότητας και της υποκειμενικότητας της φάσης, η επιτροπή δικαιολόγησε τον διαιτητή Ορτίθ Άριας για την απόφασή του να δείξει κίτρινη κάρτα στον Κρίστιαν Ρομέρο. Αυτό υποδηλώνει ότι, παρόλο που υπήρχε το ενδεχόμενο αποβολής, η κατάσταση δεν ήταν ξεκάθαρη και επέτρεπε διαφορετικές ερμηνείες από τον διαιτητή εντός αγωνιστικού χώρου, χωρίς να θεωρείται ξεκάθαρο λάθος.

Η επικύρωση της αποβολής του Ντιν Χούισεν

Τέλος, η επιτροπή διαιτησίας επικύρωσε την αποβολή του Ντιν Χούισεν, μια απόφαση που είχε ληφθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο παίκτης είχε κάνει και το πέναλτι στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, μια φάση που οδήγησε στην αποβολή του από τον διαιτητή. Η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας τόνισε ότι η απόφαση που ελήφθη σε αυτή την περίπτωση ευθυγραμμίζεται πλήρως με την τεχνική αξιολόγηση του περιστατικού.

Αυτό σημαίνει ότι, κατά την κρίση της επιτροπής, η αποβολή του Ντιν Χούισεν ήταν ορθή και σύμφωνη με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Η ενέργεια του Χούισεν, η οποία οδήγησε και στην εκτέλεση πέναλτι εις βάρος της ομάδας του, θεωρήθηκε ξεκάθαρη παράβαση που δικαιολογούσε την κόκκινη κάρτα, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια για διαφορετική διαιτητική ερμηνεία ή αμφισβήτηση της απόφασης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta