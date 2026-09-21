Οι πιθανότητες για τον τίτλο της Super League μετά το 5/5 του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής, καθώς το πρωτάθλημα της Super League μπαίνει στην πρώτη του διακοπή λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων. Οι «πράσινοι» έχουν κάνει το απόλυτο των νικών στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς. Παρά το εντυπωσιακό του ξεκίνημα, οι πιθανότητες για την κατάκτηση του τίτλου, σύμφωνα με το «Football Meets Data», δεν τον φέρνουν στην πρώτη θέση των φαβορί.

Η πορεία του Παναθηναϊκού και η κορυφή

Η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League βρήκε τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει την αψεγάδιαστη πορεία του. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ επικράτησε εκτός έδρας της Καλαμάτας με σκορ 0-1, φτάνοντας έτσι τις πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Αυτό το απόλυτο σερί των 15 βαθμών διατηρεί τους «πράσινους» στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, εξασφαλίζοντας μια διαφορά από τους διώκτες τους.

Με τον πιο ιδανικό τρόπο, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει σε αυτή την πρώτη και μεγάλη διακοπή των εθνικών ομάδων, έχοντας το 100% των νικών στο πρωτάθλημα. Η αγωνιστική του εικόνα έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές ως εντυπωσιακή, γεγονός που του επιτρέπει να βρίσκεται μόνος στην κορυφή της Super League.

Η βαθμολογική εικόνα των διωκτών

Πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, η μάχη για τις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας παραμένει έντονη. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση, δύο πόντους πίσω από το «τριφύλλι», έχοντας περάσει νικηφόρα από το Αγρίνιο με 1-3 επί του Παναιτωλικού. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ ακολουθεί τρεις πόντους από την κορυφή, μετά το διπλό της επί του Βόλου Elabet με 1-2.

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, βρίσκεται πέντε πόντους πίσω από τον Παναθηναϊκό, έχοντας πάρει «δια πυρός και σιδήρου» το τρίποντο στη Λιβαδειά με σκορ 0-1. Οι τέσσερις αυτές ομάδες συγκροτούν τον κύριο κορμό των διεκδικητών, με τις αποστάσεις μεταξύ τους να είναι σχετικά μικρές μετά το πέρας της πέμπτης αγωνιστικής.

Οι προβλέψεις του «Football Meets Data»

Σύμφωνα με την ανάλυση του «Football Meets Data», η μάχη για την κατάκτηση του φετινού τίτλου παραμένει εξαιρετικά αμφίρροπη. Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα με απόλυτο ρεκόρ στο πρωτάθλημα, η εικόνα με τα φαβορί για τον τίτλο δεν αποτυπώνεται με τον ίδιο τρόπο στις πιθανότητες που δίνει ο υπερυπολογιστής.

Το «Football Meets Data» παρουσιάζει τις πιθανότητες κατάκτησης του φετινού τίτλου, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πέντε πρώτων αγωνιστικών. Η ανάλυση αυτή δείχνει ότι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους όσον αφορά τις πιθανότητες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τα ποσοστά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Ως πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, σύμφωνα με το «Football Meets Data», συναντάμε την ΑΕΚ, η οποία εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο ποσοστό με 32% πιθανότητες να κάνει το back to back. Ακολουθούν οι Πειραιώτες, δηλαδή ο Ολυμπιακός, με 25% πιθανότητες.

Ο Παναθηναϊκός, παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημά του και το απόλυτο των 15 βαθμών, βρίσκεται στο 23% των πιθανοτήτων για τον τίτλο. Ο ΠΑΟΚ συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξεως του 19%, ενώ τέλος, ο ΟΦΗ έχει 1% πιθανότητες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Μια μάχη χωρίς προηγούμενο

Η ανάλυση του «Football Meets Data» υπογραμμίζει την ιδιαιτερότητα του φετινού πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι καμία άλλη λίγκα δεν έχει τέσσερις διεκδικητές του τίτλου τόσο κοντά ο ένας στον άλλο όσον αφορά τις πιθανότητες κατάκτησης. Αυτό καταδεικνύει την εξαιρετικά αμφίρροπη φύση της φετινής Super League και την έντονη ανταγωνιστικότητα μεταξύ των κορυφαίων ομάδων.

Η μικρή διαφορά στα ποσοστά μεταξύ ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ προμηνύει ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα, όπου κάθε αγωνιστική θα έχει ιδιαίτερη σημασία στην εξέλιξη της κούρσας για τον τίτλο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta