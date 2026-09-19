Η Αρμάνι Μιλάνο προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup Ιταλίας

Η Αρμάνι Μιλάνο κατάφερε να επικρατήσει της Βίρτους με σκορ 80-71, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή της στον τελικό του Super Cup Ιταλίας. Το ντέρμπι του ημιτελικού βρήκε νικήτρια την ομάδα του Μιλάνου, η οποία έδειξε χαρακτήρα απέναντι στη μεγάλη της αντίπαλο, τη Βίρτους. Η επικράτηση αυτή της δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσει τον τίτλο της διοργάνωσης.

Η πορεία προς τον τελικό της διοργάνωσης

Μετά από μία σημαντική νίκη στον ημιτελικό, η Αρμάνι Μιλάνο εξασφάλισε την πολυπόθητη θέση στον τελικό του Super Cup Ιταλίας. Σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση, η ομάδα του Ποέτα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Βενέτσια. Η Βενέτσια, από την πλευρά της, είχε καταφέρει να αποκλείσει την Ντερτόνα στον δικό της ημιτελικό, κερδίζοντας επίσης το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης και διαμορφώνοντας έτσι το ζευγάρι που θα διεκδικήσει το τρόπαιο.

Η πρόκριση της Αρμάνι Μιλάνο στον τελικό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς η ομάδα επιδιώκει να κατακτήσει το Super Cup Ιταλίας. Η αναμέτρηση με τη Βενέτσια αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν δείξει την αγωνιστική τους ποιότητα κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Η εξέλιξη του ημιτελικού αγώνα

Η Αρμάνι Μιλάνο ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, ξεδιπλώνοντας την ποιότητά της στο παρκέ από τα πρώτα λεπτά. Η ομάδα δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της, χτίζοντας μια σημαντική διαφορά στο σκορ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ολοκληρώσει το πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 40-23, έχοντας ένα καθαρό προβάδισμα έναντι της Βίρτους.

Η κυριαρχία της Αρμάνι συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου. Η ομάδα από το Μιλάνο διατήρησε την απόδοσή της σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα το σκορ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου να διαμορφωθεί στο 65-48. Με αυτή τη διαφορά ασφαλείας, η Αρμάνι Μιλάνο διαχειρίστηκε με επιτυχία την αναμέτρηση στα τελευταία λεπτά, φτάνοντας στην τελική επικράτηση με 80-71.

Οι παίκτες που ξεχώρισαν

Για την ομάδα της Αρμάνι Μιλάνο, ο Ράιτ αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης. Η συμβολή του ήταν καθοριστική, καθώς σημείωσε 20 πόντους και συνέλεξε 8 ριμπάουντ, αποτελώντας τον βασικό πυλώνα στην επίθεση και την άμυνα των νικητών. Επίσης, ο Μπολμάρο είχε μία εξαιρετική παρουσία, προσθέτοντας 15 πόντους στο ενεργητικό της ομάδας, ενισχύοντας σημαντικά την επιθετική της παραγωγή.

Από την πλευρά της Βίρτους, παρά την ήττα, υπήρξαν παίκτες που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους. Ο Έντουαρντς κατέγραψε 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του ανταγωνιστική. Επιπλέον, οι Φρέιζιερ και Άλστον συνέβαλαν με 12 πόντους ο καθένας, δείχνοντας την προσπάθειά τους να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση στον ημιτελικό του Super Cup Ιταλίας.

Προηγούμενη φιλική αναμέτρηση της Αρμάνι

Πριν από την επιτυχημένη της πορεία στον ημιτελικό του Super Cup Ιταλίας και την πρόκρισή της στον τελικό, η Αρμάνι Μιλάνο είχε δώσει μία φιλική αναμέτρηση. Σε αυτό το παιχνίδι προετοιμασίας, η ιταλική ομάδα είχε αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Η συγκεκριμένη φιλική αναμέτρηση είχε ολοκληρωθεί με ήττα για την Αρμάνι Μιλάνο, γεγονός που είχε συμβεί λίγες ημέρες πριν από τον κρίσιμο αγώνα της με τη Βίρτους στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta