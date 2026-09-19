Ταβάρες: «Προσωπική δικαίωση το MVP, ο κόουτς Μαρτίνεθ είναι σαν πατέρας μου»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό του EuroLeague Super Cup με σκορ 93-89. Ο Έντι Ταβάρες αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της αναμέτρησης, δίνοντας αμέσως μετά το τέλος του αγώνα δηλώσεις για τη νίκη, την προσωπική του διάκριση και τη συνεργασία του με τον προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς.

Η επικράτηση στον τελικό και η «εκδίκηση»

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό με 93-89, σε έναν τελικό που βρήκε τους «μερέγχες» σε εξαιρετική κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, τιμωρώντας κάθε λάθος των «ερυθρόλευκων».

Ο Έντι Ταβάρες ρωτήθηκε αν αυτή η νίκη αποτελούσε εκδίκηση για τον χαμένο τελικό του Final Four του 2026. Ο σέντερ των Ισπανών δήλωσε πως την τελευταία φορά που έπαιξαν εναντίον του Ολυμπιακού, έφτασαν πολύ κοντά στη νίκη, αλλά τέτοια παιχνίδια μπορούν να εξελιχθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Τόνισε ότι ένας τελικός είναι πάντα ένα απόλυτα ισορροπημένο παιχνίδι που ξεκινάει από την ίδια αφετηρία. Θεώρησε ότι το κλειδί αυτή τη φορά ήταν η απόλυτη συγκέντρωση στο πλάνο τους και η εκτέλεση όσων έπρεπε για να φτάσουν στη νίκη.

Η προσωπική δικαίωση του MVP

Η ανάδειξη του Έντι Ταβάρες σε MVP του τουρνουά αποτέλεσε για τον ίδιο μια προσωπική δικαίωση. Ο παίκτης εξέφρασε την ικανοποίησή του, περιγράφοντας την περίοδο που προηγήθηκε ως απίστευτα σκληρή.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ήταν πολύ δύσκολο να αγωνίζεται ασταμάτητα για δέκα ολόκληρους μήνες και τελικά να αναγκαστεί να χάσει τον τελευταίο και πιο κρίσιμο μήνα της χρονιάς. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο να παρακολουθεί τους συμπαίκτες του να παλεύουν στο παρκέ χωρίς να έχει τη δυνατότητα να τους βοηθήσει.

Ο Ταβάρες ευχαρίστησε την οικογένειά του και τον Θεό, τονίζοντας ότι η πίστη του αποτελεί το μεγαλύτερο κίνητρό του. Πρόσθεσε ότι δούλεψε πάρα πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γεγονός που τον οδήγησε στη σημερινή του διάκριση.

Η σχέση πατέρα-γιου με τον κόουτς Μαρτίνεθ

Ο Έντι Ταβάρες μίλησε εκτενώς για την εξαιρετική συνεργασία του με τον προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ. Εξήγησε ότι ο Μαρτίνεθ ήταν ο προπονητής που πίστεψε σε αυτόν και του έδωσε τεράστια αυτοπεποίθηση όταν βρισκόταν ακόμη στην ακαδημία της Γκραν Κανάρια.

Ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης δήλωσε πολύ χαρούμενος που οι δρόμοι τους διασταυρώνονται ξανά. Ανέφερε ότι συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια φιλοσοφία, με τον προπονητή να τον εμπιστεύεται απόλυτα και να πιστεύει ότι έχει περιθώρια να γίνεται καλύτερος μέρα με τη μέρα.

Για τον Ταβάρες, ο Πέδρο Μαρτίνεθ είναι σαν πατέρας. Για αυτό τον λόγο, δήλωσε πως από την πλευρά του θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να τον βγάλει ασπροπρόσωπο και να τον κάνει περήφανο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko