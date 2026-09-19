Εθνική βόλεϊ: Έτοιμη για την πρόκληση της Φινλανδίας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την αναμέτρηση με τη Φινλανδία, η οποία θα κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο αγώνας, που αποτελεί πρόκληση για την ελληνική ομάδα, θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, στο Palavela του Τορίνο. Το παιχνίδι είναι νοκ άουτ και η νικήτρια ομάδα θα εξασφαλίσει μία θέση μεταξύ των οκτώ καλύτερων της Ευρώπης.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στο Τορίνο

Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία, ομάδα που έχει κατακτήσει τις δύο τελευταίες διοργανώσεις του European League. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και θα ξεκινήσει στις 17:00 ώρα Ελλάδας. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα ζωντανά από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Palavela, μια αθλητική εγκατάσταση που βρίσκεται στην πόλη του Τορίνο. Πρόκειται για μία νοκ άουτ αναμέτρηση της φάσης των «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με τον νικητή να προκρίνεται απευθείας στην οκτάδα των κορυφαίων ομάδων της διοργάνωσης.

Η πορεία της Εθνικής στην πρώτη φάση

Η Εθνική ομάδα ανδρών ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με επιτυχία, κατακτώντας την τρίτη θέση στον Α’ όμιλο. Οι αγώνες του ομίλου διεξήχθησαν στην πόλη της Μόντενα, όπου η ελληνική ομάδα σημείωσε τρεις συνεχόμενες νίκες.

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στην πρώτη φάση, η προσοχή της «γαλανόλευκης» έχει στραφεί αποκλειστικά στην επερχόμενη αναμέτρηση με τη Φινλανδία. Ο στόχος είναι σαφής: η πρόκριση στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026, κάτι που αποτελεί μια νέα μεγάλη πρόκληση για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η προετοιμασία της «γαλανόλευκης»

Η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας για το κρίσιμο νοκ άουτ παιχνίδι συνεχίστηκε εντατικά το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Οι διεθνείς αθλητές ακολούθησαν ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε ασκήσεις με βάρη, ενισχύοντας τη φυσική τους κατάσταση.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε προπόνηση στο γήπεδο της μπασκετικής ομάδας του Τορίνο, όπου οι παίκτες είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν πάνω σε αγωνιστικά σχήματα. Παράλληλα, το τεχνικό επιτελείο της ομάδας είχε ετοιμάσει λεπτομερή ανάλυση του αντιπάλου, την οποία παρακολούθησαν οι διεθνείς σε βίντεο. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και στον τρόπο παιχνιδιού των Φινλανδών.

Η τελική φάση της προετοιμασίας θα λάβει χώρα το πρωί της Κυριακής, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Θα περιλαμβάνει χαλάρωμα στο Palavela, προκειμένου οι παίκτες να είναι απόλυτα έτοιμοι για το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις του ομοσπονδιακού προπονητή

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Κώστας Χριστοφιδέλης, σχολίασε την επερχόμενη αναμέτρηση, τονίζοντας την ποιότητα του αντιπάλου. «Η Φινλανδία είναι μία πολύ καλή ομάδα και το έχει αποδείξει, καθώς τον τελευταίο χρόνο παρουσιάζει μεγάλη αγωνιστική άνοδο», δήλωσε ο κ. Χριστοφιδέλης. Ανέφερε επίσης ότι από τη στιγμή που η Εθνική την κέρδισε στη Nokia, η Φινλανδία έχει σημειώσει μόνο νίκες, με εξαίρεση τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και την ήττα από την Εσθονία στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου που φιλοξένησε στο Τάμπερε.

Ο προπονητής υπογράμμισε τη δυσκολία της φάσης, ανεξαρτήτως αντιπάλου. «Σε κάθε περίπτωση, όποια ομάδα κι αν είχαμε απέναντί μας σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, το παιχνίδι θα ήταν δύσκολο», σημείωσε. Κατέληξε εκφράζοντας την πεποίθησή του για την ετοιμότητα της ομάδας: «Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, είχαμε τον χρόνο να ξεκουραστούμε και είμαστε έτοιμοι για ακόμη μία μεγάλη πρόκληση».

Προηγούμενες αναμετρήσεις Ελλάδας - Φινλανδίας

Οι δύο ομάδες, Ελλάδα και Φινλανδία, έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν, γεγονός που σημαίνει ότι γνωρίζονται καλά μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, είχαν συναντηθεί δύο φορές στο πλαίσιο του Golden European League του 2025.

Μία από αυτές τις αναμετρήσεις έλαβε χώρα στις 19 Ιουνίου 2025, κατά την πρώτη φάση της διοργάνωσης. Εκεί, η Εθνική ομάδα είχε καταφέρει να πετύχει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη επί των Φινλανδών. Το αποτέλεσμα ήταν 3-1 σετ υπέρ της Ελλάδας, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στη Nokia της Φινλανδίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta